Dos personas fueron detenidas durante la madrugada de este sábado tras el robo de un vehículo de la aplicación inDrive, procedimiento que terminó con una persecución policial y un choque contra un árbol en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada, cuando el conductor, de nacionalidad venezolana, llegó hasta Cerro Navia para recoger a un pasajero solicitado mediante la aplicación.

En ese momento, fue abordado por un número indeterminado de sujetos, quienes lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a descender del automóvil. Tras el robo, la víctima llegó junto a otra persona hasta la 44ª Comisaría de Lo Prado, donde realizó la denuncia.

Según explicó el capitán Denis Vladimiro Contreras, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, una de las víctimas manifestó ser conductor de aplicación y relató que momentos antes había sido abordado.

Dos detenidos tras robo de auto de inDrive: persecución terminó con choque en Cerro Navia. Imagen referencial.

Tras la denuncia, Carabineros difundió por radio las características del vehículo sustraído. Posteriormente, personal policial logró ubicar el automóvil, que era ocupado por tres sujetos.

Al detectar el vehículo, Carabineros inició una persecución que terminó nuevamente en Cerro Navia, donde los ocupantes chocaron contra un árbol.

Producto del impacto, uno de los sujetos quedó atrapado al interior del vehículo y fue detenido en el lugar. “Dos se dieron a la fuga, se logra dar alcance a uno inmediatamente, el otro aún continúa prófugo”, precisó el capitán Contreras.

Según Carabineros, los dos detenidos son chilenos y uno de ellos es menor de edad .

Arma incautada y munición de guerra

Durante la revisión del vehículo recuperado, personal policial encontró una pistola a balines. Además, “al interior de la vestimenta de uno de los sujetos fue encontrada una munición de guerra”, detalló el oficial.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Carabineros informó que el procedimiento se mantiene en desarrollo y que se está a la espera de las instrucciones de la Fiscalía.