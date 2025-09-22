“Te perdono”: el sentido mensaje de la viuda de Charlie Kirk a su presunto asesino

Más de 70.000 personas asistieron al funeral de Charlie Kirk en el estadio State Farm de Arizona. Ante todos ellos, Erika Kirk , la viuda del conservador, aseguró que perdonaba a Tyler Robinson , el acusado de haberlo asesinado a tiros en la Universidad del Valle de Utah.

El joven de 22 años está en prisión, después de haber sido entregado por su padre a las autoridades. Además, la fiscalía está buscando la pena de muerte —que es legal en Utah— en caso de que se le declare culpable.

Las pruebas contra Robinson son contundentes, según los medios locales. Esto, porque no solo habría confesado el delito a su padre, sino también a sus amigos y a su pareja, a través de mensajes de texto.

En ellos, Robinson habría dicho que estaba cansado de todo “el odio” que Kirk transmitía .

El mensaje de Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, a Tyler Robinson

Ante las miradas atentas de las miles de personas que asistieron al funeral de Charlie Kirk, su esposa, Erika, anunció que perdonaba a Tyler Robinson, el presunto tirador.

Entre el público, estaban el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, entre otras altas autoridades de Estados Unidos.

Entonces, Erika comenzó a decir: “Mi esposo, él quería salvar a los jóvenes, justo como al que le quitó la vida. A ese hombre, a ese joven, lo perdono. Lo perdono, porque es lo que Cristo hizo, y es lo que Charlie hubiese hecho ”.

Días antes, en conversación con el New York Times, la mujer había confesado que está viviendo el luto “sin medicamentos y sin alcohol”. Su fuerte creencia en el catolicismo le estaría brindando consuelo, según dijo.

Además, reveló que la noche antes de que Kirk viajara a Utah, donde fue asesinado, ella le había implorado que comenzara a usar un chaleco antibalas, por seguridad. No obstante, Charlie se habría negado.

Cuando llegó al hospital donde estaba el cuerpo de su esposo, el sheriff de Utah le desaconsejó mirar, no obstante, ella replicó que quería ver “qué le hicieron a mi esposo”.

“Tenía los ojos entreabiertos. Y tenía una media sonrisa cómplice, como la de la Mona Lisa. Como si hubiera muerto feliz. Como si Jesús lo hubiera rescatado. Llegó la bala, parpadeó y estaba en el cielo”, le dijo al medio.

Después, como no lo había podido hacer esa mañana cuando Kirk salió de su casa, se despidió con un beso.

Qué dice Erika Kirk sobre la pena de muerte para Tyler Robinson

“Mucha gente me preguntó si siento ira hacia este hombre”, le dijo Erika Kirk al NYT.

Ante la pregunta si ella quiere que Tyler Robinson, el presunto tirador, tenga pena de muerte, la mujer respondió: “Seré sincera. Le dije a nuestro abogado que quiero que el gobierno decida esto. No quiero la sangre de ese hombre en mi historial” .

Continuó: “Porque cuando llegue al cielo, Jesús me dirá: ‘¿Ojo por ojo? ¿Así es como lo hacemos?’. ¿Y si eso me impide estar en el cielo, estar con Charlie?”.