Mundo

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

El ministro de Comunicaciones Freddy ÑáÑez apuntó contra Marco Rubio de "mentir" a Trump y de "alentar" una guerra contra Caracas.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Donald Trump publicó video de ataque a barco procedente de Venezuela.

El gobierno de Venezuela acusó este martes que el video que muestra la explosión de una embarcación venezolana, atacada por Estados Unidos (EE.UU) corresponde a un registro generado con inteligencia artificial (IA).

Este martes una lancha a motor, que zarpó desde suelo venezolano, fue atacada por las Fuerzas Armadas de EE.UU, dejando como saldo a 11 fallecidos, tras una operación “letal”.

El presidente Donald Trump comunicó que “esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua positivamente identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur”, además, vinculó al grupo de estar bajo del mando de Nicolás Maduro.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas estaban en el mar en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales en dirección a los Estados Unidos”, detalló el republicano.

Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro dudaron de la veracidad del registro compartido por Trump y señalaron, que pudo ser generado por inteligencia artificial.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, afirmó que “parece que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sigue mintiéndole a su presidente y, luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

“Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó Ñáñez mediante un mensaje compartido en un canal existente en la aplicación Telegram.

Revisa el registro compartido por la Casa Blanca:

