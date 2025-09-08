Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo. Foto: REUTERS.

Erin Patterson, una australiana de 50 años, había sido declarada culpable de intoxicar y asesinar a tres miembros de su familia con hongos de la muerte. Ahora, acaba de recibir su condena: cadena perpetua, sin libertad condicional por 33 años, informaron desde BBC Mundo.

Según el relato del caso, la mujer invitó a su familia a almorzar a su casa y terminó intoxicando a todos a propósito. Tres personas murieron, y una logró salvarse después de estar hospitalizada.

El menú del fatídico día era filete de carne con hongos y verduras.

Patterson había ido antes al bosque en Morwell —la localidad en la que vivía— a recoger hongos de la muerte que después cocinó para su familia : sus exsuegros, Don y Gail Patterson de 70 años, su tía, Heather Wilkinson de 66 y el esposo de su tía, Ian Wilkinson, de 69.

Pese a que el caso sucedió en un pequeño pueblo en Australia, la escalofriante historia llamó la atención del mundo entero.

Erin Patterson, la mujer australiana que envenenó a su familia

Durante más de dos meses, en el Tribunal Supremo de Victoria se escuchó el testimonio de 50 testigos para armar la historia de cómo y por qué Eric Patterson decidió intoxicar a su familia con hongos de la muerte .

De acuerdo a BBC Mundo, los detectives que investigaron el caso contaron que rebuscaron los botes de basura para encontrar restos de comida, mientras que los médicos contaron cómo la salud de las víctimas se deterioró de forma brutal, tras la ingesta de los hongos.

Según contaron los fiscales, todo comenzó así: la mujer mintió y comunicó a su familia política que le habían diagnosticado cáncer. Así los “atrajo” a su casa para compartir un tiempo juntos. Les sirvió comida y, después, se fueron a casa.

Pero al día siguiente, los cuatro invitados fueron hospitalizados por una aparente gastroenteritis . Pronto, los médicos descubrieron que, en realidad, los cuatro habían sido intoxicados por el hongo amanita phalloides, también conocido como el hongo de la muerte.

Esta especie es la responsable del 90% de las muertes relacionadas a hongos en el mundo.

Y de los cuatro invitados, tres murieron a raíz de la intoxicación. Solo uno sobrevivió.

Al comienzo de la investigación, la mujer fingió que también estaba enferma, para evitar sospechas. Mintió a la policía y dijo que no había recogido hongos silvestres.

También borró el historial de su teléfono y toda información que pudiera servir de prueba, y tiró a la basura el utensilio de cocina que utilizó para preparar el fatal almuerzo.

Durante el juicio, cuando tuvo que hablar frente a los fiscales, Patterson aseguró que quería a su familia y que no tenía ningún motivo para hacerles daño. Dijo que había sido “accidental” que utilizara las setas peligrosas en su preparación.

Además, aseguró que padecía bulimia y que se había inducido el vómito después de almorzar, y que por eso no se había enfermado al igual que sus invitados.

La condena de la mujer que envenenó a su familia con el hongo de la muerte

Erin Patterson fue declarada culpable por el intento de asesinato del único sobreviviente a la comida que preparó con hongos de la muerte. Además, fue condenada por el homicidio de los otros tres invitados que murieron tras ingerir la seta mortal.

El jurado dictaminó que la australiana cometió estos actos de forma intencional.

Mientras leían su sentencia de cadena perpetua por cada uno de los tres asesinatos , la mujer “no mostró ninguna emoción”, relataron desde la BBC.

También recibió otros 25 años de cárcel por el intento de homicidio de la cuarta víctima que sobrevivió.

Solo podrá acceder a la libertad condicional en 2056, cuando tenga 83 años.