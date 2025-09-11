SUSCRÍBETE
¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

El fundador de Turning Point USA fue asesinado frente a miles de estudiantes en Utah. El atacante ya habría sido reconocido y también se encontró el arma con el que disparó.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino Foto: REUTERS.

La conmoción política en Estados Unidos se intensificó tras el asesinato de Charlie Kirk, de 31 años, figura clave del activismo conservador juvenil y aliado cercano del presidente Donald Trump.

Kirk murió el miércoles después de recibir un disparo mientras daba una charla ante unas 3.000 personas en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

El ataque, descrito por las autoridades como un “asesinato político”, ha desatado una intensa búsqueda para dar con el autor.

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino Foto: REUTERS.

Videos y testimonios apuntan a que el tirador abrió fuego desde la azotea de un edificio a más de 90 metros del lugar, según informaciones de The New York Times.

Director del FBI rectificó información

Más de 12 horas después del ataque, ninguna persona estaba bajo custodia.

El director del FBI, Kash Patel, llegó a anunciar en redes sociales la captura del supuesto “sujeto del horrible tiroteo”, felicitando a las autoridades.

Sin embargo, horas después debió rectificar, aclarando que el hombre había sido liberado tras ser interrogado y que la investigación continuaba.

El propio gobernador de Utah, Spencer Cox, debió salir a corregir la versión inicial, reconociendo que las autoridades solo tenían a “una persona de interés bajo custodia” y que la búsqueda del asesino seguía en curso.

Últimas actualizaciones

En una conferencia realizada este jueves, las autoridades de Utah entregaron nuevos detalles sobre la investigación.

“En lugar de honrar a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, como solemos hacer en esta fecha, nos encontramos cazando a un asesino”, declaró Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública del estado.

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino Foto: REUTERS.

Según explicó, el tirador llegó al campus de la Universidad del Valle de Utah a las 11:52 de la mañana, alrededor de media hora antes del ataque, y fue registrado en video mientras subía escaleras hasta un tejado desde donde abrió fuego contra Charlie Kirk.

Tras disparar, corrió por la azotea, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario cercano.

Los investigadores afirmaron contar con “buenas imágenes de video de este individuo”, aunque por ahora no serán difundidas públicamente mientras trabajan con tecnología de reconocimiento facial para identificarlo.

De no tener éxito, las autoridades planean publicar la imagen. Mason precisó además que el sospechoso es un hombre.

El FBI también confirmó la recuperación del arma utilizada: un rifle de cerrojo de alta potencia, hallado en una zona boscosa a la que el agresor escapó tras el ataque, según informó Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina en Salt Lake City.

Falso culpable en redes sociales

La confusión en torno al caso se trasladó a internet durante la jornada del miércoles.

Miles de publicaciones en X y otras plataformas identificaron erróneamente a Michael Mallinson, un banquero jubilado de 77 años residente en Canadá, como el supuesto tirador.

“Estoy impactado. Qué rápido puede pasar, cómo el nombre y la foto de alguien pueden difundirse con tanta rapidez”, dijo Mallinson a The New York Times.

La falsa acusación se originó en una cuenta que se hacía pasar por una filial de Fox News, creada para generar tráfico hacia un sitio web y generar ganancias publicitarias.

Incluso Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la empresa de Elon Musk, replicó la información falsa en algunas respuestas a usuarios.

El episodio mostró, una vez más, la velocidad con la que circulan rumores sin confirmar en contextos de crisis.

Charlie KirkEstados UnidosTiradorBúsquedaFBIPolíticaCrimenUtahThe New York TimesMundoInternacional

