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    Crítica de discos: The Beatles se ponen crudos, Depeche Mode anima un videojuego y Angelo Pierattini revive un hit

    The Beatles son infinitos: una versión recóndida de Day Tripper ha salido a la luz y muestra por enésima vez la vorágine creativa de los Fab Four en el corazón de los años 60. Depeche Mode revive, por su lado, con People are people, mientras Pierattini se suma a Estoy Bien para remodelar un himno de Weichafe.

    Por 
    Alejandro Tapia
    Alejandro Jofré
     
    Claudio Vergara
    Crítica de discos: The Beatles se ponen crudos, Depeche Mode anima un videojuego y Angelo Pierattini revive un hit

    *Day Tripper - The Beatles

    Se suponía que estaban presionados, que debían crear un single urgente para acompañar el lanzamiento de Rubber Soul (1965) y que Day Tripper la hicieron poco menos que a regañadientes. Pero nada de esto se aprecia en la versión que The Beatles acaba de subir a plataformas como parte del futuro boxset aniversario de uno de sus discos fundamentales.

    En esta cruda versión se aprecia genuino entusiasmo, camaradería y complicidad. Las risas entre Lennon y McCartney van y vienen, en una maqueta temprana del tema que luego saldría en single junto a We can work it out. Sin su riff característico, esta versión absolutamente desconocida de Day Tripper pilla a John y Paul trabajando en la casa de Lennon en Surrey, apenas con un par de guitarras. Las armonías fluyen naturales y precisas.

    Tiempo después, Lennon reveló que la letra trataba sobre las personas que les gusta desmadrarse -con o sin drogas- pero solo por el fin de semana, algo que le parecía careta. Paul, por su parte, ha dicho que la letra está inspirada en la época en que apareció el LSD. De ahí el day tripper, el viaje aunque sea por un día. Genios (Alejandro Tapia).

    *Pichanga - Angelo Pierattini y Estoy Bien

    Pichanga no sólo es un clásico en la bitácora de Weichafe, parte de su esencial “disco rojo” de 2003; también es una suerte de huella dactilar: un tema absolutamente representativo de una banda que intentó conciliar el sonido más estruendoso de guitarras aceleradas con melodías que pudieran ser coreadas por cientos.

    Más de dos décadas después, su cantante, Angelo Pierattini, se ha aventurado en la audacia de recrear la composición bajo acentos más actuales, metamorfosis que no siempre culminan en un desenlace idóneo. ¿Cómo reformular una composición que ya está bien hecha? Para resolver el acertijo, se ha unido al grupo local de pop punk y post hardcore Estoy Bien, una de las últimas revelaciones de la escena chilena.

    El resultado respeta la pieza original, no desarticula lo que brilla desde la cuna, agregando un pulso más acelerado, mientras la voz de Pierattini suena más madura, en tanto el cantante Benjamín “Benje” De la Fuente contribuye con matices enérgicos y frescos. De paso, Pierattini revitaliza un tema que debe figurar entre lo mejor que ha dado el rock chileno del siglo XXI y que recuerda la magnífica agrupación que fue Weichafe (Claudio Vergara).

    *People are people - Depeche Mode

    El reciente adelanto del videojuego GTA 6 revive el clásico de 1984, usándolo como un espejo de la hostilidad que ambienta su recreación de Florida. La música en la saga Grand Theft Auto siempre tiene un propósito claro. La inclusión de People are people de Depeche Mode opera como un comentario afilado sobre la fragmentación de la sociedad americana. La pista, impulsada por las percusiones metálicas de Martin Gore, fue concebida en plena época de experimentación con samplers. Une el pop melódico con los ruidos industriales, mientras la voz de Dave Gahan pregunta por qué los humanos se odian. Esa atmósfera oscura, tensa y seria, tomada de su tono menor, contrasta con el sonido de los metales y los sintes industriales, muy en línea con el videoclip grabado en el buque de guerra HMS Belfast.

    Con los años, el propio Gore ha dicho que detesta el tema y su letra, aunque tal vez Depeche Mode no habría alcanzado la fama global ni el presupuesto para crear sus álbumes más aclamados, como Violator o Songs of faith and devotion, sin esta canción; ahora relanzada por Rockstar como un himno histórico contra la intolerancia (Alejandro Jofré).

    Más sobre:Crítica discosThe BeatlesAngelo PierattiniEstoy BienDepeche ModeLT Sábado

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