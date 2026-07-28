La ANFP convoca formalmente las elecciones para decidir al sucesor de Pablo Milad. Los comicios se realizarán durante el Consejo Ordinario de Presidentes de noviembre, instancia en la que los timoneles de los clubes decidirán quiénes dirigirán al fútbol profesional chileno en un período clave: el período coincidirá con la entrada en vigencia de la ley SADP, que establece la separación con la Federación de Fútbol de Chile.

Hasta el momento, se conoce de dos postulaciones. En marzo, en una entrevista con El Deportivo, Lorenzo Antillo anunció que postulará al cargo. Hace un par de semanas, César Villegas, el timonel de Deportes Limache, también expresó su intención de hacerse cargo de la corporación. Eso sí, el dirigente tomatero enfrenta un proceso complicado: el Tribunal de Honor lo desaforó por un fuerte entrevero con el juez Héctor Jona. La sanción está, ahora, en manos del tribunal de Disciplina.

Quilín raya la cancha para las elecciones: la ANFP define los plazos para designar al sucesor de Pablo Milad

Los estatutos establecen que el directorio estará compuesto por siete miembros, de los cuales uno debe ser representante de la Primera B. En la mesa debe haber una mujer.

Según el comunicado que Pablo Milad les despachó a los clubes, la fecha de la elección deberá a darse conocer en el mes de agosto. Es decir, a 90 días de que se realice el acto eleccionario. Las listas deben inscribirse hasta 30 días antes del proceso.

Lorenzo Antillo es uno de los postulantes al sillón de la ANFP (Foto: Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

De acuerdo al documento, podrán emitir votos el presidente del club o, en su defecto, el representante facultado para ello. Resultará electa la lista que obtenga la mayoría absoluta de los votos.

La lista ganadora comenzará su período en enero de 2027.

Los órganos jurisdiccionales

En la misma circular se comunica el mecanismo de renovación de los órganos jurisdiccionales de la asociación. Es decir, de los tribunales de Disciplina, Asuntos Patrimoniales y de Honor. A esas instancia se suma una nueva: el Tribunal Electoral.

En el primer caso, los clubes tienen la facultad de proponer candidatos: uno general y uno adicional, siempre que sea mujer. El directorio puede proponer dos, un hombre y una mujer. Cada club votará por siete candidatos. Los más votados ocuparán los siete puestos. Si los siete más votados son hombres, se reemplazará al de menor votación por la mujer con más sufragios.

La Segunda Sala se elegirá a través de un concurso público abierto, que se abrió en abril de este año.

En el caso del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, el directorio presentará al Consejo de Presidentes una lista de 18 candidatos, que debe incluir, al menos, a una mujer. Serán elegidos nueve, con al menos una mujer.

En el caso del Tribunal de Honor, se elegirán cinco miembros, también con una presencia femenina. El nuevo Tribunal Electoral estará compuesto por tres integrantes. También se considera una presencia femenina.