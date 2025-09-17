La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense
Ahora el joystick puede conectarse en varios dispositivos de manera simultánea y reducir su consumo de energía.
La firma japonesa Sony presentó la última actualización de PlayStation 5, que amplía la compatibilidad de sus periféricos, permitiendo que controles como DualSense y su versión pro, DualSense Edge, puedan emparejar de manera simultánea en varios dispositivos.
Esto permitirá a los usuarios poder usar los controles, por ejemplo, en PC, Mac, tablets y teléfonos, de manera de facilitar el cambio sin reconfiguración.
La actualización permite registrar hasta cuatro dispositivos en simultáneo y alternar entre ellos con facilidad directamente desde el control.
Por ejemplo, luego de usar la PS5, puedes cambiar sin problemas la conexión a un PC para jugar títulos de plataformas como Steam o conectarlo a un teléfono inteligente para disfrutar del Uso a distancia de la consola.
Otros anuncios
PlayStation también anunció Power Saver, un modo que reduce el consumo energético en juegos compatibles.
Según Sony, la función ofrecerá una experiencia “más flexible y sostenible”.
Cómo emparejar el control de la PS5 con otros dispositivos
Simplemente toma el control Dual Sense o Dual Sense Edge y presiona la combinación del botón PS + uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado), de manera de asignar un dispositivo (consola, PC o smartphone) a cada uno.
Previamente, es importante que si hay un cable de carga conectado al control, desconectarlo antes de realizar el emparejamiento.
- Asegúrate de que la barra de luces y el indicador de jugador del control estén apagados. Si están encendidos, mantén pulsado el botón PS hasta que se apaguen las luces.
- Mantén pulsado uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado) y el botón PS durante más de 5 segundos. La barra luminosa y el indicador de jugador parpadean dos veces.
- Enciende Bluetooth en tu dispositivo y selecciona la opción para agregar dispositivos Bluetooth. El dispositivo detecta los dispositivos Bluetooth cercanos.
- Selecciona el control de los dispositivos detectados. La barra luminosa se enciende y las luces del indicador del reproductor parpadean según el número de ranura.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.