“Menos feminismo, más bebés”: la nueva ola de jóvenes conservadoras en EEUU

Un salón de baile en Dallas, Texas, fue el punto del mayor encuentro de mujeres jóvenes conservadoras en Estados Unidos . Con pins que decían “Deja a tu novio socialista”, vestidos veraniegos y botas vaqueras, cerca de 3.000 asistentes participaron en la “Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes”, organizada por el grupo político Turning Point USA.

Un reportaje de The New York Times escribió sobre este fenómeno y cómo el conservadurismo en Estados Unidos se ha expandido junto con la llegada del presidente Donald Trump al poder.

Asimismo, el medio relató las corrientes que sigue este grupo de mujeres como el valor por la familia, el rechazo al feminismo y las carreras profesionales, entre otras.

Las redes sociales como punto de entrada

“La mayoría de las asistentes acudieron a la Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes no tanto en busca de consejos sobre cómo liderar, sino de cómo vivir”, explicó el periódico.

Para muchas mujeres el punto de partida no tuvo que ver con lo político o ideológico, sino con una búsqueda de un bienestar emocional.

En ese sentido, influencers como Alex Clark –quien tiene uno de los podcast más escuchados de salud en ese país– ofrecen una mezcla de consejos de salud, religión y estilo de vida que sirven como puerta de entrada al conservadurismo.

Asimismo, Clark se ha desempeñado como una de las colaboradoras más fuertes que tiene Turning Point, este grupo político clave en la victoria de Trump.

“Menos agotamiento, más bebés, menos feminismo, más feminidad” , fue una de las instrucciones que dejó Clark a su atenta audiencia y que resume el espíritu de este movimiento conservador.

Qué ideas siguen las conservadoras

Este nuevo enfoque, bautizado como MAHA, impulsa a las jóvenes a rechazar los anticonceptivos, evitar los alimentos ultraprocesados, dejar el alcohol, dudar de las vacunas y abandonar las citas casuales , entre otras acciones.

Muchas de las asistentes fueron criadas en hogares conservadores. Sin embargo, es interesante ver cómo se han ido integrando a este movimiento gente que no creció bajo estos valores.

“Otras representaban un nuevo grupo político: moldeadas políticamente por el ascenso de Trump y conmocionadas emocionalmente por la pandemia, comenzaron a escuchar a influencers del bienestar como la Sra. Clark, cuyas voces se convirtieron en una puerta de entrada al movimiento político conservador”, describieron en el medio norteamericano.

Qué se comenta en las juntas conservadoras

Uno de los momentos que se vivió en esta conferencia fue un espacio de preguntas abiertas a Charlie Kirk, fundador de Turning Point y su esposa Erika Kirk. Allí, entre algunas ideas, defendieron el valor de la maternidad por sobre las aspiraciones profesionales de las mujeres.

En ese sentido, el señor Kirk mencionó que el éxito de esta filosofía MAHA, sería que las madres se queden en casa: “Deberíamos volver a celebrar el título de Señora (Mistress en inglés)”.

Así también, pese a la presencia de mujeres influyentes en el evento como congresistas, “el fin de semana estuvo plagado de comentarios despectivos sobre las tristes y solitarias ‘jefas’”, detalló el periódico de Nueva York.

“Las mujeres como yo se están dando cuenta de que ascender en la escala corporativa no te llena. Se dan cuenta de: ‘¡Dios mío! He estado tomando anticonceptivos, ahora quiero formar una familia, pero lo he pospuesto’”, comentó una joven de 26 años de Carolina del Sur.

El “feminismo” se ha convertido en una palabra vergonzosa o desagradable para las jóvenes asistentes del evento. Si bien agradecen el derecho a voto, sienten que las oleadas posteriores se excedieron con el odio a los hombres.

En entrevistas con las asistentes, las jóvenes dijeron que es un alivio escuchar un mensaje que habían aceptado en privado pero con miedo de compartir: “el feminismo y la ambición profesional era lo que las hacía infelices”, detalló el medio.

La Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes celebró su décimo aniversario y atrajo a 3.000 mujeres, superiores a las 2.000 del año pasado y muy lejos de las 500 que llegaron a la primera edición.