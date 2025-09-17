SUSCRÍBETE
Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Christin Brueckner, alemán de 48 años que cumplía una condena por un caso no relacionado, estuvo durante años en Portugal, incluido Praia da Luz, cerca de la fecha en la que desapareció la niña británica en 2007. Pese a que fue liberado, las investigaciones por el caso de Maddie continúan.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Foto: archivo.

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, un ciudadano alemán identificado como Christian Brueckner, fue liberado de una prisión en Alemania este miércoles 17 de septiembre.

Brueckner se encontraba recluido en una cárcel de Sehnde, una localidad ubicada en las cercanías de Hannover, y salió del recinto penitenciario tras cumplir su condena por un caso no relacionado al de la niña británica desaparecida en 2007.

El sujeto cumplía una pena de siete años en prisión, a raíz de su condena en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal, según rescata CNN.

En junio de 2020, la fiscalía alemana declaró que Brueckner estaba siendo investigado por sospecha de asesinato en relación con la desaparición de McCann. En ese momento, las autoridades afirmaron que asumían que estaba muerta.

Cabe recordar que el rastro de la menor se perdió el 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal.

Por ese entonces, la niña tenía tres años de edad.

Pese a que han transcurrido 18 años desde su desaparición, todavía no se sabe lo que le pasó. Asimismo, hasta el momento, todavía no se ha condenado a responsables por su caso.

Frente a esta situación, la policía ha realizado más búsquedas en la zona de su desaparición en Portugal.

Brueckner estuvo durante años en dicho país, incluido Praia da Luz, cerca de la fecha en la que se perdió el rastro de la menor.

Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Foto: archivo.

Qué ha dicho Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

El alemán de 48 años ha negado cualquier implicación en la desaparición de Madeleine McCann, mientras que tampoco ha sido acusado formalmente en el caso.

Según informaciones rescatadas por el citado medio, el hecho de que haya sido liberado recientemente no afecta la investigación relacionada a la desaparición de Maddie.

Brueckner también sigue siendo sospechoso en la investigación sobre la desaparición que realiza la Policía Metropolitana británica.

Su abogado, Friedrich Fülscher, ha argumentado que se habrían presentado cargos en su contra hace mucho tiempo si se hubieran encontrado pruebas suficientes de su presunta implicación.

Los investigadores policiales de Reino Unido, Portugal y Alemania continúan reconstruyendo los acontecimientos que se dieron la noche del 3 de mayo de 2007.

Madeleine estaba en la misma habitación que sus hermanos, gemelos de entonces 2 años, mientras sus padres, Kate y Gerry, cenaban con amigos en un restaurante cercano.

En 2024, Bruckecner fue juzgado por una serie de delitos sexuales no relacionados que presuntamente cometió en Portugal entre 2000 y 2017. No obstante, terminó siendo absuelto en octubre.

El juez a cargo del proceso afirmó que las pruebas reunidas eran insuficientes para una condena. También dijo que el tribunal escuchó a testigos poco fiables y que algunos habían sido influenciados por la información de los medios de comunicación.

Desde el tribunal estatal de Hildesheim declararon que, por motivos legales, no pueden revelar si Brueckner tendrá que cumplir alguna condición tras su reciente liberación.

Sin embargo, su abogado confirmó a la señal pública alemana NDR que su cliente deberá llevar un aparato electrónico en el pie, además de presentarse regularmente a los servicios de libertad condicional y entregar su pasaporte.

Brueckner deberá asistir el próximo 27 de octubre a una cita judicial en Oldemburgo, debido a un caso en el que figura como acusado de insultar a un empleado de la prisión.

Aunque un tribunal lo condenó a seis semanas de prisión por lo anterior, su defensa apeló.

