Terminó una nueva edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona y, como es tradición, la GSMA -la organización que agrupa a los operadores y compañías móviles del mundo- entregó sus Global Mobile Awards (GLOMO).

En la categoría más codiciada del certamen, la de “Best in Show”, el ganador de este 2026 fue la confirmación de una ruta trazada: el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Que el premio recaiga en la firma coreana es un buen termómetro para entender qué está valorando la industria en este momento. Lejos de los años donde el galardón se lo llevaba el dispositivo con la característica más extravagante, el jurado de este año parece haber apostado por la solidez y la ejecución de un concepto que Samsung viene puliendo desde hace al menos tres generaciones.

Los argumentos detrás del premio

Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026 Alejandro Jofré

De acuerdo a la información oficial compartida por la compañía tras recibir el reconocimiento, la evaluación del jurado de los GLOMO consideró una mezcla de rendimiento técnico, innovación práctica y el impacto del dispositivo en el mercado actual.

Si desmenuzamos las razones de por qué el S26 Ultra se impuso a sus competidores asiáticos y occidentales, destacan tres pilares fundamentales.

La madurez de Galaxy AI: en 2026, la integración de la inteligencia artificial generativa en el ecosistema del teléfono es silenciosa, fluida y nativa. El jurado valoró cómo estas herramientas operan en segundo plano para gestionar la batería, mejorar la captura de imágenes en milisegundos y facilitar la productividad sin que el usuario deba dar instrucciones complejas. Refinamiento industrial: el diseño del S26 Ultra no rompe el molde de lo que vimos en las versiones 24 o 25, pero perfecciona la fórmula. El uso de materiales como el titanio se ha optimizado para reducir el peso del equipo sin comprometer la resistencia térmica, un factor clave considerando los procesadores actuales. Consistencia fotográfica: en un mercado donde varios fabricantes apuestan por colaboraciones rimbombantes con otras marcas, el buque insignia de Samsung fue premiado por ofrecer la experiencia óptica más versátil y confiable en el bolsillo, especialmente en el tratamiento de video en altas resoluciones y la estabilización de sus lentes teleobjetivo.

La lectura de la industria

El premio “Best in Show” en Barcelona funciona, en muchos sentidos, como un espaldarazo de los propios pares. En un año donde la competencia china ha empujado con fuerza los límites del hardware, y donde los ciclos de renovación de teléfonos por parte de los usuarios son cada vez más largos, el mensaje del MWC es claro.

La industria hoy está premiando al fabricante que logre construir el vehículo más seguro, rápido y confiable con ella. El Galaxy S26 Ultra, con su aproximación conservadora en diseño pero agresiva en procesamiento y software, logró exactamente eso: convencer a los expertos de que, hoy por hoy, es el estándar con el que se debe medir al resto de la gama alta.

“La competencia de este año ha sido excepcionalmente fuerte”, comentó Shaun Collins, presidente del jurado del premio MWC Best in Show 2026. “Buscamos tecnología que no solo sea innovadora y atractiva, sino que realmente impulse a la industria hacia adelante. El Samsung Galaxy S26 Ultra destacó por ampliar los límites de la tecnología móvil al tiempo que ofrece un impacto significativo en la vida real. En particular, su innovación en privacidad responde a una de las necesidades más importantes del estilo de vida digital actual: seguridad, espacio personal y confianza ”, agregó.

El jurado del MWC Best in Show señaló que, entre más de 3.000 expositores, el Galaxy S26 Ultra sobresalió por hacer posible hoy la innovación orientada al futuro. “ Mientras muchas de las tecnologías presentadas en el MWC apuntan al mañana, este es un producto que los consumidores pueden experimentar hoy ”, dijo Collins.

“Nos sentimos honrados de que el Galaxy S26 Ultra haya sido reconocido como Best in Show en los GLOMO Awards de este año”, declaró Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y responsable del Mobile Marketing Center del negocio Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. Luego, cerró: “El Galaxy S26 Ultra es un AI phone con capacidades que reflejan el compromiso continuo de Samsung por impulsar la industria hacia adelante, y esta distinción es especialmente significativa dada la extraordinaria innovación presentada en el MWC”.