SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Si la reunión se concreta como está previsto, Putin se convertirá en el primer presidente de Rusia en visitar Alaska, territorio que en el pasado perteneció al entonces Imperio ruso y que fue comprado por EEUU en 1867. La instancia se dará tras meses de conversaciones fallidas para un alto al fuego.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán este viernes 15 de agosto para discutir sobre la invasión a gran escala que las tropas rusas han desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

La sede escogida para el encuentro entre ambos líderes es la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, Alaska, en el territorio estadounidense.

Dicha instalación militar del Ejército de Estados Unidos se encuentra en el extremo norte de la ciudad, la más poblada del mencionado estado.

Desde la Casa Blanca afirmaron que el lugar cumple con los requisitos de seguridad para recibir a los presidentes de ambas potencias.

La reunión agendada entre Trump y Putin se posiciona después de meses en los que Washington y Moscú han mantenido conversaciones diplomáticas para conseguir un alto al fuego en el país presidido por Volodimir Zelenski.

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pese a que el líder republicano prometió durante su campaña electoral que conseguiría el fin de la guerra de manera inmediata.

El encuentro entre Trump y Putin, si efectivamente se concreta como está previsto, se convertirá en la primera cumbre presidencial entre un mandatario estadounidense y uno ruso en más de cuatro años.

La instancia fue acordada a principios de agosto, después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, visitara Moscú para reunirse con Putin, en medio de un escenario en el que la Casa Blanca ha amenazado al Kremlin con nuevas sanciones si no se concreta un alto al fuego.

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson pasó a llamarse de esta manera en 2010, como resultado de la fusión entre la Base Elmendorf de la Fuerza Aérea y el Fuerte Richardson del Ejército de Estados Unidos.

Según se detalla en sus archivos, la construcción del Campo Elmendorf inició el 8 de junio de 1940, como un importante aeródromo militar permanente en las cercanías de Anchorage. Unos meses más tarde, el 12 de agosto de ese año, llegó el primer personal del Cuerpo Aéreo estadounidense.

En los años posteriores, el recinto militar cambió de nombre oficial en distintas ocasiones, hasta que fue nombrado Base Aérea Elmendorf y posteriormente se concretó su fusión con el Fuerte Richardson, lo que condujo a que adquiriera su nombre actual.

Sus instalaciones se extienden por unos 64.000 acres, lo que se traduce en alrededor de 25.900 hectáreas.

La misión de la base es defender los intereses de Estados Unidos en la región del Asia Pacífico, mientras que también es de relevancia estratégica para la preparación militar en el Ártico.

La zona se caracteriza por sus alrededores con montañas nevadas y lagos helados, mientras que las temperaturas generalmente son de hasta -12 °C (15 °F) en invierno, según rescata la BBC.

Sin embargo, para la jornada en la que se reunirán Trump y Putin, se espera que estas sean de alrededor de 16 °C (61 °F).

En una visita previa que el republicano hizo a la base en 2019, durante su primer periodo presidencial, declaró que las tropas estacionadas allí “sirven en la última frontera de nuestro país, como la primera línea de defensa de Estados Unidos”.

Más de 30.000 personas viven en el sitio, lo que representa alrededor del 10% de la población de Anchorage.

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

Durante la Guerra Fría, la base destacó como un punto estratégico de relevancia para la defensa aérea estadounidense.

De hecho, para 1957, albergaba 200 aviones de combate y múltiples sistemas de control de tráfico aéreo y radar de alerta temprana.

Es por esto que, por ese entonces, fue apodada como la “Cobertura Superior para Norteamérica”.

La base ha continuado expandiéndose hasta la actualidad, mientras también alberga aviones avanzados más recientes como el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea.

El lugar escogido para la reunión entre Trump y Putin de este viernes 15 de agosto también tiene resonancia histórica, ya que Estados Unidos compró Alaska en 1867 al entonces Imperio ruso y, posteriormente, convirtió el territorio en un estado estadounidense en 1959.

La isla Diómedes Menor de Alaska, ubicada en el estrecho de Bering, se encuentra a unos 5 kilómetros de la Diómedes Mayor de Rusia, según rescata la agencia internacional de noticias AP.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, hizo referencia a la cercanía entre esos dos puntos de ambos países.

“Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países se celebre en Alaska”, enfatizó el alto funcionario.

Si la reunión se concreta como está previsto, Putin se convertirá en el primer presidente ruso en visitar Alaska.

De la misma manera, sería su octavo viaje a Estados Unidos como mandatario, cargo que ha ocupado desde fines de 1999, salvo por una pausa de cuatro años entre 2008 y 2012, cuando Dmitry Medvedev ocupó el máximo cargo en el Kremlin.

La última vez que Putin estuvo en el país norteamericano como presidente fue en 2015, cuando visitó Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y se reunió con el entonces presidente Barack Obama.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosRusiaDonald TrumpVladimir PutinAlaskaBase Conjunta Elmendorf-RichardsonAnchoragePutinTrumpKremlinGuerra en UcraniaUcraniaGuerraCasa BlancaGeopolíticaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú

Por qué el gobierno de EE.UU. se quedará con el 15% de los ingresos de Nvidia, la millonaria empresa de tecnología

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de esta tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

¿“La Fuerza del cambio” o “Cambio radical”?: Kast busca eslogan y hace recordar otras frases de campaña de candidatos

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

5.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú
Chile

Tres sujetos detenidos por el robo de vehículos en Maipú

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿“La Fuerza del cambio” o “Cambio radical”?: Kast busca eslogan y hace recordar otras frases de campaña de candidatos

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania
Tendencias

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Por qué el gobierno de EE.UU. se quedará con el 15% de los ingresos de Nvidia, la millonaria empresa de tecnología

El “padre de la IA” advierte sobre los peligros de esta tecnología: “Solo hay un camino para sobrevivir”

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”

La reveladora reflexión de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U: “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo”

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania
Mundo

Israel anuncia la construcción de 3.000 nuevas viviendas en un proyecto que rompe Cisjordania

Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está “dispuesto” a hacerlo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi