Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán este viernes 15 de agosto para discutir sobre la invasión a gran escala que las tropas rusas han desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

La sede escogida para el encuentro entre ambos líderes es la Base Conjunta Elmendorf-Richardson , ubicada en Anchorage , Alaska , en el territorio estadounidense.

Dicha instalación militar del Ejército de Estados Unidos se encuentra en el extremo norte de la ciudad, la más poblada del mencionado estado.

Desde la Casa Blanca afirmaron que el lugar cumple con los requisitos de seguridad para recibir a los presidentes de ambas potencias.

La reunión agendada entre Trump y Putin se posiciona después de meses en los que Washington y Moscú han mantenido conversaciones diplomáticas para conseguir un alto al fuego en el país presidido por Volodimir Zelenski .

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, pese a que el líder republicano prometió durante su campaña electoral que conseguiría el fin de la guerra de manera inmediata.

El encuentro entre Trump y Putin, si efectivamente se concreta como está previsto, se convertirá en la primera cumbre presidencial entre un mandatario estadounidense y uno ruso en más de cuatro años .

La instancia fue acordada a principios de agosto, después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, visitara Moscú para reunirse con Putin, en medio de un escenario en el que la Casa Blanca ha amenazado al Kremlin con nuevas sanciones si no se concreta un alto al fuego.

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán

La Base Conjunta Elmendorf-Richardson pasó a llamarse de esta manera en 2010, como resultado de la fusión entre la Base Elmendorf de la Fuerza Aérea y el Fuerte Richardson del Ejército de Estados Unidos.

Según se detalla en sus archivos, la construcción del Campo Elmendorf inició el 8 de junio de 1940, como un importante aeródromo militar permanente en las cercanías de Anchorage. Unos meses más tarde, el 12 de agosto de ese año, llegó el primer personal del Cuerpo Aéreo estadounidense.

En los años posteriores, el recinto militar cambió de nombre oficial en distintas ocasiones, hasta que fue nombrado Base Aérea Elmendorf y posteriormente se concretó su fusión con el Fuerte Richardson, lo que condujo a que adquiriera su nombre actual.

Sus instalaciones se extienden por unos 64.000 acres, lo que se traduce en alrededor de 25.900 hectáreas .

La misión de la base es defender los intereses de Estados Unidos en la región del Asia Pacífico, mientras que también es de relevancia estratégica para la preparación militar en el Ártico .

La zona se caracteriza por sus alrededores con montañas nevadas y lagos helados, mientras que las temperaturas generalmente son de hasta -12 °C (15 °F) en invierno, según rescata la BBC.

Sin embargo, para la jornada en la que se reunirán Trump y Putin, se espera que estas sean de alrededor de 16 °C (61 °F).

En una visita previa que el republicano hizo a la base en 2019, durante su primer periodo presidencial, declaró que las tropas estacionadas allí “sirven en la última frontera de nuestro país, como la primera línea de defensa de Estados Unidos” .

Más de 30.000 personas viven en el sitio, lo que representa alrededor del 10% de la población de Anchorage .

Durante la Guerra Fría, la base destacó como un punto estratégico de relevancia para la defensa aérea estadounidense.

De hecho, para 1957, albergaba 200 aviones de combate y múltiples sistemas de control de tráfico aéreo y radar de alerta temprana.

Es por esto que, por ese entonces, fue apodada como la “Cobertura Superior para Norteamérica”.

La base ha continuado expandiéndose hasta la actualidad, mientras también alberga aviones avanzados más recientes como el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea.

El lugar escogido para la reunión entre Trump y Putin de este viernes 15 de agosto también tiene resonancia histórica, ya que Estados Unidos compró Alaska en 1867 al entonces Imperio ruso y, posteriormente, convirtió el territorio en un estado estadounidense en 1959 .

La isla Diómedes Menor de Alaska, ubicada en el estrecho de Bering, se encuentra a unos 5 kilómetros de la Diómedes Mayor de Rusia , según rescata la agencia internacional de noticias AP.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, hizo referencia a la cercanía entre esos dos puntos de ambos países.

“Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente sobrevuele el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países se celebre en Alaska” , enfatizó el alto funcionario.

Si la reunión se concreta como está previsto, Putin se convertirá en el primer presidente ruso en visitar Alaska .

De la misma manera, sería su octavo viaje a Estados Unidos como mandatario , cargo que ha ocupado desde fines de 1999, salvo por una pausa de cuatro años entre 2008 y 2012, cuando Dmitry Medvedev ocupó el máximo cargo en el Kremlin.