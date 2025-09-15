SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson, un joven estadounidense de 22 años, fue acusado de ser el tirador que mató a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Esto es lo que dicen sus vecinos sobre él y su familia.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Lo veían a diario cerca de sus casas. Por esto, los vecinos del presunto joven que asesinó al conservador Charlie Kirk recibieron la noticia con preocupación: nunca se habrían imaginado que Tyler Robinson fuese capaz de algo así.

Washington, Utah, es una localidad pequeña y tranquila —de solo 35.500 habitantes— llena de montañas, árboles, y es considerada una de las zonas más hermosas del país. Está al suroeste del Parque Nacional Zion.

Pero cuando la noticia de que uno de ellos podría haber sido el tirador que disparó a Kirk en la Universidad del Valle de Utah, la calma en las calles desapareció: las autoridades comenzaron a golpear las puertas de los vecinos y a cerrar las calles para investigar, según relataron desde la BBC.

Los vecinos hablaron con el mismo medio. Dijeron estar sorprendidos de que algo así pudiera haber pasado cerca. Algunos tenían cierto vínculo con la familia de Robinson, y explicaron cómo era su vida familiar. Esto fue lo que dijeron.

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk. Foto: Europa Press.

Los relatos de los vecinos de Tyler Robinson en Utah

Una de las vecinas que vive a la vuelta de la casa de Tyler Robinson, y quien pidió el anonimato, aseguró conocer de cerca a la familia del presunto asesino, que asistía de forma ocasional a una iglesia mormona.

Aseguró que el joven era “un niño bastante tranquilo” y que sus hermanos menores eran miembros activos en algunas actividades deportivas y comunitarias, según la BBC.

Además, habló de los padres de Robinson: describió a su madre como “una mujer increíble” y a su padre como “un gran trabajador”.

“Eso solo demuestra que puedes ser un padre increíble y que, aun así, tu hijo elige lo que elige”.

A través de su nieta, Addi Jacobson de 20 años, otra vecina longeva del barrio dijo que se trataba de una familia muy buena y de “gente muy patriota”.

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

En esta misma línea, el gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que Tyler Robinson “tuvo una infancia normal. Todas esas cosas que uno esperaría que nunca llevaran a algo así. Y, lamentablemente, así fue”.

De acuerdo a la información que entregaron las autoridades a cargo del caso, fue el padre del joven el que decidió entregarlo ante la justicia después de que le confesara haber sido el autor del asesinato.

“Durante todo este tiempo, nunca supe que vivía al lado de alguien capaz de algo así”, agregó Jacobson. “Simplemente te hace preguntarte: ‘¿Cuán cerca estoy de otra persona que podría ser así?’”.

Lee también:

Más sobre:Tyler RobinsonCharlie KirkMuerte de Charlie KirkAsesino de Charlie KirkQuién es Tyler RobinsonUtahUniversidad del Valle de UtahWashingtonEstados UnidosWashington UtahVecinosVecinos de Tyler RobinsonConservadorMAGASpencer CoxQué se sabe de Tyler RobinsonLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue
Chile

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre
Negocios

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo
El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Más de 300 deportistas disputan el vibrante Avalanche Day en El Colorado

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena
Cultura y entretención

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica
Mundo

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté