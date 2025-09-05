Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este jueves 4 de septiembre una cena en la Casa Blanca con algunos de los principales líderes de la industria tecnológica.

Entre los invitados se encontraron el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

El propietario de firmas como Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien durante los primeros meses de la administración Trump se encargó de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y posteriormente tuvo una polémica discusión pública con el mandatario tras su salida del organismo, no estuvo presente en la reunión.

Varios de los ejecutivos que asistieron a la cena estuvieron en el recinto presidencial ese mismo día para asistir a la mesa del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Educación en Inteligencia Artificial , la cual fue organizada por la primera dama Melania Trump.

Algunas de las empresas anunciaron compromisos en materia de educación sobre IA en relación con dicho evento.

La cena realizada durante la noche del jueves se presentó como una muestra de los esfuerzos de la administración Trump para contar con el apoyo de los líderes de la industria tecnológica. Asimismo, reflejó el interés de estos últimos por mantener vínculos con el presidente.

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca.

Cómo fue la cena de Trump con los líderes tecnológicos en la Casa Blanca

Líderes de la industria como Cook y Altman fueron especialmente enfáticos en agradecer al mandatario . Algunos también detallaron cuánto planean invertir sus empresas en Estados Unidos.

El director ejecutivo de OpenAI le manifestó a Trump: “Gracias por ser un presidente tan proempresarial y proinnovador. Es un cambio muy positivo”.

“Creo que nos preparará para un largo periodo de liderazgo mundial, algo que no sería posible sin su liderazgo”, agregó.

Cook anunció que se espera que Apple invierta 600.000 millones de dólares en el país norteamericano .

“Quiero agradecerle por marcar la pauta para que podamos realizar una importante inversión en Estados Unidos y contar con una planta de fabricación clave aquí. Creo que esto dice mucho de su liderazgo y su enfoque en la innovación”.

Durante la cena en la Casa Blanca, Trump afirmó: “Las personas más brillantes están reunidas en esta mesa” .

“Sin duda, este es un grupo con un alto coeficiente intelectual”.

Al inicio de la instancia, Trump dijo que un obstáculo para las empresas tecnológicas es conseguir suficiente electricidad para alimentar los enormes centros de datos necesarios para desarrollar la IA .

Según informaciones rescatadas por el Wall Street Journal, su administración ha estado trabajando en medidas para eliminar los factores que impiden la conexión de los centros de datos a la red eléctrica .

No obstante, se espera que tales esfuerzos se enfrenten a una serie de desafíos a nivel estatal.

“Conozco a todos los presentes indirectamente por haber leído sobre ustedes y estudiado, y sé mucho sobre su negocio, lo que les facilita mucho la obtención de capacidad eléctrica y la obtención de permisos”, comentó el presidente.

Trump también se refirió al favorable fallo que un juez federal entregó esta semana en un caso antimonopolio relacionado a las búsquedas de Google.

La autoridad judicial impuso sanciones, pero rechazó las medidas más significativas que había solicitado el Departamento de Justicia, que presentó la demanda contra el gigante tecnológico en 2020.

“Tuviste un muy buen día ayer”, le dijo Trump a Pichai. Y agregó: “¿Quieres hablar de ese gran día que tuviste ayer?”.

Ante sus comentarios, el director ejecutivo de Google y Alphabet afirmó: “Me alegra que haya terminado”.