“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: FBI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta mañana que capturaron al sospechoso de haber asesinado al activista conservador Charlie Kirk. “Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia”, dijo en Fox News.

Aunque no reveló muchos detalles, el mandatario aseguró que la persona fue localizada por un pastor que involucró al padre del presunto tirador. Dijo que fue “alguien muy cercano a él”, quien decidió entregarlo .

Estos son los detalles que se saben hasta ahora sobre la persona detenida.

Gracias a las fotografías difundidas ayer por el FBI, las autoridades dieron con el paradero de quien podría ser el tirador que asesinó a Charlie Kirk en un evento de la Universidad del Valle de Utah.

Según revelaron desde CNN, dos fuentes aseguraron que el hombre detenido le confesó a su padre que él era el atacante.

Entonces, su padre le habría informado a las autoridades y retuvo a su hijo hasta que pudiese ser detenido formalmente.

“Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EE.UU.—, y ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre quien se involucró”, añadió Donald Trump en su entrevista de la mañana con Fox News.

Actualmente, están interrogando a la persona bajo custodia para confirmar si efectivamente tiene algún vínculo con la muerte de Kirk.

Trump espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte

En la misma entrevista, Trump declaró que espera que el asesino de Charlie Kirk reciba la pena de muerte, que es legal en el estado de Utah.

“Bueno, espero —va a ser declarado culpable, me imagino— y espero que reciba la pena de muerte . Lo que hizo, Charlie Kirk, él era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”.

Continuó: “En Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí. El gobernador, he llegado a conocerlo, el gobernador está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”.