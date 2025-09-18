SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump confirma que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista

La medida llega después de que el presidente estadounidense responsabilizara a la "izquierda radical" del asesinato de Charlie Kirk, aunque por ahora no está claro cómo concretará la medida porque la organización carece de una estructura centralizada o un liderazgo definido.

Por 
Lya Rosen
Antifa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que declarará como grupo terrorista al movimiento de extremaizquierda Antifa, pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, después de responsabilizar a la “izquierda radical” del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa, una organización enferma, peligrosa, radical de izquierdas y desastre, como organización terrorista de gran importancia”, señaló en su plataforma Truth Social desde Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado.

En el breve mensaje, el mandatario estadounidense agregó que “recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a Antifa, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas”.

El inquilino de la Casa Blanco afirmó hace unos días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia, concretando el anuncio tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la “izquierda radical”, aunque esta es una idea que planteó en reiteradas ocasiones durante su primer mandato.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que “esta es solo una de las muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que alimentan la violencia política”.

Aunque todavía no está definido el mecanismo que utilizaría Trump para concretar la designación, ya que Antifa carece de una estructura centralizada o un liderazgo definido, y es más bien un movimiento social difuso, lo que hace que no esté claro quién o qué sería precisamente el objetivo real de la medida.

Más sobre:TrumpAntifaorganización terroristaextrema izquierdaantifacistaCharlie Kirk

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza

Lula afirma no tener “ninguna relación con Trump” y asegura que el pueblo de EE.UU. será quien pagará por sus errores

Florida supera su récord de ejecuciones anuales con la muerte de un triple homicida

Renuncia seremi de Transportes de Valparaíso tras polémica por “jornada de planificación” que terminó en asado

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Tanques israelíes rodean Gaza antes de su incursión terrestre mientras la ONU cifra en 40.000 los desplazados en últimas 48 horas

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

3.
Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

4.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

5.
La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Renuncia seremi de Transportes de Valparaíso tras polémica por “jornada de planificación” que terminó en asado
Chile

Renuncia seremi de Transportes de Valparaíso tras polémica por “jornada de planificación” que terminó en asado

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Brasil, el destino preferido por los chilenos para el 18, en alerta por aumento de casos y letalidad de fiebre amarilla

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos
El Deportivo

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk
Cultura y entretención

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza
Mundo

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza

Trump confirma que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista

Lula afirma no tener “ninguna relación con Trump” y asegura que el pueblo de EE.UU. será quien pagará por sus errores

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada