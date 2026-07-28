SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Quilín raya la cancha para las elecciones: la ANFP define los plazos para designar al sucesor de Pablo Milad

    La entidad afincada en Quilín establece el cronograma para los comicios. Hasta ahora, hay dos postulaciones declaradas.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Christian González
    La sede del fútbol chileno (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La ANFP convoca formalmente las elecciones para decidir al sucesor de Pablo Milad. Los comicios se realizarán durante el Consejo Ordinario de Presidentes de noviembre, instancia en la que los timoneles de los clubes decidirán quiénes dirigirán al fútbol profesional chileno en un período clave: el período coincidirá con la entrada en vigencia de la ley SADP, que establece la separación con la Federación de Fútbol de Chile.

    Hasta el momento, se conoce de dos postulaciones. En marzo, en una entrevista con El Deportivo, Lorenzo Antillo anunció que postulará al cargo. Hace un par de semanas, César Villegas, el timonel de Deportes Limache, también expresó su intención de hacerse cargo de la corporación. Eso sí, el dirigente tomatero enfrenta un proceso complicado: el Tribunal de Honor lo desaforó por un fuerte entrevero con el juez Héctor Jona. La sanción está, ahora, en manos del tribunal de Disciplina.

    Quilín raya la cancha para las elecciones: la ANFP define los plazos para designar al sucesor de Pablo Milad

    Los estatutos establecen que el directorio estará compuesto por siete miembros, de los cuales uno debe ser representante de la Primera B. En la mesa debe haber una mujer.

    Según el comunicado que Pablo Milad les despachó a los clubes, la fecha de la elección deberá a darse conocer en el mes de agosto. Es decir, a 90 días de que se realice el acto eleccionario. Las listas deben inscribirse hasta 30 días antes del proceso.

    Lorenzo Antillo es uno de los postulantes al sillón de la ANFP (Foto: Pablo Vásquez R.) Pablo Vásquez R.

    De acuerdo al documento, podrán emitir votos el presidente del club o, en su defecto, el representante facultado para ello. Resultará electa la lista que obtenga la mayoría absoluta de los votos.

    La lista ganadora comenzará su período en enero de 2027.

    Los órganos jurisdiccionales

    En la misma circular se comunica el mecanismo de renovación de los órganos jurisdiccionales de la asociación. Es decir, de los tribunales de Disciplina, Asuntos Patrimoniales y de Honor. A esas instancia se suma una nueva: el Tribunal Electoral.

    En el primer caso, los clubes tienen la facultad de proponer candidatos: uno general y uno adicional, siempre que sea mujer. El directorio puede proponer dos, un hombre y una mujer. Cada club votará por siete candidatos. Los más votados ocuparán los siete puestos. Si los siete más votados son hombres, se reemplazará al de menor votación por la mujer con más sufragios.

    La Segunda Sala se elegirá a través de un concurso público abierto, que se abrió en abril de este año.

    En el caso del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, el directorio presentará al Consejo de Presidentes una lista de 18 candidatos, que debe incluir, al menos, a una mujer. Serán elegidos nueve, con al menos una mujer.

    En el caso del Tribunal de Honor, se elegirán cinco miembros, también con una presencia femenina. El nuevo Tribunal Electoral estará compuesto por tres integrantes. También se considera una presencia femenina.

    Más sobre:ANFPPablo MiladLorenzo AntilloCésar VillegasFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    Lo más leído

    1.
    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    2.
    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    El Cóndor Rojas apunta a Colo Colo por la llegada de Vozinha: “Es lamentable”

    3.
    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    4.
    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

    Infantino, contra las cuerdas: Congreso de Estados Unidos lo cita y exige documentos por presuntos favores a Donald Trump

    5.
    El supuesto ‘hijo de Vozinha’ reacciona al arribo del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

    El supuesto ‘hijo de Vozinha’ reacciona al arribo del arquero a Colo Colo: “El mejor país de Chile”

    6.
    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana
    Chile

    El otro drama de los temporales: 15 mil personas se mantienen aisladas hace casi una semana

    Nueva batalla republicana: Squella plantea privatizar Codelco y gobierno descarta avanzar en esa línea

    Gobierno intenta desdramatizar salidas de seremis en medio de cuestionamientos de parlamentarios oficialistas

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80
    Negocios

    En dos días el dólar pierde $20 mientras el petróleo vuelve a niveles de US$80

    Grandes y medianas empresas estarán obligadas a informar sobre sus políticas de equidad de género

    Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026
    Tendencias

    Qué fue lo más pedido por delivery en Chile durante el Mundial 2026

    Las 13 regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Advierten el retorno de un frente de lluvia intensa a Coquimbo y Valparaíso este viernes: revisa los sectores afectados

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena
    El Deportivo

    Las razones de la UC para sancionar a cinco hinchas que asistieron al Claro Arena

    Independiente anuncia a Santiago Mele, el arquero al que Fernando Ortiz quería en Colo Colo

    O’Higgins toma nota: Carlos Palacios vuelve a lesionarse en Boca Juniors de cara al duelo por la Copa Sudamericana

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall
    Tecnología

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical
    Cultura y entretención

    CORFO impulsa un programa de desarrollo productivo para la industria musical

    Manuel García despedirá su exitosa gira “Pánico” en el Teatro Municipal de Santiago

    Christián Henríquez y la segunda vida de Ruperto: “Hoy es un personaje icónico”

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham
    Mundo

    ¿Se ha suavizado la relación entre Trump y Zelensky? Ambos asisten junto a Netanyahu a funeral del senador Graham

    Irán lanza misiles contra fuerzas de EE.UU. en Medio Oriente

    “Recibimos un país marcado por el abandono”: los ejes del primer discurso de la Presidenta de Perú

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico