Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

El actor británico Tom Holland, de 29 años, sufrió una conmoción cerebral durante el rodaje de Spider-Man: Brand New Day , la cuarta película en solitario del superhéroe de Marvel.

Según informaron medios como Variety, The Guardian y The Sun, el incidente ocurrió este viernes en Leavesden Studios, en Reino Unido, mientras el actor filmaba una escena peligrosa.

Tras golpearse la cabeza, Tom Holland fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Variety confirmó que el intérprete de Spider-Man se tomará un breve descanso como medida de precaución antes de regresar al set en los próximos días .

En tanto, Sony Pictures y Marvel Studios –productoras de la cinta– evalúan cómo reorganizar el calendario de filmación.

El diario británico The Sun detalló que, la noche siguiente al accidente, Holland asistió a una cena benéfica junto a su prometida y coprotagonista Zendaya y a su padre, Dominic, aunque abandonó el evento temprano por sentirse indispuesto.

Qué es una conmoción cerebral

De acuerdo con la Clínica Mayo, una conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática leve que altera de forma temporal el funcionamiento del cerebro .

Se produce habitualmente por un golpe directo en la cabeza o por una caída, y no siempre implica pérdida de conciencia.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Los síntomas pueden aparecer inmediatamente o varias horas después del accidente. Entre los más comunes se encuentran:

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Mareos, fatiga o somnolencia.

Problemas de concentración y memoria.

Zumbido en los oídos o visión borrosa.

Cambios en el estado de ánimo o dificultad para dormir.

Aunque la mayoría de los casos son transitorios, los efectos pueden durar días, semanas o incluso más tiempo si no se siguen las recomendaciones médicas.

Tratamiento para la conmoción

El tratamiento principal consiste en reposo físico y mental. En los primeros dos días, los especialistas aconsejan evitar esfuerzos físicos intensos y reducir actividades que requieran concentración, como mirar pantallas, leer o estudiar.

Posteriormente, se recomienda retomar de manera progresiva las actividades cotidianas, siempre que no se intensifiquen los síntomas.

En pacientes que practican deportes o actividades de riesgo –como actores que realizan escenas de acción–, los médicos suelen establecer protocolos específicos de reintegración para asegurar que el retorno sea seguro.

El futuro de la película

Spider-Man: Brand New Day, que comenzó a filmarse en agosto en Glasgow, tiene previsto su estreno mundial para el 31 de julio de 2026.

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man Chuck Zlotnick

Además de Holland y Zendaya, la cinta contará con el regreso de Jacob Batalon (Ned Leeds en esta saga) y la incorporación de actores como Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance).