Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, saltan tras favorable fallo por caso de antimonopolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había propuesto una especie de división de Google, que incluía la venta de su navegador Chrome. Eso no sucederá.

David NogalesPor 
David Nogales
Por qué suben las acciones de Google

Las acciones de Alphabet, la matriz de Google, experimentan un fuerte salto en las operaciones previas a la apertura de Wall Street luego que el gigante de Mountain View lograra evitar su división tras un bullado caso de antimonopolio en Estados Unidos.

Los papeles del gigante de Internet muestran un salto de 5,6% y están en zona de máximos históricos, a un precio de US$ 223,26. Y las perspectivas son más que positivas ya que JPMorgan elevó el precio objetivo de la acción a US$ 260 debido a los efectos de este fallo.

Los futuros de Wall Street subían debido al empuje de los títulos de una de las 7 fantásticas.

Cabe recordar que el año pasado el juez de distrito estadounidense Amit Mehta determinó que Google tenía un monopolio ilegal en su mercado principal de búsquedas en Internet.

Por qué suben las acciones de Google. Foto: archivo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) había propuesto una especie de división de Google, que incluía la venta de su navegador Chrome, el más usado de planeta, en un caso antimonopolio que comenzó en septiembre de 2023.

Sin embargo, el juez falló en contra de esa opción, que para los expertos era la consecuencia más severas de la propuesta del Departamento de Justicia.

Así las cosas, Alphabet no deberá desinvertir en Chrome ni tampoco deshacerse del sistema operativo Android. La empresa también podrá seguir pagando a empresas para que preinstalen productos, pero no podrá tener contratos de exclusividad que condicionen pagos o licencias.

Eso significa que Google aún podrá pagarle a Apple los miles de millones de dólares que paga por ser el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone. Las acciones de Apple también subieron en las operaciones previas al arranque de Wall Street.

Por qué suben las acciones de Google tras fallo por caso de monopolio.

JPMorgan considera que las conclusiones del tribunal fueron mayoritariamente positivas para Google y no prevé que tengan un impacto importante en las finanzas de la compañía en el futuro, señala un artículo de Investing.

Aunque a Google se le prohibirá la distribución exclusiva de Search, podrá seguir teniendo una posición predeterminada y pagar por la distribución mediante acuerdos que ahora no podrán durar más de un año.

“Esta es una victoria monstruosa para Cupertino y para Google es un gran triunfo que elimina un gran exceso de acciones”, dijo Daniel Ives, director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities, en una nota el martes.

Por qué suben las acciones de Google tras fallo en caso antimonopolio. En la imagen, JPMorgan, banco que subió precio objetivo de la empresa.. Seth Wenig

Google y su futuro en la IA

CNBC recuerda que Google se ha enfrentado a una creciente competencia por su negocio principal de búsquedas, con empresas como Perplexity y OpenAI. Sin embargo, hasta el momento, la compañía ha superado los desafíos gracias a su negocio publicitario, que sigue creciendo.

Google ha depositado sus esperanzas de convertirse en un actor importante de la inteligencia artificial en Gemini, su conjunto de modelos de IA y el chatbot que lleva el mismo nombre.

“Tras el anuncio de hoy, somos cada vez más constructivos respecto de la durabilidad a largo plazo del negocio de búsqueda de Google y estamos aumentando nuestras estimaciones en consecuencia”, dijo Ives, añadiendo que ahora tiene un nuevo precio objetivo de 245 dólares para las acciones de Alphabet.

Google and AAPL quotes by TradingView

