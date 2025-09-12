SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Tyler Robinson de 22 años fue detenido como principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk. Según las autoridades, planeó el ataque con un rifle y había mostrado hostilidad hacia Kirk.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah que sería el principal sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según relató el presidente Donald Trump, el joven fue hallado gracias a las fotografías que difundió el FBI. Su padre reconoció a su hijo y le pidió ayuda a un pastor para manejar la situación.

“Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EE.UU.—, y ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre quien se involucró”, dijo Trump a Fox News.

Pero, ¿quién es Tyler Robinson? Esto es todo lo que se sabe sobre el sospechoso, hasta ahora.

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Spencer Cox, gobernador de Utah, confirmó el arresto de Tyler Robinson, un joven de 22 años oriundo de Utah, acusado de haber matado a tiros a Charlie Kirk.

De acuerdo a su relato, la noche del 11 de septiembre, “un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque”.

Según CNN, Robinson era crítico de Kirk: se había referido negativamente sobre él antes del tiroteo, de acuerdo a un familiar que habló con la policía. “El sospechoso mencionó específicamente a Kirk durante una cena familiar”.

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

“En la conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a UVU. Hablaron sobre por qué no les gustaba y (dieron) sus puntos de vista”. De acuerdo al mismo relato, el joven estaba “lleno de odio y lo propagaba”.

Además, sus cercanos le dijeron a las autoridades que el joven “se había politizado en los últimos años”.

Tyler Robinson estaba buscando un rifle, según su compañero de cuarto

El compañero de cuarto del presunto tirador le entregó a los investigadores los mensajes en la plataforma Discord, donde Tyler Robinson hablaba sobre “recuperar un rifle”.

“El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”, dijo Cox.

Además, añadió que “los mensajes también hacen referencia a grabar balas y mencionan una mira, e indican que el rifle es único. Los mensajes del contacto Tyler también mencionaban que él había cambiado de ropa”.

Lee también:

Más sobre:Charlie KirkTyler RobinsonEstados UnidosUtahMuerte de Charlie KirkAsesinatoAsesino de Charlie KirkQuién asesinó a Charlie KirkTiradorMuere Charlie KirkQuién es Tyler RobinsonHomicidioHomicida de Charlie KirkDonald TrumpLa TerceraSospechoso Charlie KirkQué se sabe de Tyler RobinsonDetenido por la muerte de Charlie KirkPolicial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Autoridades hacen llamado a la precaución ante masiva salida de vehículos de la RM por Fiestas Patrias

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables
Chile

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país
Negocios

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk
Tendencias

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou
El Deportivo

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou

“Frío, sudor y gloria”: el viaje de Marcelo Jiménez reflejado en Arms Up II

Habla cinco idiomas y ya jugó en Chile: la historia de Aarón Gil García, la promesa española de Luxemburgo en Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco
Cultura y entretención

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita
Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita

“Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia”: las reacciones de los hijos de Jair Bolsonaro tras su condena

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud