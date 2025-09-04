SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

El exmandatario y otros siete miembros de su círculo cercano están siendo juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos. Bolsonaro rechaza las acusaciones en su contra.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: archivo.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es acusado por las autoridades de su país de haber planeado un golpe de Estado para intentar mantenerse en el poder, luego de haber perdido en las elecciones presidenciales de 2022.

En el juicio iniciado este martes 2 de septiembre, los fiscales sostienen que dirigió un complot para anular el proceso electoral de dicho año, con la intención de generar dudas sobre los resultados, entregar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales, e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien actualmente ejerce el cargo.

Bolsonaro y sus partidarios han alegado que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política, la cual busca evitar que pueda presentarse en las elecciones presidenciales del próximo año.

El exmandatario asegura que él solo revisó medios legales para permanecer en el cargo. Y ha sugerido que hubo fraude electoral en las elecciones de 2022, las cuales llevaron a que Lula da Silva regresara al poder.

Sin embargo, no ha entregado pruebas que sostengan esto último.

La situación no solo ha generado controversias internas en Brasil, sino que también ha desencadenado tensiones con Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien es aliado político de Bolsonaro, ha anunciado aranceles y sanciones para intentar presionar al poder judicial brasileño, con el objetivo de que retire los cargos.

“La forma en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder altamente respetado en todo el mundo durante su mandato, incluido por Estados Unidos, es una desgracia internacional. Este juicio no debería estar llevándose a cabo. ¡Es una cacería de brujas que debe terminar inmediatamente!”, manifestó el abanderado republicano en una carta a principios de julio.

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: archivo.

De qué se acusa a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

El exmandatario y otros siete miembros de su círculo cercano están siendo juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.

De acuerdo a informaciones reunidas por el New York Times, se tiene previsto que el juicio iniciado este martes dure unas dos semanas.

Durante el proceso, se revisarán las pruebas que reunieron los investigadores durante casi dos años, lo que incluye el testimonio del secretario personal de Bolsonaro.

Este último confesó en el marco de un acuerdo de colaboración con las autoridades. Y sus declaraciones contribuyeron a que los peritos pudieran reunir otras pruebas, tales como mensajes de texto, notas de voz y documentos hallados en residencias, oficinas y celulares.

Uno de los puntos más controversiales es la acusación de que los ayudantes cercanos de Bolsonaro elaboraron un plan para asesinar a Lula da Silva antes de su investidura.

Según los investigadores brasileños, las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó la idea.

Frente a esta situación, el exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra.

De la misma manera, ha negado haber conspirado para asesinar a Lula da Silva y ha asegurado que nunca planeó un golpe de Estado.

Sobre esto último, su defensa afirma que revisó “formas previstas en la Constitución” para mantenerse en el poder.

Si Bolsonaro es declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 43 años de cárcel, o bien, se le podría ordenar que cumpla la eventual condena en arresto domiciliario, debido a sus problemas de salud y a su edad. Actualmente, el expresidente tiene 70 años.

En medio del proceso judicial, sus partidarios han organizado manifestaciones en todo el país para este domingo 7 de septiembre, día en que se celebra la independencia de Brasil.

Lee también:

Más sobre:Jair BolsonaroBrasilBolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaLula da SilvaLulaGolpe de EstadoJuicio contra BolsonaroMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Servicios

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo entrará en operación el teleférico cuyas obras provocarán corte de agua por 36 horas en seis comunas de la RM

Temblor se registra en el norte de Chile

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco
Negocios

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales
Tendencias

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla
El Deportivo

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

Las sorpresivas lágrimas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de Argentina

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)
Cultura y entretención

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga
Mundo

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo