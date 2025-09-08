SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Erin Patterson, una australiana de 50 años, fue condenada por envenenar intencionalmente a su familia con hongos mortales. Esta es la sentencia que recibió.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo. Foto: REUTERS.

Erin Patterson, una australiana de 50 años, había sido declarada culpable de intoxicar y asesinar a tres miembros de su familia con hongos de la muerte. Ahora, acaba de recibir su condena: cadena perpetua, sin libertad condicional por 33 años, informaron desde BBC Mundo.

Según el relato del caso, la mujer invitó a su familia a almorzar a su casa y terminó intoxicando a todos a propósito. Tres personas murieron, y una logró salvarse después de estar hospitalizada.

El menú del fatídico día era filete de carne con hongos y verduras.

Patterson había ido antes al bosque en Morwell —la localidad en la que vivía— a recoger hongos de la muerte que después cocinó para su familia: sus exsuegros, Don y Gail Patterson de 70 años, su tía, Heather Wilkinson de 66 y el esposo de su tía, Ian Wilkinson, de 69.

Pese a que el caso sucedió en un pequeño pueblo en Australia, la escalofriante historia llamó la atención del mundo entero.

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo. Foto: REUTERS.

Erin Patterson, la mujer australiana que envenenó a su familia

Durante más de dos meses, en el Tribunal Supremo de Victoria se escuchó el testimonio de 50 testigos para armar la historia de cómo y por qué Eric Patterson decidió intoxicar a su familia con hongos de la muerte.

De acuerdo a BBC Mundo, los detectives que investigaron el caso contaron que rebuscaron los botes de basura para encontrar restos de comida, mientras que los médicos contaron cómo la salud de las víctimas se deterioró de forma brutal, tras la ingesta de los hongos.

Según contaron los fiscales, todo comenzó así: la mujer mintió y comunicó a su familia política que le habían diagnosticado cáncer. Así los “atrajo” a su casa para compartir un tiempo juntos. Les sirvió comida y, después, se fueron a casa.

Pero al día siguiente, los cuatro invitados fueron hospitalizados por una aparente gastroenteritis. Pronto, los médicos descubrieron que, en realidad, los cuatro habían sido intoxicados por el hongo amanita phalloides, también conocido como el hongo de la muerte.

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Esta especie es la responsable del 90% de las muertes relacionadas a hongos en el mundo.

Y de los cuatro invitados, tres murieron a raíz de la intoxicación. Solo uno sobrevivió.

Al comienzo de la investigación, la mujer fingió que también estaba enferma, para evitar sospechas. Mintió a la policía y dijo que no había recogido hongos silvestres.

También borró el historial de su teléfono y toda información que pudiera servir de prueba, y tiró a la basura el utensilio de cocina que utilizó para preparar el fatal almuerzo.

Durante el juicio, cuando tuvo que hablar frente a los fiscales, Patterson aseguró que quería a su familia y que no tenía ningún motivo para hacerles daño. Dijo que había sido “accidental” que utilizara las setas peligrosas en su preparación.

Además, aseguró que padecía bulimia y que se había inducido el vómito después de almorzar, y que por eso no se había enfermado al igual que sus invitados.

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo. Foto: REUTERS.

La condena de la mujer que envenenó a su familia con el hongo de la muerte

Erin Patterson fue declarada culpable por el intento de asesinato del único sobreviviente a la comida que preparó con hongos de la muerte. Además, fue condenada por el homicidio de los otros tres invitados que murieron tras ingerir la seta mortal.

El jurado dictaminó que la australiana cometió estos actos de forma intencional.

Mientras leían su sentencia de cadena perpetua por cada uno de los tres asesinatos, la mujer “no mostró ninguna emoción”, relataron desde la BBC.

También recibió otros 25 años de cárcel por el intento de homicidio de la cuarta víctima que sobrevivió.

Solo podrá acceder a la libertad condicional en 2056, cuando tenga 83 años.

Lee también:

Más sobre:AustraliaErin PattersonEl caso de Erin PattersonEnvenenamientoHongos de la muerteAmanita phalloidesHongo de la muerteLa mujer que envenenó a su famila con hongosEl caso de la mujer que mató a su familia con hongosFamiliaIntoxicaciónIntoxicación hongo de la muertePolicialAsesinatoJuicioJuicio contra Erin PattersonHomicidioCulpableLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal

Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El impacto negativo para las viñas chilenas de los cambios en el consumo mundial de alcohol

Cecilia Karlezi deberá declarar ante Fiscalía por juicio entre exgerente de CLC y Alejandro Gil

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1

Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1

Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público

Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”
Chile

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”

Presidente Boric viajará este martes a la región del Biobío para habilitación de puente y entrega de viviendas

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal
Negocios

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal

El impacto negativo para las viñas chilenas de los cambios en el consumo mundial de alcohol

Cecilia Karlezi deberá declarar ante Fiscalía por juicio entre exgerente de CLC y Alejandro Gil

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

¿Un guiño a su amigo Joaquín Niemann? La particular celebración “golfística” de Carlos Alcaraz tras su título del US Open

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío
Cultura y entretención

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza
Mundo

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Primer ministro francés enfrenta moción de censura en el Parlamento

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas