“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Lo veían a diario cerca de sus casas. Por esto, los vecinos del presunto joven que asesinó al conservador Charlie Kirk recibieron la noticia con preocupación: nunca se habrían imaginado que Tyler Robinson fuese capaz de algo así.

Washington, Utah, es una localidad pequeña y tranquila —de solo 35.500 habitantes— llena de montañas, árboles, y es considerada una de las zonas más hermosas del país. Está al suroeste del Parque Nacional Zion.

Pero cuando la noticia de que uno de ellos podría haber sido el tirador que disparó a Kirk en la Universidad del Valle de Utah, la calma en las calles desapareció: las autoridades comenzaron a golpear las puertas de los vecinos y a cerrar las calles para investigar, según relataron desde la BBC.

Los vecinos hablaron con el mismo medio. Dijeron estar sorprendidos de que algo así pudiera haber pasado cerca. Algunos tenían cierto vínculo con la familia de Robinson, y explicaron cómo era su vida familiar. Esto fue lo que dijeron.

Foto: Europa Press.

Los relatos de los vecinos de Tyler Robinson en Utah

Una de las vecinas que vive a la vuelta de la casa de Tyler Robinson, y quien pidió el anonimato, aseguró conocer de cerca a la familia del presunto asesino, que asistía de forma ocasional a una iglesia mormona.

Aseguró que el joven era “un niño bastante tranquilo” y que sus hermanos menores eran miembros activos en algunas actividades deportivas y comunitarias, según la BBC.

Además, habló de los padres de Robinson: describió a su madre como “una mujer increíble” y a su padre como “un gran trabajador”.

“Eso solo demuestra que puedes ser un padre increíble y que, aun así, tu hijo elige lo que elige”.

A través de su nieta, Addi Jacobson de 20 años, otra vecina longeva del barrio dijo que se trataba de una familia muy buena y de “gente muy patriota”.

En esta misma línea, el gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que Tyler Robinson “tuvo una infancia normal. Todas esas cosas que uno esperaría que nunca llevaran a algo así. Y, lamentablemente, así fue”.

De acuerdo a la información que entregaron las autoridades a cargo del caso, fue el padre del joven el que decidió entregarlo ante la justicia después de que le confesara haber sido el autor del asesinato.

“Durante todo este tiempo, nunca supe que vivía al lado de alguien capaz de algo así”, agregó Jacobson. “Simplemente te hace preguntarte: ‘¿Cuán cerca estoy de otra persona que podría ser así?’”.