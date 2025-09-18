Trump confirma que declarará al movimiento Antifa como organización terrorista
La medida llega después de que el presidente estadounidense responsabilizara a la "izquierda radical" del asesinato de Charlie Kirk, aunque por ahora no está claro cómo concretará la medida porque la organización carece de una estructura centralizada o un liderazgo definido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que declarará como grupo terrorista al movimiento de extremaizquierda Antifa, pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, después de responsabilizar a la “izquierda radical” del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
“Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a Antifa, una organización enferma, peligrosa, radical de izquierdas y desastre, como organización terrorista de gran importancia”, señaló en su plataforma Truth Social desde Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado.
En el breve mensaje, el mandatario estadounidense agregó que “recomendaré encarecidamente que se investigue a fondo a quienes financian a Antifa, de conformidad con las normas y prácticas legales más estrictas”.
El inquilino de la Casa Blanco afirmó hace unos días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia, concretando el anuncio tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la “izquierda radical”, aunque esta es una idea que planteó en reiteradas ocasiones durante su primer mandato.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que “esta es solo una de las muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que alimentan la violencia política”.
Aunque todavía no está definido el mecanismo que utilizaría Trump para concretar la designación, ya que Antifa carece de una estructura centralizada o un liderazgo definido, y es más bien un movimiento social difuso, lo que hace que no esté claro quién o qué sería precisamente el objetivo real de la medida.
