SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró durante una conferencia del gremio de la construcción que el país “ya ha pagado mucho dinero por esta guerra" y que "ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes".

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo RONEN ZVULUN

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este miércoles que la Franja de Gaza representa un potencial “boom” inmobiliario y que está negociando con la Administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 65.000 muertos en menos de dos años.

El ultraderechista declaró que “la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha”. “Ahora tenemos que construir”, planteó antes de agregar que la oportunidad “se amortiza sola”. “Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump”, aseguró.

En este sentido, considera que han “pagado mucho dinero por esta guerra” y que “ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes”, aseveró durante una conferencia del sector inmobiliario en la ciudad de Tel Aviv recopilada por el diario The Times of Israel.

Gaza. Foto: Xinhua. Mahmoud Zaki

En julio pasado, como lo consigna el periódico, Smotrich también fue parte de la conferencia La Riviera de Gaza: De la Visión a la Realidad", en la que los participantes presentaron planes para restablecer los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Allí, afirmó que Gaza se convertiría en una “parte inseparable del Estado de Israel”.

Además recalca el interés del ministro por restablecer los antiguos asentamientos israelíes de Ganim y Kadim en el norte de Cisjordania, ambos evacuados y desmantelados durante la retirada de Israel de Gaza en 2005.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas. Esto en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Más sobre:IsraelMinistro de FinanzasGazaEstados Unidosrepartoboom inmobiliarioplan de negocios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías

Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de EE.UU.

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital

Banderazos, entrega de volantes y uso de redes sociales marcan jornada de lanzamiento de campañas presidenciales

Tribunal de Coyhaique fija audiencia de formalización de suspendido fiscal regional Carlos Palma por contactos con Hermosilla

Reino Unido reconocerá el Estado palestino tras el fin de la visita de Estado de Trump

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías
Chile

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías

Banderazos, entrega de volantes y uso de redes sociales marcan jornada de lanzamiento de campañas presidenciales

Tribunal de Coyhaique fija audiencia de formalización de suspendido fiscal regional Carlos Palma por contactos con Hermosilla

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital
Negocios

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital

Bencinas suben a partir de este jueves 18 de septiembre

Cencosud consolida su presencia en EE.UU. y ahora ya tiene el 100% de The Fresh Market

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Champions League: el millonario Liverpool sufre para vencer al Atlético de Madrid en un partidazo con el Cholo Simeone expulsado

Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario
Mundo

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario

Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de EE.UU.

Reino Unido reconocerá el Estado palestino tras el fin de la visita de Estado de Trump

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada