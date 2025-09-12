Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Tyler Robinson , un joven de 22 años de Utah que sería el principal sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk , durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Según relató el presidente Donald Trump, el joven fue hallado gracias a las fotografías que difundió el FBI. Su padre reconoció a su hijo y le pidió ayuda a un pastor para manejar la situación.

“Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EE.UU.—, y ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre quien se involucró”, dijo Trump a Fox News.

Pero, ¿quién es Tyler Robinson? Esto es todo lo que se sabe sobre el sospechoso, hasta ahora.

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Spencer Cox, gobernador de Utah, confirmó el arresto de Tyler Robinson , un joven de 22 años oriundo de Utah , acusado de haber matado a tiros a Charlie Kirk.

De acuerdo a su relato, la noche del 11 de septiembre, “un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque”.

Según CNN, Robinson era crítico de Kirk: se había referido negativamente sobre él antes del tiroteo, de acuerdo a un familiar que habló con la policía. “El sospechoso mencionó específicamente a Kirk durante una cena familiar”.

“En la conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a UVU. Hablaron sobre por qué no les gustaba y (dieron) sus puntos de vista”. De acuerdo al mismo relato, el joven estaba “lleno de odio y lo propagaba”.

Además, sus cercanos le dijeron a las autoridades que el joven “se había politizado en los últimos años”.

Tyler Robinson estaba buscando un rifle, según su compañero de cuarto

El compañero de cuarto del presunto tirador le entregó a los investigadores los mensajes en la plataforma Discord, donde Tyler Robinson hablaba sobre “recuperar un rifle ”.

“El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”, dijo Cox.

Además, añadió que “los mensajes también hacen referencia a grabar balas y mencionan una mira, e indican que el rifle es único. Los mensajes del contacto Tyler también mencionaban que él había cambiado de ropa”.