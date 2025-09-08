Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Gavin Newsom, gobernador de California desde 2019, se ha transformado en uno de los protagonistas de la política estadounidense en los últimos meses.

Mientras el Partido Demócrata sigue buscando un liderazgo claro en la segunda administración de Donald Trump, el político californiano ha asumido un papel central como opositor del presidente republicano , al punto de convertir el enfrentamiento directo con él en parte de su estrategia.

El Washington Post señaló a Newsom como el demócrata que más menciones ha recibido de Trump en redes sociales y correos desde su investidura en 2025.

El mandatario lo ha nombrado 41 veces, más que a figuras como Alexandria Ocasio-Cortez o la exvicepresidenta Kamala Harris.

Newsom, por su parte, ha respondido con burlas, imitaciones y mensajes en mayúsculas que imitan el estilo del expresidente en Truth Social, lo que su equipo denomina una táctica de “inundar la zona”.

“Los demócratas están tan desesperados por un liderazgo en este momento que aceptarán cualquier cosa”, dijo al Post Alex Hoffman, estratega demócrata. “Gavin está llenando un vacío”, agregó.

Quién es Gavin Newsom

Nacido en San Francisco en 1967, Newsom tiene raíces en las élites políticas y empresariales de California.

Inició su carrera en la política local en los años noventa y saltó a la fama en 2004, cuando como alcalde de San Francisco autorizó los primeros matrimonios igualitarios en el estado, desafiando la legislación vigente.

Su gestión como gobernador ha estado marcada por una agenda progresista.

Impulsó una suspensión a la pena de muerte, amplió la cobertura de salud a migrantes indocumentados, decretó la obligación de que todos los autos nuevos vendidos en California sean de cero emisiones a partir de 2035.

Sin embargo, durante este año logró un protagonismo al ser el principal opositor a las medidas antiinmigrantes impulsadas por Trump , las que desencadenaron múltiples protestas en California, el estado de Newman.

No obstante, también ha enfrentado críticas. Según la BBC, la crisis de vivienda, el aumento de personas sin hogar –que superaron las 181.000 en 2023– y la inseguridad urbana han afectado parte de su popularidad.

A esto se sumaron cuestionamientos por la gestión de los incendios forestales de este año y por problemas en el sistema estatal durante la pandemia.

La rivalidad Trump-Newsom

La tensión entre Newsom y Trump escaló en 2025, cuando el presidente desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles en medio de protestas contra su política migratoria.

Newsom denunció la medida en tribunales –un juez la declaró inconstitucional– y acusó a Trump de actuar como un líder autoritario.

En paralelo, el gobernador ha perfeccionado una estrategia digital basada en la sátira.

Publicaciones en tono paródico, memes y mensajes en mayúsculas –que recuerdan al estilo característico del presidente– han alcanzado millones de visualizaciones y aumentado en más de medio millón sus seguidores en redes solo el mes pasado.

El propio Trump ha respondido con insultos, videos manipulados y apodos despectivos como “Newscum”.

Sin embargo, la dinámica parece beneficiar a Newsom: de acuerdo con el Post, sus discursos recientes superaron los 40 millones de reproducciones en línea.

¿Newsom presidenciable?

Aunque aún falta para las elecciones de 2028, muchos analistas ven a Newsom como una de las cartas más fuertes del Partido Demócrata.

Su estilo combativo divide aguas: para algunos, es el único capaz de disputar espacio a Trump con sus mismas armas; para otros, un liberal californiano difícilmente podría conquistar a los votantes moderados del país.

Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que Gavin Newsom ha dejado de ser solo el gobernador de California para convertirse en un rostro nacional del Partido Demócrata