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    A dos semanas de su debut en bolsa, SpaceX pierde casi 24% desde su máximo

    El desempeño que ha mostrado la empresa controlada por Elon Musk podría poner presión sobre la IPO de Anthropic, que se realizaría en octubre próximo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Lejos de sus precios máximos se encuentra la acción de SpaceX.

    A dos semanas desde que debutara en el mercado de EEUU - con un precio de colocación de US$135-, los títulos de la firma cotizan en US$153,65, lo que implica que se encuentran 4,5% por debajo de los US$160,95 que registró al cierre de su primer día en el mercado.

    Además, el valor actual es un 23,6% menor que los US$201 que alcanzó el pasado 15 de junio, cuando tocó su precio máximo.

    Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que SpaceX debutó con un precio “excesivamente caro, su valor de apertura fue de 94 veces sus ventas. La empresa más cara (en una IPO) había sido Palantir, que llego a un precio de 135 veces sus ventas y hoy está en torno a 54. Hay un riesgo para SpaceX, porque los niveles del precio actual son muy altos. Es una empresa que desde todo punto de vista está excesivamente cara”.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señala que la caída responde a un cambio en el tipo de comprador que estaba moviendo la acción.

    “En los primeros días, el papel subió por la escasez de acciones disponibles, la demanda minorista, la expectativa de entrada a los índices y el entusiasmo por una historia de crecimiento con múltiples líneas de negocio y un alto potencial de expansión. Después del salto inicial, el mercado empezó a mirar el otro lado de la ecuación: una valorización muy exigente, proyectos intensivos en capital, pérdidas asociadas al perímetro ampliado con xAI y una emisión de deuda que recordó que el crecimiento no será barato”, sostiene.

    Lo que ha ocurrido con las acciones de la empresa controlada por Elon Musk es algo que, además, podría poner presión sobre la IPO de Anthropic, firma de inteligencia artificial que desarrolló Claude. La empresa tendría previsto su debut en bolsa para octubre y alcanzar una valorización en torno a los US$900 mil millones.

    Para Santos, la volatilidad que ha mostrado SpaceX probablemente obligará a Anthropic a ser más cuidadosa con el precio, el tamaño de la oferta y la comunicación financiera.

    Así, apunta que “los inversionistas no van a mirar solo el crecimiento de usuarios o el avance tecnológico; van a exigir datos sobre ingresos empresariales, costos de cómputo, márgenes, retención de clientes, dependencia de socios de nube y camino hacia la rentabilidad. Si logra demostrar que Claude está convirtiéndose en una plataforma empresarial con ingresos recurrentes, puede tener una recepción favorable”.

    Según Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, cuando Anthropic salga a bolsa es probable que exista un alto interés inicial, impulsado por el crecimiento de Claude y por el dinamismo que mantiene la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial.

    Ello, explica, “podría registrar un salto relevante durante sus primeras sesiones, aunque el punto más sensible será la valoración a la que llegue al mercado. Si la compañía debuta con una valorización demasiado exigente, no sería extraño ver una toma de utilidades después del entusiasmo inicial. Finalmente, el mercado va a mirar con atención si sus primeros reportes financieros logran justificar las expectativas”.

    Más sobre:MercadoSpaceXAcciones

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