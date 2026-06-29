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    A un paso de un fichaje histórico en la NBA: la maniobra clave que acerca a LeBron James a Golden State Warriors

    El máximo emblema del básquetbol estadounidense puede formar una dupla con tintes legendarios junto al base Stephen Curry.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    LeBron James está cerca de dejar Los Angeles Lakers para unirse a Stephen Curry en Golden State Warriors. Jeff Chiu

    La agencia libre de la NBA está a punto de comenzar, y eso automáticamente indica que los traspasos bombásticos están a la vuelta de la esquina. En ese marco, el nombre que más está generando expectativa en la mejor liga de básquetbol en el mundo no es otro que el de LeBron James.

    Era sabido que el oriundo de Akron, Ohio, estaba viviendo el último año de su contrato con Los Angeles Lakers. Sin embargo, pocos esperaban que su destino más probable en el mercado de pases fueran los Golden State Warriors, la franquicia con la que rivalizó por casi una década completa cuando vestía la camiseta de los Cleveland Cavaliers.

    Y es que en las últimas horas, desde Estados Unidos adelantaron una maniobra clave que acercaría al multicampeón al equipo que comanda Stephen Curry. Según el periodista de ESPN, Shams Charania, el veterano Draymond Green rechazó la opción de jugador de US$ 27,7 y eso generaría el espacio salarial necesario para incorporarlo. Green, sin embargo, no abandonaría la plantilla, sino que permanecería con un sueldo menor. Todo para formar equipo con uno de sus grandes colegas.

    Según informaron desde Estados Unidos, LeBron James está a un paso de llegar a Golden State Warriors. Marcio Jose Sanchez

    La noticia, casi de forma automática, cayó como una bomba en el país de las barras y las estrellas. Desde 2015 a 2018, James se enfrentó en cuatro Finales consecutivas a los Warriors, cayendo en tres oportunidades y ganando la definición de 2016, que contó con la remontada más grande de todos los tiempos. Por este motivo, su inminente incorporación a la franquicia que fue su gran némesis causó polémica instantánea. Los hinchas de los Cavs, que estaban ilusionados con un posible regreso en esta agencia libre, pasaron a criticarlo duramente. Los fanáticos de los Lakers, en tanto, también emprendieron reclamos por la posibilidad de que no renueve su acuerdo contractual.

    Sin embargo, para LeBron la ambición es clara. A sus 41 años (en diciembre cumple 42), el longevo alero ve en los Warriors una de las últimas chances para ganar el quinto anillo de su carrera. Por esto, en el elenco de la Bahía de San Francisco apuestan por convercerlo con el fichaje de otro peso pesado: Anthony Davis, que fue su compañero en Los Ángeles y que actualmente está en Washington Wizards, también está siendo tentado para formar el Big Four.

    Con todos estos rumores dando vueltas, se espera que los próximos días sean claves para definir el arribo de LeBron James a Golden State. De formar la dupla con Curry, se estaría hablando de una de las combinaciones más legendarias que se han visto en la NBA.

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