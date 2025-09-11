Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello. Foto: REUTERS.

Tenía 31 años. Charlie Kirk , el activista conservador y cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado por un disparo en el cuello . El hombre estaba hablando en un evento en la Universidad del Valle de Utah cuando todo sucedió.

Al menos unas 3.000 personas se habían reunido para escuchar al joven, quien solía participar en encuentros y conversaciones para promover sus ideas políticas.

Por esto, autoridades y otras figuras públicas estadounidenses han calificado el ataque como un “asesinato político” .

Esta es una cronología de cada momento que llevó hasta la muerte de Kirk, y qué pasó después.

12:00 pm: minutos antes de la muerte de Charlie Kirk

Alrededor del medio día del miércoles, 10 de septiembre, Charlie Kirk estaba sentado bajo una carpa al aire libre (hacían unos 30 °C), mientras respondía preguntas del público que había asistido a la Universidad del Valle de Utah.

La entrada era gratuita, y el evento parte de la American Comeback Tour, donde Kirk iba a presentarse en distintas universidades de todo el país.

El joven activista y conservador vestía una polera blanca y se lo veía relajado. “¡Vino mucha gente, Utah! Vamos a estar aquí un par de horas. Pónganse cómodos”, dijo, antes de comenzar.

12:20 pm: el momento del ataque a Kirk

Habían transcurrido solo 20 minutos desde que comenzó a hablar cuando inesperadamente, Charlie Kirk recibió un disparo fatal en el cuello . Poco antes, alguien del público le había preguntado sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos.

Entre los videos que se viralizaron en las redes sociales, se ve que había una persona en la azotea de uno de los edificios de la universidad, a 150 metros de distancia.

“¡Agáchense, agáchense, agáchense!”, gritaban las personas del público, mientras comenzaban a escapar del lugar.

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello. Foto: AP.

Kirk había perdido mucha sangre desde el primer segundo. Su equipo lo cargó en brazos rápidamente hacia una camioneta que partió al hospital de urgencia.

Mientras tanto, la universidad anunció que el campus se mantendrá cerrado y las clases se suspenden.

Según las transmisiones de radio que obtuvo The Wall Street Journal, un operador respondió que tenía una descripción del posible asesino: vestía jeans, una camisa negra, máscara negra, y portaba un rifle largo.

El video de un hombre mayor que gritaba que le dispararan también se viralizó en las redes. Los usuarios decían que él era quien había disparado a Kirk. Fue detenido, pero después liberado, tras comprobar que no era el atacante.

14:30: se confirma la muerte de Charlie Kirk

Tras dos horas de angustia e incertidumbre, el portavoz de Charlie Kirk anunció que el joven había fallecido producto del disparo.

Pocos minutos después, Donald Trump confirmó el deceso en su red social Truth Social, y escribió sus condolencias. También ordenó que todas las banderas estadounidenses izadas ondearan solo a media asta, hasta el domingo 14 de septiembre.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros . Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

Según las autoridades, Kirk fue trasladado en una camioneta hasta el hospital, donde lo declararon muerto.

16:00 hacia adelante: noticias sobre el posible asesino de Charlie Kirk

Como solo hubo un disparo y una víctima, las autoridades que investigan el caso apuntaron que se trataba de un ataque dirigido a Charle Kirk.

También informaron que había dos personas detenidas, no obstante, ambas fueron liberadas después de ser interrogadas. No tendrían relación con la muerte de Kirk.