Francisco Martínez y Alejandra Mizala definirán quién es el próximo rector de la Universidad de Chile en segunda vuelta

Existía incertidumbre y expectación en la Universidad de Chile. Por un lado, la primera vez del voto electrónico en la elección de rectoría le ponía un ingrediente no menor a ese proceso. Y, por otra parte, la segunda jornada de elecciones de la Federación de Estudiantes (FECH) en su primer día ya había alcanzado el quórum necesario, por lo que la organización daba por descontado que, sea quien fuera el vencedor, volvería a tener representantes. Las dos votaciones en la Universidad de Chile no dejaron a nadie indiferente.

La primera elección en tener claridad fue la de la rectoría. Luego de ocho horas de votaciones, finalmente se definieron los dos candidatos que en segunda vuelta definirán quién sucederá en el cargo a Rosa Devés como máxima autoridad de la Casa de Bello .

A esta primera vuelta llegaron cuatro candidatos: Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho; Alejandra Mizala, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

Proceso de votación. Alejandra Fuenzalida

Finalmente y en medio de aplausos, el resultado señaló que todo se definirá en segunda vuelta el próximo martes 2 de junio, ya que ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Martínez, con 576 preferencias de los votos ponderados, es decir, el 23,02% de los sufragios, y Mizala, con 1060,625 votos, llegando al 42,72%, serán los contendores. Más atrás terminaron Lavandero (22,33%) y Ruiz-Tagle (11,75%).

Los ganadores ante las cámaras.

La participación alcanzó un porcentaje histórico. De las 4.222 personas votó el 72%, superando la elección anterior, que tuvo un 53%, lo que da cuenta de la influencia del voto electrónico en esta ocasión.

Cabe recordar que Devés en 2022 consiguió la rectoría durante la primera vuelta, sin ser necesaria una segunda, luego de obtener el 51,6% de las preferencias. En ese momento superó a Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemy Oyarzún.

La FECH

En el otro ámbito electoral de la jornada, la FECH, en un proceso que el primer día de los dos que componían las elecciones alcanzó el quórum necesario (el mínimo es 20%, y el padrón superó el 40%), buscaba definir a un nuevo presidente luego de que en las últimas elecciones no se había logrado el piso mínimo de votos requeridos.

En el caso de elección de presidente de la FECH, al cierre de esta edición aún no se sabía quién era el ganador, ya que el conteo de votos comenzaba a partir de las 20:15 horas. Durante el transcurso de la noche se revelaría finalmente al nuevo máximo representante de la orgánica.

Las listas en las papeletas correspondientes son “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte”. La primera estaba conformada por las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio, y es liderada por Laura Mlynarz, militante del PC. La segunda, en tanto, la comanda Ricardo Román, que milita en el Partido Socialista.