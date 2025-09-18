SUSCRÍBETE
Mundo

Bernie Sanders se convierte en el primer senador estadounidense en decir que Israel comete un genocidio en Gaza

En un comunicado en su sitio web, el histórico político progresista además afirmó que Washington debe emplear toda su influencia "para exigir un alto el fuego inmediato” y acusó a Trump de apoyar la política de limpieza étnica de Israel.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
El senador demócrata de EE.UU., Bernie Sanders. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP. Anna Moneymaker

El senador demócrata estadounidense Bernie Sanders denunció este miércoles que “Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, convirtiéndose así en el primer político de la cámara alta de EE.UU. en afirmarlo, asegurado además que “Estados Unidos no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas” al Gobierno israelí.

“La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, declaró Sanders en un comunicado publicado en su sitio oficial como senador, en el que agregó que su país “no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas al Gobierno genocida de (el primer ministro, Benjamin) Netanyahu”.

El histórico senador progresista afirmó que Washington debe, en cambio, emplear toda su influencia “para exigir un alto el fuego inmediato, un aumento masivo de la ayuda humanitaria facilitada por la ONU y los primeros pasos para proporcionar a los palestinos un Estado propio”.

Sanders se pronunció así en un texto que inicia afirmando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) “inició esta guerra con su brutal ataque del 7 de octubre de 2023, que mató a 1200 personas inocentes y tomó a 250 rehenes”. “Israel, como cualquier otro país, tenía derecho a defenderse de Hamas”, señaló antes de apuntar a que “no se ha limitado” a eso.

El representante electo por el estado de Vermont denunció que “durante casi dos años, el Gobierno extremista de Netanyahu ha limitado severamente” la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino y ha puesto “todos los obstáculos posibles” a Naciones Unidas y a organizaciones que tratan de proporcionar suministros vitales.

Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua. Rizek Abdeljawad

También denunció que “Israel ha destruido sistemáticamente la infraestructura física de Gaza”, citando la destrucción de viviendas, hospitales, instalaciones de agua y saneamiento, universidades y “cientos de escuelas”.

Para luego afirmar que “cientos” de trabajadores humanitarios y periodistas locales “han sido asesinados, mientras Israel prohíbe el acceso de medios de comunicación extranjeros a Gaza”. “Israel ha asesinado a más periodistas en Gaza que en cualquier otro conflicto anterior”, ha señalado, lamentando que, como consecuencia, “probablemente desconozcamos mucho sobre la magnitud de las atrocidades”, señaló.

“Debemos decir ahora y para siempre que, si bien las guerras pueden ocurrir, hay ciertas normas básicas que deben respetarse”, indicó Sanders, quien manifestó que “no se puede tolerar la hambruna infantil”, que “la destrucción de ciudades no debe convertirse en la norma” y que “el castigo colectivo es inaceptable”.

Además, advirtió que “si no hay rendición de cuentas para Netanyahu y sus compañeros criminales de guerra, otros demagogos harán lo mismo”.

Sanders y el apoyo de Trump a las políticas de Israel

Paralelamente, el experimentado senador demócrata apuntó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que “con el pleno apoyo” de su Administración el Gobierno israelí “está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania”.

“Tras haber hecho la vida imposible mediante bombardeos y hambruna, están impulsando la migración ‘voluntaria’ de palestinos a países vecinos para dar paso a la retorcida visión del presidente Trump de una ‘Riviera de Oriente Próximo’”, aseguró en referencia a la visión del jefe de la Casa Blanca, difundida y bautizada de esa manera por él mismo, de una Franja de Gaza convertida en complejo vacacional.

Este mismo miércoles, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que la Franja de Gaza representa un potencial “boom” inmobiliario y que está negociando cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí con el Gobierno de Donald Trump, quien hace mucho fue conocido principalmente por su faceta como magnate inmobiliario.

Hasta la fecha, la ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 65.000 palestinos muertos y casi 165.700 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas.

Aunque Sanders ha sido, efectivamente, el primer senador de Estados Unidos en calificar la actuación de Israel como genocidio, otras figuras destacadas del Partido Demócrata, como Ilhan Omar o Alexandria Ocasio-Cortez -ambas elegidas por sus estados en la Cámara de Representantes- han venido denunciando desde 2024 la ofensiva israelí contra los palestinos bajo estos términos.

Bernie SanderssenadorEstados UnidosdenunciagenocidioGazaTrumpIsrael

