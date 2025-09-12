SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado gracias a la colaboración de su padre y autoridades, según confirmó Donald Trump. El mandatario espera que el presunto asesino enfrente la pena de muerte.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: FBI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta mañana que capturaron al sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk. “Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia”, dijo en Fox News.

Aunque no reveló muchos detalles, el mandatario aseguró que la persona fue localizada por un pastor que involucró al padre del presunto tirador. Dijo que fue “alguien muy cercano a él”, quien decidió entregarlo.

Estos son los detalles que se saben hasta ahora sobre la persona detenida.

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Qué se sabe del hombre detenido por la muerte de Charlie Kirk

Gracias a las fotografías difundidas ayer por el FBI, las autoridades dieron con el paradero de quien podría ser el tirador que asesinó a Charlie Kirk en un evento de la Universidad del Valle de Utah.

Según revelaron desde CNN, dos fuentes aseguraron que el hombre detenido le confesó a su padre que él era el atacante.

Entonces, su padre le habría informado a las autoridades y retuvo a su hijo hasta que pudiese ser detenido formalmente.

“Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EE.UU.—, y ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre quien se involucró”, añadió Donald Trump en su entrevista de la mañana con Fox News.

Actualmente, están interrogando a la persona bajo custodia para confirmar si efectivamente tiene algún vínculo con la muerte de Kirk.

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Trump espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte

En la misma entrevista, Trump declaró que espera que el asesino de Charlie Kirk reciba la pena de muerte, que es legal en el estado de Utah.

“Bueno, espero —va a ser declarado culpable, me imagino— y espero que reciba la pena de muerte. Lo que hizo, Charlie Kirk, él era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”.

Continuó: “En Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí. El gobernador, he llegado a conocerlo, el gobernador está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”.

Lee también:

Más sobre:Charlie KirkDonald TrumpMuerte de Charlie KirkDetenido por muerte de Charlie KirkSospechoso Charlie KirkAsesinatoHomicidioPolicialEstados UnidosUtahMuere Charlie KirkAsesinato Charlie KirkDetienen a sospechosoDetienen a sospechoso de Charlie KirkLa TerceraPena de muerte

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

Fiscal cerró investigación y presentó acusación por arista Lencería: Camila Polizzi arriesga ocho años de cárcel

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Qué es el escote del diablo y qué efectos tendrá el fenómeno en Santiago

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia
Chile

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

TVN, reflejo de una gobernanza fallida
Negocios

TVN, reflejo de una gobernanza fallida

De Gregorio trata de imprudentes e injustificadas las discrepancias del Presidente Boric con el Banco Central por empleo

La razón por la cual el Banco Central advirtió sobre el impacto en el empleo de las alzas del salario mínimo y las 40 horas

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora
Tendencias

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: ¿quién se quedará con su fortuna?

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Tras una espera de 43 años: la selección de vóleibol masculina alista su debut en el Mundial de Filipinas

Con una cerrada lucha por el título: la Región del Biobío recibe una nueva edición del WRC de Chile

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix
Cultura y entretención

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

Cuando los amigos Miguel Bosé y Alejandro Sanz discreparon por Michelle Bachelet

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí
Mundo

Unicef alerta de “riesgos mortales” para más de 450.000 niños en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Francia se plantea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por razones de salud

Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud