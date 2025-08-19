SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

La primera dama de EE.UU. envió una carta legal a Hunter Biden exigiendo que retire declaraciones en las que afirmó que ella conoció a Donald Trump gracias a Jeffrey Epstein, advirtiendo que podría demandarlo por más de US$ 1.000 millones.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, advirtió que podría demandar a Hunter Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, por más de US$ 1.000 millones de dólares.

¿Las razones? Hunter Biden fue acusado de difamación tras unas declaraciones en las que aseguró que Melania había conocido a Donald Trump gracias a Jeffrey Epstein.

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein Brian Snyder

Según informó Fox News Digital, la advertencia fue enviada el 6 de agosto en una carta firmada por el abogado Alejandro Brito, quien actúa como asesor litigante de la primera dama.

En el documento, dirigido a Biden y a su abogado Abbe Lowell, se exige que “se retracte inmediatamente de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias” vertidas en una entrevista con el programa Channel 5 with Andrew Callaghan, publicada en YouTube a comienzos de este mes.

Las acusaciones de Biden

En el video, titulado “El regreso de Hunter Biden”, el hijo del ex presidente afirmó: “Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas” y que “así fue como la primera dama y el presidente se conocieron”.

Brito sostuvo que Biden basó sus afirmaciones en lo publicado por el periodista Michael Wolff en The Daily Beast, medio que –tras recibir una carta de los abogados de Melania– eliminó el artículo y se disculpó públicamente.

“A pesar de ello, usted ha optado maliciosamente por republicar estas declaraciones falsas”, señaló el abogado en la carta.

El documento legal advierte que, si Hunter Biden no se retractaba ni pedía disculpas antes del 7 de agosto, Melania Trump no tendría “otra alternativa” que iniciar acciones legales para reclamar más de US$ 1.000 millones por daños y perjuicios.

De acuerdo con una fuente citada por Fox News Digital, el plazo venció sin que Biden cumpliera con las exigencias.

Nuevas declaraciones de Hunter Biden

En una nueva entrevista con el mismo programa, publicada este jueves, Hunter Biden reaccionó al aviso legal con indiferencia.

“Al carajo con eso. Eso no va a pasar”, dijo, luego de que el presentador Andrew Callaghan le recordara las condiciones de la carta de la primera dama.

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein David Swanson

Lejos de disculparse, el hijo del ex presidente mantuvo su postura: “Creo que son unos abusadores y que piensan que US$ 1.000 millones me van a asustar”, dijo.

“Les digo esto: si quieren sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación con Jeffrey Epstein –si el presidente, la primera dama y todos los allegados conocidos que los rodeaban en el momento en que se conocieron quieren hacerlo–, con gusto les brindaré la plataforma para que puedan hacerlo”, agregó Hunter Biden.

Otras polémicas con Melania Trump

La polémica se da luego de que otras figuras públicas, como el estratega político James Carville, también se retractaran de comentarios similares sobre la ex modelo eslovena.

Carville inició un reciente episodio de su podcast con una disculpa, reconociendo que había eliminado un video y retirado las afirmaciones sobre Melania tras una queja legal.

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

El asesor de la primera dama, Nick Clemens, dijo a Fox News Digital que “los abogados de Melania Trump se están asegurando de que quienes difundieron falsedades maliciosas y difamatorias se retracten y pidan disculpas de inmediato”.

Añadió que “el verdadero relato de cómo la primera dama conoció al presidente Trump se encuentra en su exitoso libro Melania”.

En redes sociales, Melania Trump compartió una captura de pantalla con la transcripción de la disculpa de Carville y otra con un video tachado titulado “La conexión Epstein: Trump y Melania”.

Lee también:

Más sobre:Melania TrumpHunter BidenJeffrey EpsteinDonald TrumpEstados UnidosPolíticaPolémicaDemandaJuicioAcusacionesDifamaciónJoe Biden

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director (s) de Gendarmería por cuestionamientos tras fuga de presos en Valparaíso: “Hemos sido objeto del abandono estatal por mucho tiempo”

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Venezuela denuncia “amenazas” para la región ante el despliegue de buques de EE.UU. hacia sus costas

Gendarmería informa a diputados expulsión del alcaide y otros cuatro funcionarios de la cárcel de Valparaíso tras fuga

Colmed condena agresión a médica en formación durante atención clínica en Cesfam de San Miguel

Aborto libre, el nuevo traspié de Jara que contradice al programa de primarias de la candidata oficialista

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto
Chile

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Director (s) de Gendarmería por cuestionamientos tras fuga de presos en Valparaíso: “Hemos sido objeto del abandono estatal por mucho tiempo”

Gendarmería informa a diputados expulsión del alcaide y otros cuatro funcionarios de la cárcel de Valparaíso tras fuga

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González
El Deportivo

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Venezuela denuncia “amenazas” para la región ante el despliegue de buques de EE.UU. hacia sus costas
Mundo

Venezuela denuncia “amenazas” para la región ante el despliegue de buques de EE.UU. hacia sus costas

Trump afirma que EE.UU. no enviará tropas de paz a Ucrania y Rusia baja expectativas de reunión entre Putin y Zelensky

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones