SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

El actor británico resultó herido este viernes durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day y debió recibir atención médica.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

El actor británico Tom Holland, de 29 años, sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película en solitario del superhéroe de Marvel.

Según informaron medios como Variety, The Guardian y The Sun, el incidente ocurrió este viernes en Leavesden Studios, en Reino Unido, mientras el actor filmaba una escena peligrosa.

Tras golpearse la cabeza, Tom Holland fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Variety confirmó que el intérprete de Spider-Man se tomará un breve descanso como medida de precaución antes de regresar al set en los próximos días.

En tanto, Sony Pictures y Marvel Studios –productoras de la cinta– evalúan cómo reorganizar el calendario de filmación.

El diario británico The Sun detalló que, la noche siguiente al accidente, Holland asistió a una cena benéfica junto a su prometida y coprotagonista Zendaya y a su padre, Dominic, aunque abandonó el evento temprano por sentirse indispuesto.

Qué es una conmoción cerebral

De acuerdo con la Clínica Mayo, una conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática leve que altera de forma temporal el funcionamiento del cerebro.

Se produce habitualmente por un golpe directo en la cabeza o por una caída, y no siempre implica pérdida de conciencia.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Los síntomas pueden aparecer inmediatamente o varias horas después del accidente. Entre los más comunes se encuentran:

  • Dolor de cabeza.
  • Náuseas y vómitos.
  • Mareos, fatiga o somnolencia.
  • Problemas de concentración y memoria.
  • Zumbido en los oídos o visión borrosa.
  • Cambios en el estado de ánimo o dificultad para dormir.

Aunque la mayoría de los casos son transitorios, los efectos pueden durar días, semanas o incluso más tiempo si no se siguen las recomendaciones médicas.

Tratamiento para la conmoción

El tratamiento principal consiste en reposo físico y mental. En los primeros dos días, los especialistas aconsejan evitar esfuerzos físicos intensos y reducir actividades que requieran concentración, como mirar pantallas, leer o estudiar.

Posteriormente, se recomienda retomar de manera progresiva las actividades cotidianas, siempre que no se intensifiquen los síntomas.

En pacientes que practican deportes o actividades de riesgo –como actores que realizan escenas de acción–, los médicos suelen establecer protocolos específicos de reintegración para asegurar que el retorno sea seguro.

El futuro de la película

Spider-Man: Brand New Day, que comenzó a filmarse en agosto en Glasgow, tiene previsto su estreno mundial para el 31 de julio de 2026.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man Chuck Zlotnick

Además de Holland y Zendaya, la cinta contará con el regreso de Jacob Batalon (Ned Leeds en esta saga) y la incorporación de actores como Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance).

Lee también:

Más sobre:Tom HollandSpider-ManConmoción cerebralLesiónActorHombre arañaMarvelPelículasCineRodajeReino Unido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Futuro del ex Hotel Punta Piqueros, en suspenso hasta el 27 de noviembre

Tribunal fija audiencia para discutir si Luis Hermosilla vuelve a Capitán Yáber

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

Por demoras para renovar licencias de conducir: diputados RN presentan proyecto de ley que amplía vigencia

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos
Chile

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Johannes Kaiser entrega propuestas económicas para potenciar a la clase media

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas
Negocios

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

Gonzalo Valenzuela y su comedia en Prime Video: “El pádel al final es una anécdota”

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

Mathieu Gaillard: “Macron tiene lo necesario para aguantar hasta las próximas presidenciales de 2027″

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención