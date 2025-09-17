“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este miércoles que la Franja de Gaza representa un potencial “boom” inmobiliario y que está negociando con la Administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí, que ha dejado más de 65.000 muertos en menos de dos años.

El ultraderechista declaró que “la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya está hecha”. “Ahora tenemos que construir”, planteó antes de agregar que la oportunidad “se amortiza sola”. “Hay un plan de negocios, elaborado por profesionales de aquí, que está en el escritorio de Trump”, aseguró.

En este sentido, considera que han “pagado mucho dinero por esta guerra” y que “ahora tenemos que ver cómo dividimos el terreno en porcentajes”, aseveró durante una conferencia del sector inmobiliario en la ciudad de Tel Aviv recopilada por el diario The Times of Israel.

Gaza. Foto: Xinhua. Mahmoud Zaki

En julio pasado, como lo consigna el periódico, Smotrich también fue parte de la conferencia La Riviera de Gaza: De la Visión a la Realidad", en la que los participantes presentaron planes para restablecer los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Allí, afirmó que Gaza se convertiría en una “parte inseparable del Estado de Israel”.

Además recalca el interés del ministro por restablecer los antiguos asentamientos israelíes de Ganim y Kadim en el norte de Cisjordania, ambos evacuados y desmantelados durante la retirada de Israel de Gaza en 2005.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas. Esto en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.