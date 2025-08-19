Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió que podría demandar a Hunter Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, por más de US$ 1.000 millones de dólares .

¿Las razones? Hunter Biden fue acusado de difamación tras unas declaraciones en las que aseguró que Melania había conocido a Donald Trump gracias a Jeffrey Epstein.

Según informó Fox News Digital, la advertencia fue enviada el 6 de agosto en una carta firmada por el abogado Alejandro Brito, quien actúa como asesor litigante de la primera dama.

En el documento, dirigido a Biden y a su abogado Abbe Lowell, se exige que “se retracte inmediatamente de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias” vertidas en una entrevista con el programa Channel 5 with Andrew Callaghan, publicada en YouTube a comienzos de este mes.

Las acusaciones de Biden

En el video, titulado “El regreso de Hunter Biden”, el hijo del ex presidente afirmó: “Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas” y que “así fue como la primera dama y el presidente se conocieron” .

Brito sostuvo que Biden basó sus afirmaciones en lo publicado por el periodista Michael Wolff en The Daily Beast, medio que –tras recibir una carta de los abogados de Melania– eliminó el artículo y se disculpó públicamente.

“A pesar de ello, usted ha optado maliciosamente por republicar estas declaraciones falsas”, señaló el abogado en la carta.

El documento legal advierte que, si Hunter Biden no se retractaba ni pedía disculpas antes del 7 de agosto, Melania Trump no tendría “otra alternativa” que iniciar acciones legales para reclamar más de US$ 1.000 millones por daños y perjuicios.

De acuerdo con una fuente citada por Fox News Digital, el plazo venció sin que Biden cumpliera con las exigencias.

Nuevas declaraciones de Hunter Biden

En una nueva entrevista con el mismo programa, publicada este jueves, Hunter Biden reaccionó al aviso legal con indiferencia.

“Al carajo con eso. Eso no va a pasar”, dijo, luego de que el presentador Andrew Callaghan le recordara las condiciones de la carta de la primera dama.

Lejos de disculparse, el hijo del ex presidente mantuvo su postura: “Creo que son unos abusadores y que piensan que US$ 1.000 millones me van a asustar”, dijo .

“Les digo esto: si quieren sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación con Jeffrey Epstein –si el presidente, la primera dama y todos los allegados conocidos que los rodeaban en el momento en que se conocieron quieren hacerlo–, con gusto les brindaré la plataforma para que puedan hacerlo”, agregó Hunter Biden.

Otras polémicas con Melania Trump

La polémica se da luego de que otras figuras públicas, como el estratega político James Carville, también se retractaran de comentarios similares sobre la ex modelo eslovena.

Carville inició un reciente episodio de su podcast con una disculpa, reconociendo que había eliminado un video y retirado las afirmaciones sobre Melania tras una queja legal.

El asesor de la primera dama, Nick Clemens, dijo a Fox News Digital que “los abogados de Melania Trump se están asegurando de que quienes difundieron falsedades maliciosas y difamatorias se retracten y pidan disculpas de inmediato”.

Añadió que “el verdadero relato de cómo la primera dama conoció al presidente Trump se encuentra en su exitoso libro Melania”.

En redes sociales, Melania Trump compartió una captura de pantalla con la transcripción de la disculpa de Carville y otra con un video tachado titulado “La conexión Epstein: Trump y Melania”.