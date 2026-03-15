SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Bunkers a todo volumen con un rotundo show eléctrico hacen historia en Lollapalooza

    La banda se convirtió en el primer headliner chileno con un macizo show en el cierre de la segunda jornada del Festival. Volvieron a colgarse las guitarras eléctricas, en medio de su gira acústica, desplegando un show que repasó su historia, incluyendo una traducción en lenguaje de señas, el aporte del tecladista Martin Benavides y un final de nivel internacional.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Los Bunkers Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    No es una cosa menor hacer una pausa sónica en medio de una gira. Los Bunkers se acercan a la centena de shows de su gira acústica en que llevan al escenario su MTV Unplugged con una ambiciosa puesta en escena. Pero a su presentación en Lollapalooza, como primer headliner chileno, volvieron a colgarse las guitarras eléctricas y subir el volumen a tope.

    “Teníamos ganas de volver a agarrar las guitarras”, dice Francis Durán consultado por Culto en rueda de prensa. Seguro las extrañaban. Las últimas presentaciones enchufadas ocurrieron hace casi un año; en mayo pasado subieron a la Torre Entel para celebrar sus 50 años con una presentación eléctrica. Y poco después, en julio subieron al escenario del Movistar Arena para acompañar a Kidd Voodoo en un par de temas en la primera de su serie de shows en el lugar. Así, su vuelta al Festival -en el que tocaron en su primera edición de 2011- asomó como un evento especial.

    Tras el show de Tyler the creator, que se extendió unos minutos sobre la hora, el grupo salió a escena ante el aplauso del respetable. El show además incorporó traducción en lenguaje de señas en las pantallas de la transmisión en vivo. Y de inmediato la frase de batería que abre Miño dio inicio al show. Le sigue Miéntele en un arranque contundente a tono con el habitual buen directo del grupo. Además hay una innovación, pues mantienen en los teclados a Martin Benavides, uno de los músicos que los acompañó en su MTV Unplugged y la gira acústica. Su capacidad le suma una capa extra a las canciones y se luce en momentos como el solo en Yo sembré mis penas de amor en tu jardín. También se cuelga el acordeón en Una nube cuelga sobre mí.

    Los Bunkers en Lollapalooza Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    Por supuesto están conscientes del hito que marcaban en la noche. “Hoy es un día histórico para la música chilena”, dijo Álvaro López, pero a continuación matizó y pidió un reconocimiento para los artistas chilenos que se han presentado en el lugar y que aquello les permita más opciones de ser headliners. “Esperamos que esta puerta que se abre sirva para más”.

    También pasan cortes de Noviembre, su disco de reunión, como Bajo los árboles, que esta noche suena más cruda que su versión de estudio (además con bellas visuales en un elegante blanco y negro). También la bella Rey, en la que mantuvieron el estribillo cantado por Cancamusa, como en la gira acústica y el Unplugged. Eso permite a Álvaro López desplegar sus habituales pasos de baile, esta vez desde una tarima que le suma un nivel superior a la puesta en escena.

    Las ganas de volver a tomar las guitarras eléctricas se nota en algunos cortes como Ahora que no estás, con su habitual segmento de solos de guitarra a modo de diálogos, entre Francis y Mauri Duran. El quiebre del tema lo marca Benavides, a lo Rick Wright, desplegando camas de teclado y hacia el final suma tensión con ruidos que le extrae a su arsenal de teclados, algo así como una nota pedal mientras se entretejen las guitarras. Uno de los puntos altos de la noche. “Olé, olé, oleee, Bunkers, Bunkers”, los recompensa el público.

    El coreo masivo siguió con Ángel para un final. No fue el único guiño a Silvio Rodriguez, también hacen Quien fuera, acompañados por el Cuarteto Austral, las mismas que tocaron en el MTV Unplugged y en la gira acústica. Y en otro guiño a ese histórico show, se quedan para tocar Si estás pensando mal de mí (con solo de órgano de Benavides).

    Los Bunkers en Lollapalooza Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    Tras los aplausos del respetable, hay una alusión a la contingencia. “Atesoremos estos momentos porque se nos viene una pobreza estética monumental”, dice Mauri Duran, siguiendo con una mención al hecho de que se esté proyectando indultar a efectivos de las fuerzas armadas condenados por violaciones a los DD.HH. en el contexto del estallido social. El público responde con un cántico contra el presidente Kast, el mismo que se repitió en otros shows durante el Festival. Un momento que introdujo El Necio. Los Bunkers suelen hablar con su música. Y su palabra es contundente.

    Luego, otro guiño al MTV Unplugged. El Cuarteto Austral vuelve a escena para tocar parte del arreglo -de Raúl Céspedes- con el que se reinventó Llueve sobre la ciudad. Luego se empalma con la versión eléctrica de la grabación original y hacia el final ambas se reempalman en un arreglo a lo Curtis Mayfield. Ambición musical pura.

    Los Bunkers en Lollapalooza Foto: Pablo Vásquez/La Tercera

    Para el cierre dejan Nada nuevo bajo el sol y una poderosa interpretación de Bailando Solo, con Álvaro López bajando a cantar hacia las primeras filas. Extienden el segmento final con el ritmo disco machacante y un juego de luces digno de Glastonbury o Bizarre. La clásica bola de disco colgando desde la parte superior del escenario le da la sensación de cambio de atmósfera. Con el público encendido despachan Ven aquí, que suena rotunda y con sus riffs saturados remata el espectáculo.

    El hito de Los Bunkers como primeros headliners chilenos de Lollapalooza se señaló con un show a la altura de su historia, que mezcló su habitual buen directo con ingeniosas innovaciones musicales y el aporte de los talentos que sumaron gracias a su MTV Unplugged. Un momento que corona una serie de hitos con shows en Estadios y una gira sin precedentes que avanza hacia su recta final.

    .

    Más sobre:lollapalooza2026Los BunkersLollapalooza 2026Silvio RodríguezMTV UnpluggedGira AcústicaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

    Capturan en Argentina a delincuente chileno que se fugó en 2024 de Colina 1: se hizo pasar por peruano

    Reportan dos heridos tras ataque con misiles de Irán contra el centro de Israel

    El regreso de Lorde a Lollapalooza: minimalismo, desnudez y un pop reinventado

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Lo más leído

    1.
    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    Sabrina Carpenter en Lollapalooza: un debut digno de una showgirl pop (y con arresto internacional)

    2.
    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Capturan en Argentina a delincuente chileno que se fugó en 2024 de Colina 1: se hizo pasar por peruano
    Chile

    Capturan en Argentina a delincuente chileno que se fugó en 2024 de Colina 1: se hizo pasar por peruano

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Amanece (Otra vez) en Chile
    Negocios

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Daniel Garnero blinda a Vicente Bernedo tras el empate de la UC: “Hoy cometió un error, pero está haciendo un buen torneo”
    El Deportivo

    Daniel Garnero blinda a Vicente Bernedo tras el empate de la UC: “Hoy cometió un error, pero está haciendo un buen torneo”

    Reforma a la Ley SADP: el documento que revela lo positivo y negativo del proyecto a ojos de los clubes y la ANFP

    Los berrinches de Javier Correa le quitan piso en Colo Colo

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Los Bunkers a todo volumen con un rotundo show eléctrico hacen historia en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Los Bunkers a todo volumen con un rotundo show eléctrico hacen historia en Lollapalooza

    El regreso de Lorde a Lollapalooza: minimalismo, desnudez y un pop reinventado

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente
    Mundo

    Zelensky afirma que Rusia estaría ayudando a Irán a atacar objetivos de EE.UU. en Medio Oriente

    Reportan dos heridos tras ataque con misiles de Irán contra el centro de Israel

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”