Cómo fue el ataque de EEUU contra una lancha con drogas procedente de Venezuela, según Trump

El mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron “un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área encargada al Comando Sur" del ejército. La Casa Blanca compartió un video.

Alexis Paiva Mack
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 2 de septiembre que militares estadounidenses atacaron una lancha cargada con drogas que había zarpado de Venezuela.

En una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, el mandatario declaró que “hay más de dónde vino esto” y prometió que tomará nuevas medidas.

El anuncio se dio en medio de un escenario de crecientes tensiones entre ambos países, lo que ha incluido desde el despliegue de buques de guerra en el Caribe por parte de Washington hasta la movilización de tropas y milicianos por parte de Caracas.

A principios de este año, tras regresar al poder en enero, Trump ordenó al Pentágono que preparara opciones para el uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga latinoamericanos a los que designó como organizaciones terroristas extranjeras.

Desde Washington han acusado al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, de ser el líder de un grupo criminal llamado Cartel de los Soles.

Las medidas de la administración Trump en los últimos meses también han incluido incrementar al doble la recompensa por información que permita el arresto del dictador venezolano, a quien han descrito como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El monto pasó de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.

Un día antes de que Washington reportara el ataque contra la lancha, Maduro acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de buscar un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

Asimismo, le advirtió a Trump que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada”.

Qué se sabe del ataque de EEUU a la lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Trump escribió en una publicación en su red social, Truth Social, que las fuerzas estadounidenses realizaron “un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área encargada al Comando Sur" del ejército.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”.

Trump agregó que la ofensiva generó la muerte de “11 terroristas en combate” y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado! ¡Gracias por su atención!”, sentenció el mandatario en su post de dicha plataforma.

La Casa Blanca compartió un video desclasificado en el que se ve el impacto y la explosión de la embarcación.

Junto con ello, Rubio declaró en una publicación de X que Estados Unidos realizó un “ataque letal” contra una embarcación narcotraficante que había partido de Venezuela y que estaba siendo “operada por una organización narcoterrorista designada”.

Tras el anuncio de la Casa Blanca y la publicación del video, el ministro de comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, alegó a través de sus redes sociales que el registro era falso y acusó a la administración Trump de haberlo creado con inteligencia artificial (IA).

Hasta el momento, no se han producido acciones armadas directas entre ambos países.

Estados UnidosVenezuelaDonald TrumpNicolás MaduroCaracasEEUULanchaDrogaNarcotráficoTren de AraguaTerrorismoNarcoterrorismoCrimen organizadoBarcoMundoInternacional

