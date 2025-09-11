SUSCRÍBETE
El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Se publicó una presunta carta de cumpleaños que el presidente Donald Trump envió a Jeffrey Epstein con un dibujo de una mujer desnuda. El mandatario demandó al medio que expuso la misiva.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

“Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Con esas palabras, el presidente Donald Trump habría felicitado a Jeffrey Epstein en uno de sus cumpleaños. Pero no solo llama la atención lo misterioso del mensaje, sino que también está acompañado con el dibujo de una mujer desnuda.

El pasado lunes, los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del libro de cumpleaños de Epstein que incluye esta carta que Trump le habría enviado al delincuente sexual convicto.

También, según denunciaron desde el Wall Street Journal, habría una segunda nota donde el mandatario hace una “broma cruda” sobre una mujer.

El mismo medio analizó el dibujo de la mujer desnuda, y descubrieron que la supuesta firma de Trump imitaría el vello púbico de la mujer. Sin embargo, el mandatario calificó la misiva de “falsa” y demandó a los periodistas del WSJ por difamación.

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

La carta de cumpleaños a Epstein que complica a Trump

Trump demandó a los periodistas del Wall Street Journal, a su editorial Dow Jones, a la empresa matriz News Corp y sus ejecutivos por difamación, después de haber publicado la carta de cumpleaños con el dibujo de la mujer desnuda que presuntamente habría enviado a Epstein.

El presidente asegura que nunca dibujó la imagen y que tampoco fue él quien la firmó.

No obstante, un portavoz de Dow Jones declaró que “tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestro reportaje”.

Esta nueva tensión se suma a las anteriores: Trump había prometido en su campaña que, de ser reelecto, revelaría todos los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. No obstante, decidió no hacerlo cuando ya estaba en la presidencia.

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto; REUTERS.

El Departamento de Justicia dijo en julio que no existe la lista de clientes de Epstein que participaron en el tráfico de niñas y que no publicarán nuevos archivos.

Sin embargo, el pasado lunes, la copia del libro de cumpleaños de Epstein —donde están contenidas las cartas de Trump— fue entregada por los abogados del patrimonio del magnate fallecido al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Es decir, los documentos fueron extraídos por orden judicial del patrimonio de Epstein.

“El presidente Trump calificó la investigación de Epstein como un engaño, y afirmó que su nota de cumpleaños no existía. Ahora sabemos que Donald Trump mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad”, declaró Robert García, uno de los representantes demócratas.

Los detalles de la presunta carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein

La carta de la mujer desnuda muestra un dibujo hecho a mano con un marcador que incluye curvas y unos arcos pequeños que representan los senos de una mujer.

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: WSJ.

El escrito encima del dibujo está mecanografiado y simula una conversación imaginaria entre Trump y Epstein, escrito en tercera persona. En ella, se plasma lo siguiente:

Voz superpuesta: Debe haber más en la vida que tenerlo todo.

Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es.

Jeffrey: Yo tampoco te lo diré, ya que yo también sé qué es lo que es.

Donald: Tenemos algunas cosas en común, Jeffrey.

Jeffrey: Sí, las tenemos, ahora que lo pienso.

Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿lo has notado?

Jeffrey: De hecho, fue claro para mí la última vez que te vi.

Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso.

