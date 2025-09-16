SUSCRÍBETE
La Tercera
“Fui yo”: el mensaje de confesión que habría enviado Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

El sospechoso de ser el tirador de Charlie Kirk en Utah habría enviado un mensaje de confesión a un chat grupal de Discord. “Lo siento mucho”, escribió.

Nicole Iporre
Antes de que su padre lo entregara a las autoridades, Tyler Robinson de 22 años le habría confesado a sus amigos en un chat en línea que él había sido el tirador que mató al conservador Charlie Kirk, según una reciente investigación del Washington Post.

El presunto asesino habría escrito el mensaje la noche del jueves, 11 de septiembre, dos horas antes de que fuera detenido.

Este escrito habría sido enviado a una conversación grupal de Discord. Los miembros de la conversación sacaron pantallazos del mensaje, y la misma plataforma proveyó una copia a las autoridades, como prueba de la investigación.

Pero, ¿qué decía el mensaje de Tyler Robinson?

El mensaje de Tyler Robinson donde confiesa el delito en Discord

“Hola a todos. Les tengo malas noticias”. Con esas palabras, Tyler Robinson habría comenzado a confesar el delito que habría cometido horas antes en la Universidad del Valle de Utah. El 10 de septiembre de 2025, habría disparado al conservador Charlie Kirk frente a una gran audiencia.

El joven continuó: “Ayer fui yo en la Universidad de Virginia. Lo siento mucho. Me entrego a través de un amigo sheriff en unos momentos. Gracias por todos los buenos momentos y risas, han sido todos increíbles, gracias a todos por todo”.

De acuerdo al Washington Post —quienes aseguran tener las capturas de pantalla de la conversación— el mensaje fue enviado a un grupo que tenía unos 30 miembros. Antes de la confesión, algunos usuarios habían comentado que le habían disparado a Charlie Kirk el día anterior.

“Acabo de ver el video, mierda”, escribió una persona en el chat. En paralelo, otro usuario dijo: “Mi hermano no merecía irse así de triste”.

Al día siguiente, Tyler Robinson habría enviado su supuesta confesión. Sin embargo, esa misma noche, nadie le contestó.

Al día siguiente, un usuario del grupo escribió que parecía que la confesión de Robinson era cierta. Pidió al resto que rezaran “por Tyler y su arrepentimiento” y que “si bien las políticas de Charlie Kirk no eran aceptables para algunos, pido que todos oremos por él y su familia durante estos tiempos confusos”.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Utah, el FBI y el Departamento de Justicia prefirieron no hacer comentarios, tras ser consultados sobre esta conversación por el mismo medio.

Más sobre:Charlie KirkTyler RobinsonEstados Unidos

