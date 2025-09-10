SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Las protestas comenzaron tras la prohibición de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero derivaron en una revuelta contra la corrupción y el nepotismo.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Nepal atraviesa una de sus peores crisis políticas y sociales en los últimos años.

Lo que empezó hace unos 11 días como un rechazo a la prohibición de 26 redes sociales se transformó en un estallido que mezcla indignación política, crisis institucional y enojo ciudadano contra la corrupción.

El país asiático se encuentra prácticamente paralizado: edificios gubernamentales incendiados, un aeropuerto internacional cerrado y renuncias de altos cargos.

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Asimismo, este martes se supo del fallecimiento de la esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, quien sufrió graves quemaduras después de que su residencia fuera atacada por los manifestantes.

Rajyalaxmi Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero no logró sobrevivir.

¿Cómo empezó este estallido?

El jueves pasado, el gobierno bloqueó el acceso a Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, entre otras, acusando a estas plataformas de incumplir regulaciones.

La legislación buscaba combatir las noticias falsas y el discurso de odio. Sin embargo, críticos denunciaron que la medida era un “brutal ataque a la libertad de expresión” y un mecanismo para censurar a los opositores.

En un país de 30 millones de habitantes, donde cerca de 17 millones usan redes sociales para estudiar, trabajar y comunicarse, el impacto fue inmediato.

Miles de jóvenes, que se autodenominan la Generación Z, comenzaron a organizarse en universidades y plazas para salir a protestar, incluso desafiando el toque de queda.

“Más que la prohibición de las redes sociales, creo que la atención de todos se centra en la corrupción. Queremos recuperar nuestro país; vinimos a detener la corrupción”, dijo a la BBC Sabana Budathoki, una de las manifestantes.

Más de 20 muertos en protestas

Las marchas pacíficas pronto derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La policía disparó gases lacrimógenos, carros lanzaaguas e incluso munición real, según confirmaron médicos a la BBC.

Hasta este martes, al menos 22 personas han muerto y decenas resultaron heridas.

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

La furia ciudadana se dirigió también contra símbolos de poder. El Parlamento de Katmandú fue asaltado e incendiado, lo mismo que la residencia del primer ministro K.P. Sharma Oli.

Corrupción y nepotismo

La indignación no se limita al bloqueo de redes. En Nepal, casi la mitad de la población tiene menos de 40 años y enfrenta un desempleo cercano al 10%.

La frustración creció en los últimos meses con la viralización de videos que mostraban el lujoso estilo de vida de las élites políticas.

De ahí nacieron etiquetas como #NepoBabies y #NepoKids, que se refieren a los hijos de estas élites, y se transformaron en banderas del movimiento.

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

“Queremos ver el fin de la corrupción en Nepal. Los líderes prometen una cosa durante las elecciones, pero nunca cumplen. Son la causa de muchísimos problemas”, señaló Binu KC, estudiante de 19 años, a la BBC.

Lee también:

Más sobre:NepalProtestasRedes SocialesManifestacionesEstallido SocialAsiaMundoInternacionalRevueltaQué está pasando en Nepal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias
Chile

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”
Negocios

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad