El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk
El FBI reveló imágenes del presunto atacante de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo. Las autoridades pidieron ayuda para identificar al sospechoso que huyó tras el ataque.
Hace pocos minutos, el FBI publicó imágenes de la “persona de interés” que están buscando e investigando por el homicidio de Charlie Kirk, el activista conservador y aliado de Donald Trump que falleció tras ser impactado por una bala en el cuello.
Durante la jornada, las autoridades aseguraron que recuperaron el arma del ataque y que tienen en su poder un video del atacante.
Todavía no entregaron información sobre qué motivó el asesinato. No obstante, revelaron más pistas sobre el paradero del sospechoso: tras el disparo, habría saltado de un edificio para huir.
Esto es todo lo que se sabe hasta ahora, y las imágenes que reveló el FBI.
Las imágenes del presunto homicida de Charlie Kirk
De acuerdo a declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Utah, rescatadas por el New York Times, el sospechoso de ser autor del ataque contra Charlie Kirk huyó saltando de un edificio y después se adentró a un vecindario cercano al lugar.
Ahora, el FBI publicó las imágenes de la persona que están buscando, y pidió ayuda al público para lograr identificarla.
En las fotografías, se ve a una persona vestida con pantalones de jeans oscuros, una polera oscura manga larga con un dibujo que parece ser una bandera estadounidense y un águila, unos lentes de sol y una gorra de béisbol.
