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    Avance del sistema frontal en Atacama: declaran alerta roja en la Provincia de Huasco

    Sernageomin advirtió que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es muy alta en el litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles transversales y valles precordilleranos; alta en la pampa y baja en la cordillera.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Instagram @munivallenar

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, por el sistema frontal que se ha dejado sentir con más fuerza desde la madrugada de este sábado.

    Se trata de una cancelación de la alerta amarilla previamente decretada y, en su lugar, la adopción de un estado de monitoreo más severo por la severidad de las consecuencias del paso del frente de mal tiempo por la zona.

    De acuerdo a lo reportado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan precipitaciones intensas en la Provincia de Huasco, de costa a cordillera, entre este sábado y el lunes 20 de julio. No obstante, no es lo único que se ha pronosticado: existe una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral, cordillera de la costa y sectores de valles, pampa y precordillera hasta este domingo, al igual que nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventisca en la región.

    En cuanto al viento, este se prevé de moderado a fuerte, con desarrollo de viento blanco, en litoral, cordillera de la costa y sectores de valles, pampa, precordillera y cordillera. Además de viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral, cordillera de la costa y sectores de valle, pampa, precordillera y cordillera.

    Junto con todo lo anterior, también se espera que, hasta al menos este domingo, puedan desarrollarse tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en la provincia de Huasco, de costa a precordillera.

    De igual manera, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de la actualización de la Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es muy alta en el litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles transversales y valles precordilleranos; alta en la pampa y baja en la cordillera.

    Con todo, y en coordinación de la Delegación Presidencial Regional de Atacama y la dirección regional de Senapred, se decidió cancelar la alerta amarilla que estaba vigente desde el pasado 16 de julio y, en su lugar, se declaró alerta roja por evento meteorológico, la cual estará vigente desde este sábado y hasta que las condiciones lo ameriten.

    La alerta roja implicará la movilización de recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar las situaciones que puedan presentarse en el marco del sistema frontal.

    En paralelo, Senapred llamó a evitar la ribera de los ríos El Carmen y El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, por lo que hizo activación de la mensajería SAE para reforzar la medida anunciada en terreno por los organismos técnicos.

    Más sobre:Sistema frontalRegión de AtacamaAlerta rojaProvincia de HuascoHuascoAtacamaSenapredSernageominDirección Meteorológica de ChileDMCAluvionesAluvión

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