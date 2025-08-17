SUSCRÍBETE
Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

El local en Texas ofrece hamburguesas con nombres de figuras políticas y decoración dedicada a Donald Trump. Su dueño, el libanés Roland Beainy, enfrenta un proceso de deportación.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

En Texas, EEUU, una pequeña cadena de comida rápida ofrece algo más que hamburguesas: vende ideología política.

Al entrar a Trump Burger, los clientes se topan con un retrato de cuerpo entero del presidente Donald Trump, banderas con lemas del movimiento MAGA y panes tostados con la palabra “Trump” grabada.

“Una bandera asegura que él tiene razón en todo”, describe El País en un reportaje a este curioso local estadounidense.

Cómo es Trump Burger

Este lunes, en la sede de Houston, había cuatro personas: un hombre en corbata, otro con sombrero texano y una madre con su hija.

La mujer se tomó una foto con la figura de Trump en la entrada antes de entrar. “No estoy al tanto de quién es el dueño ni nada de eso. Solo quiero probarlo”, dijo.

Ordenó el plato principal, la “Trump Burger”, con queso, lechuga, tomate y “freedom fries”, el nombre que los republicanos dieron a las papas fritas durante el gobierno de George W. Bush para no llamarlas “francesas”.

El menú está cargado de referencias políticas: un pollo con cebolla y mayonesa llamado “Melania Crispy Chicken”, las “Barron Burgers” (como el hijo de Trump) y la “Kamala Burger”, que cuesta US$ 50,99 y se describe como una “promesa vacía” con “carne confusa” y un “total desastre” –aunque no está disponible–.

El local, pequeño y con paredes rojas, también vende tazas, gorras, poleras, juegos de cartas y otros souvenirs con la marca Trump.

El hombre detrás de Trump Burger

Detrás de esta propuesta está Roland Beainy, un libanés de 28 años que enfrenta una posible deportación.

Llegó a EEUU en 2019 con una visa temporal que venció en febrero de 2024. En mayo fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y liberado bajo fianza.

“A pesar de las falsas afirmaciones, Beainy no cuenta con ningún beneficio migratorio que haya impedido su arresto o expulsión de Estados Unidos”, señaló la agencia en un comunicado, añadiendo que esto se aplica “sin importar el restaurante que posea o las creencias políticas que tenga”.

El empresario abrió su primer Trump Burger en 2020, en Bellville, poco después de la derrota electoral de Trump. El negocio prosperó y sumó tres sucursales en Texas, incluida Houston.

Sin embargo, nunca tuvo permiso para usar el apellido del expresidente.

En febrero, abogados de la Organización Trump le enviaron una carta acusándolo de “engañar al público” y advirtiendo que debía eliminar toda referencia al exmandatario o enfrentarse a acciones legales.

Beainy también solicitó la residencia permanente tras un supuesto matrimonio con una ciudadana estadounidense, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó como “una farsa” vinculada a matrimonios ilegales previos y a una acusación de agresión.

“El DHS está buscando activamente todas las vías legales para abordar este flagrante abuso de nuestras leyes de inmigración”, afirmó la entidad.

En declaraciones a The Houston Chronicle, Beainy respondió: “El 90% de la mierda que dicen no es verdad”, pese a que sus abogados le recomendaron no hablar.

En redes sociales, compartió noticias sobre su caso acompañadas de frases como “Lo vas a superar” o “La fuerza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse más rápido cada vez que lo haces”.

