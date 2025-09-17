La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

La firma japonesa Sony presentó la última actualización de PlayStation 5, que amplía la compatibilidad de sus periféricos, permitiendo que controles como DualSense y su versión pro, DualSense Edge, puedan emparejar de manera simultánea en varios dispositivos .

Esto permitirá a los usuarios poder usar los controles, por ejemplo, en PC, Mac, tablets y teléfonos, de manera de facilitar el cambio sin reconfiguración.

La actualización permite registrar hasta cuatro dispositivos en simultáneo y alternar entre ellos con facilidad directamente desde el control.

Por ejemplo, luego de usar la PS5, puedes cambiar sin problemas la conexión a un PC para jugar títulos de plataformas como Steam o conectarlo a un teléfono inteligente para disfrutar del Uso a distancia de la consola.

Otros anuncios

PlayStation también anunció Power Saver, un modo que reduce el consumo energético en juegos compatibles.

Según Sony, la función ofrecerá una experiencia “más flexible y sostenible”.

Cómo emparejar el control de la PS5 con otros dispositivos

Simplemente toma el control Dual Sense o Dual Sense Edge y presiona la combinación del botón PS + uno de los botones de acción (triángulo, círculo, equis o cuadrado), de manera de asignar un dispositivo (consola, PC o smartphone) a cada uno.

Previamente, es importante que si hay un cable de carga conectado al control, desconectarlo antes de realizar el emparejamiento.