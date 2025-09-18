SUSCRÍBETE
Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena ABC puso en pausa indefinida su programa de entrevistas nocturno, luego de que el conductor realizara un controvertido monólogo sobre al asesinato del activista conservador.

Por 
Lya Rosen

La cadena estadounidense ABC retiró este miércoles del aire, por tiempo indefinido, el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel, por los comentarios que su conductor hizo sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk.

Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un portavoz de la cadena propiedad de Disney en una declaración oficial sin compartir más detalles.

El inesperado anuncio se produjo después de que al menos un importante operador de estaciones afiliadas a ABC dijera que no transmitiría el programa “en el futuro previsible”, tras el controvertido monólogo que Kimmel dio el lunes por la noche en su programa.

En este aseguró que el movimiento Make America Great Again (MAGA) estaba tratando de ganar puntos políticos con el asesinato de Kirk. “La pandilla MAGA está intentando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, afirmó el conductor.

En la ocasión el presentador también criticó las banderas que ondeaban a media asta en honor a Kirk y se burló de la reacción del presidente ante el tiroteo. “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, dijo Kimmel.

Poco después de que ABC anunciara que el presentador había sido suspendido, Trump, quien lo ha criticado en múltiples ocasiones, dijo desde el Reino Unido, donde se encuentra en una visita de Estado, que era “una gran noticia para Estados Unidos”.

“El programa de Jimmy Kimmel, que ha desafiado los índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que se debía hacer”, escribió el mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Para luego criticar a otros dos presentadores de programas nocturnos, Jimmy Fallon y Seth Myers, a quienes describió como “dos perdedores totales, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son horribles”, como consigna la BBC.

En la mañana de este miércoles, antes de la decisión de ABC, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, dijo en un podcast que los comentarios de Kimmel mostraban “la conducta más enfermiza posible” e instó a Disney a tomar medidas.

“[Las emisoras] tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC y eso conlleva la obligación de operar en el interés público”, dijo Carr, quien fue designado por Trump.

