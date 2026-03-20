Colo Colo 91 es uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol chileno. La escuadra que dirigía Mirko Jozic es la única oncena nacional que ha logrado levantar la Copa Libertadores de América, el principal torneo de clubes a nivel sudamericano. Ese logro lo tatuó para siempre en la memoria futbolística nacional.

Cada testimonio de esa campaña es, a 35 años de la gesta, un recuerdo invaluable. Más aún si se trata de la camiseta de algunos de los jugadores que integraron el plantel albo en esa campaña. La prenda es considera sagrada por los fanáticos del Cacique.

Otra camiseta de Colo Colo 91 a subasta: la delicada situación que lleva a rematar histórica prenda de Eduardo Vilches

Después del bullado remate de la casaquilla que Leonel Herrera ocupó en la final ante Olimpia, en la que anotó un gol, que por años estuvo en el museo del estadio Monumental, otra de las prendas está a disposición del público para su adquisición. La subasta es organizada por The Dream Auctions, que anuncia el remate a través de su plataforma oficial en Instagram.

“Nos enorgullece presentar, por tercera vez, una camiseta que se llevó en aquella noche memorable en la que Colo Colo conquistó el mayor trofeo continental para cualquier club chileno: la Copa Libertadores de América. Con una hermosa historia de procedencia y con la certeza y el consentimiento del propio Eduardo Vilches, que confirma la autenticidad de la prenda y el partido en el que fue utilizada, esta pieza representa una vez más un gran reto para Dream Auctions, y esperamos estar a la altura de las circunstancias y entregarla en las mejores manos posibles”, consigna la firma.

“La camiseta procede de un coleccionista del club y fue obtenida hace décadas directamente del propio ídolo del club, Eduardo Vilches, con una historia preciosa. El campeón de América cede su tesoro más preciado del partido del 5 de junio contra el Olimpia para que todos los aficionados del club tengan la oportunidad de formar parte de la dorada historia de Colo Colo”, agrega.

Al margen del peso histórico que tiene por sí sola, la casaquilla cuenta con un valor añadido: las firmas de todos los integrantes del emblemático plantel albo.

Solidaridad y altas expectativas

El anuncio genera altas expectativas. Gonzalo Escobedo, socio de la firma, explicó a El Deportivo que el piso para pujar por la camiseta alcanza los US$ 11 mil (poco más de $ 10 millones). Se estima que, con facilidad, el monto final se acerque al doble.

La camiseta pertenece a Humberto González, profesor de San Bernardo que la recibió de manos de Vilches a modo de agradecimiento por haber contribuido significativamente a la formación académica de sus dos hijos. El docente utilizara la recaudación para apoyar a un hermano que se recupera de una enfermedad de costoso tratamiento.