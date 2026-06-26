Pablo Milad revela detalles del acuerdo entre la Roja y Marathon y anuncia que habrá VAR en la Primera B

Pablo Milad anticipa los próximos pasos de la Roja. El presidente de la ANFP confirmó que la Selección selló un vínculo con Marathon para que la vista durante el próximo proceso de las Eliminatorias y la Copa América 2028.

“Se firmó el contrato con Marathon. Hay que negociarlo ahora porque los tiempos son escasos y desde el 1 de enero tiene que partir la marca nueva. Se está avanzando bien. La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido”, señaló el curicano.

El timonel del fútbol chileno, además, confirmó que para la segunda rueda de la Liga de Ascenso habrá VAR, luego de las constantes peticiones de los clubes de la categoría. “Los recursos están destinados ya, hubo una buena licitación para quienes se dedican al VAR y se ganó de buena forma. Habrá VAR en la segunda etapa del campeonato para tener mayor objetividad en los cobros. La aprobación debe ser exclusiva por parte de los clubes del ascenso”, dijo.

Milad en el homenaje a la Roja de 2016. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Los anuncios del presidente de la ANFP se dieron en el contexto del homenaje al plantel de la Roja por los 10 años de la Copa América Centenario. “Es un hecho histórico, representa los sacrificios y una historia. Los jugadores marcan un antes y un después en nuestra historia. Teníamos a todos en las cinco primeras ligas del mundo y lo ratificamos con un muy buen nivel y una copa que quedará para la eternidad”, comentó.

Finalmente, el directivo también se refirió el futuro cuerpo técnico de la Selección. Un proceso que también estará marcado por la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. “Siempre lo he dicho. El nuevo directorio de la Federación elegirá al nuevo técnico, yo para entonces estaré en mi casa. No quiero que me digan que elegí un técnico que no les gusta o que no les satisfaga. Por eso tenemos que acelerar los procesos para la elección, estamos trabajando en dos comisiones. Es para la seguridad del técnico que venga para un contrato por cuatro años”, enfatizó.