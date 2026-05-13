SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Francisco Martínez y Alejandra Mizala definirán quién es el próximo rector de la Universidad de Chile en segunda vuelta

    El balotaje se llevará a cabo el 2 de junio entre el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la académica de la misma facultad, que fue prorrectora en la época de Rosa Devés. En el camino quedaron Sergio Lavandero y Pablo Ruiz-Tagle.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Los ganadores se verán las caras el 2 de junio. Felipe Poga

    Existía incertidumbre y expectación en la Universidad de Chile. Por un lado, la primera vez del voto electrónico en la elección de rectoría le ponía un ingrediente no menor a ese proceso. Y, por otra parte, la segunda jornada de elecciones de la Federación de Estudiantes (FECH) en su primer día ya había alcanzado el quórum necesario, por lo que la organización daba por descontado que, sea quien fuera el vencedor, volvería a tener representantes. Las dos votaciones en la Universidad de Chile no dejaron a nadie indiferente.

    La primera elección en tener claridad fue la de la rectoría. Luego de ocho horas de votaciones, finalmente se definieron los dos candidatos que en segunda vuelta definirán quién sucederá en el cargo a Rosa Devés como máxima autoridad de la Casa de Bello.

    A esta primera vuelta llegaron cuatro candidatos: Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho; Alejandra Mizala, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.

    Proceso de votación. Alejandra Fuenzalida

    Finalmente y en medio de aplausos, el resultado señaló que todo se definirá en segunda vuelta el próximo martes 2 de junio, ya que ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Martínez, con 576 preferencias de los votos ponderados, es decir, el 23,02% de los sufragios, y Mizala, con 1060,625 votos, llegando al 42,72%, serán los contendores. Más atrás terminaron Lavandero (22,33%) y Ruiz-Tagle (11,75%).

    Los ganadores ante las cámaras.

    La participación alcanzó un porcentaje histórico. De las 4.222 personas votó el 72%, superando la elección anterior, que tuvo un 53%, lo que da cuenta de la influencia del voto electrónico en esta ocasión.

    Cabe recordar que Devés en 2022 consiguió la rectoría durante la primera vuelta, sin ser necesaria una segunda, luego de obtener el 51,6% de las preferencias. En ese momento superó a Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemy Oyarzún.

    La FECH

    En el otro ámbito electoral de la jornada, la FECH, en un proceso que el primer día de los dos que componían las elecciones alcanzó el quórum necesario (el mínimo es 20%, y el padrón superó el 40%), buscaba definir a un nuevo presidente luego de que en las últimas elecciones no se había logrado el piso mínimo de votos requeridos.

    En el caso de elección de presidente de la FECH, al cierre de esta edición aún no se sabía quién era el ganador, ya que el conteo de votos comenzaba a partir de las 20:15 horas. Durante el transcurso de la noche se revelaría finalmente al nuevo máximo representante de la orgánica.

    Las listas en las papeletas correspondientes son “Conectemos la Chile” y “Nuevo Horizonte”. La primera estaba conformada por las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio, y es liderada por Laura Mlynarz, militante del PC. La segunda, en tanto, la comanda Ricardo Román, que milita en el Partido Socialista.

    Más sobre:Universidad de ChileNacionalEleccionesFECH

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    CorreosChile apuesta por la última milla con acuerdos con Banco Santander y Cenabast

    Delincuentes secuestran a joven de 19 años en San Miguel: estuvo más de ocho horas cautivo

    Keir Starmer y la rebelión del laborismo: ¿Su estrategia de tributo a Gordon Brown y Harriet Harman lo salvará de la dimisión?

    Lo más leído

    1.
    Récord de escaleras mecánicas y ascensores malos: la compleja situación que enfrenta Metro de Santiago

    Récord de escaleras mecánicas y ascensores malos: la compleja situación que enfrenta Metro de Santiago

    2.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    3.
    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor
    Chile

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor

    Delincuentes secuestran a joven de 19 años en San Miguel: estuvo más de ocho horas cautivo

    Francisco Martínez y Alejandra Mizala definirán quién es el próximo rector de la Universidad de Chile en segunda vuelta

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos
    Negocios

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    CorreosChile apuesta por la última milla con acuerdos con Banco Santander y Cenabast

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay
    El Deportivo

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver
    Tecnología

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nunca fue tan fácil no pensar

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial
    Cultura y entretención

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Keir Starmer y la rebelión del laborismo: ¿Su estrategia de tributo a Gordon Brown y Harriet Harman lo salvará de la dimisión?
    Mundo

    Keir Starmer y la rebelión del laborismo: ¿Su estrategia de tributo a Gordon Brown y Harriet Harman lo salvará de la dimisión?

    El temor de la industria cinematográfica francesa ante una eventual victoria de la extrema en las presidenciales de 2027

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes