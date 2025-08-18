SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Google acepta pagar millonaria multa por vulnerar la competencia en Australia

Según señala la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), la multinacional ha cooperado y admitido su responsabilidad.

Por 
Europa Press
La multa que pagó Google por libre competencia

El gigante tecnológico estadounidense Google ha aceptado pagar una multa de 55 millones de dólares australianos (unos US$ 35,8 millones) por los acuerdos anticompetitivos que la empresa admite haber alcanzado en el pasado en relación con la preinstalación de Google Search en teléfonos móviles Android.

Según señala la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC), la multinacional ha cooperado y admitido su responsabilidad, acordando así con las autoridades presentar conjuntamente ante el Tribunal una proposición de multa por 55 millones de dólares australianos, que el Tribunal determinará si resulta apropiada.

Los acuerdos sancionados, vigentes entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, exigían a las operadoras Telstra y Optus que solo preinstalaran Google Search en los teléfonos Android que vendieran a los consumidores, y no otros motores de búsqueda, por lo que recibirían a cambio una parte de los ingresos que Google generaba a partir de los anuncios mostrados.

La multa que pagó Google por libre competencia

“Las conductas que restringen la competencia son ilegales en Australia porque generalmente implican menos opciones, mayores costes o un peor servicio para los consumidores”, declaró la presidenta de la ACCC, Gina-Cass Gottlieb.

La ACCC señala que Google ha admitido que, al alcanzar dichos acuerdos con Telstra y Optus, era probable que se redujera sustancialmente la competencia.

Asimismo, aunque Google no comparte todas las preocupaciones de la ACCC, la compañía se ha comprometido a abordarlas eliminando ciertas restricciones de preinstalación y del motor de búsqueda predeterminado de sus contratos con fabricantes de teléfonos Android y empresas de telecomunicaciones.

Más sobre:GoogleLibre competenciaMonopolioInternet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alexander Stubb, el Presidente de Finlandia y amante del golf que habría convencido a Trump para negociar la paz en Ucrania

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel

Fin de semana largo deja 14 personas fallecidas, 177 detenidos y más de 2.900 infracciones de tránsito

Detienen a Ricardo Villón, alias Tío Lukas: otro involucrado en el sicariato del Rey de Meiggs

Ministro Cordero detalla cómo fue la captura del sicario del “Rey de Meiggs” en Colombia y cómo será su extradición

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Servicios

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel
Chile

Kast y Matthei en regiones, y Jara lanza programa: la nutrida jornada en que vence plazo para inscribir candidaturas en Servel

Fin de semana largo deja 14 personas fallecidas, 177 detenidos y más de 2.900 infracciones de tránsito

Detienen a Ricardo Villón, alias Tío Lukas: otro involucrado en el sicariato del Rey de Meiggs

El dólar mantiene su tendencia al alza en jornada marcada por factores externos
Negocios

El dólar mantiene su tendencia al alza en jornada marcada por factores externos

PIB de Chile se acelera en el segundo trimestre y la inversión crece a su mayor ritmo en tres años

Google acepta pagar millonaria multa por vulnerar la competencia en Australia

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa
Tendencias

Estos planes de Internet incluyen Perplexity Pro gratis en Chile: así funciona la app de IA generativa

A qué hora comienza hoy la lluvia en Santiago, según el pronóstico

Cómo será la reunión entre Trump y Zelenski tras el encuentro del presidente de EEUU con Putin

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Vélez Sarsfield vs. Fortaleza por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca
Mundo

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Bolivia: estas son las cinco urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot