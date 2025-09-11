El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Hace pocos minutos, el FBI publicó imágenes de la “persona de interés” que están buscando e investigando por el homicidio de Charlie Kirk , el activista conservador y aliado de Donald Trump que falleció tras ser impactado por una bala en el cuello.

Durante la jornada, las autoridades aseguraron que recuperaron el arma del ataque y que tienen en su poder un video del atacante.

Todavía no entregaron información sobre qué motivó el asesinato. No obstante, revelaron más pistas sobre el paradero del sospechoso: tras el disparo, habría saltado de un edificio para huir.

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora, y las imágenes que reveló el FBI.

Las imágenes del presunto homicida de Charlie Kirk

De acuerdo a declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Utah, rescatadas por el New York Times, el sospechoso de ser autor del ataque contra Charlie Kirk huyó saltando de un edificio y después se adentró a un vecindario cercano al lugar.

Ahora, el FBI publicó las imágenes de la persona que están buscando, y pidió ayuda al público para lograr identificarla.

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk. Foto: FBI.

En las fotografías, se ve a una persona vestida con pantalones de jeans oscuros, una polera oscura manga larga con un dibujo que parece ser una bandera estadounidense y un águila, unos lentes de sol y una gorra de béisbol.