"Esperaba guardar este secreto hasta morir": el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Tyler Robinson, de 22 años, habría confesado a su pareja haber disparado al conservador Charlie Kirk en Utah. El fiscal busca la pena de muerte.

Nicole Iporre
Además de haber confesado en un chat grupal que él sería quien disparó en el cuello al conservador Charlie Kirk en un evento de la Universidad del Valle de Utah, Tyler Robinson también le habría contado el delito a su pareja, un hombre biológico que está transicionando de género.

El fiscal de Utah, Jeff Gray, aseguró que están buscando la pena de muerte para el joven de 22 años. En esa línea, también publicó la conversación que Robinson tuvo con su entonces pareja, y reveló que fue ella quien decidió entregarle los mensajes a las autoridades.

Ambos vivían juntos en un departamento.

El mensaje que Tyler Robinson le envió a su pareja sobre Kirk

De acuerdo a la BBC, esta es la transcripción literal que aparece en los documentos judiciales del caso de Tyler Robinson, el presunto homicida de Charlie Kirk en Utah.

Robinson: Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado.

(Cuando su pareja miró debajo del teclado, encontró una nota que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”).

Pareja: ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem por un rato más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero todavía tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Pareja: ¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?

Robinson: Sí, lo siento.

Pareja: ¿Pensé que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, atraparon a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero casi toda esa zona de la ciudad fue cerrada. Tranquilo, casi puedo salir, pero hay un vehículo esperando.

Pareja: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Pareja: Sí.

Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar.

Robinson: Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.

Pareja: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya registraron ese lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Desearía haber dado la vuelta y haberlo recogido en cuanto llegué a mi vehículo... Me preocupa lo que haría mi viejo si no le devolviera el rifle a mi abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no los llevaría hasta mí. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi viejo que se lo perdí?Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla...

Robinson: ¿Recuerdas cómo yo estaba grabando en balas? Los mensajes de [censurado] son casi un meme. Si veo “notices bulge uwu” en Fox News, me va a dar un infarto. Bueno, voy a tener que dejarlo, es una [censurado] mierda... A juzgar por lo de hoy, diría que el arma del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de US$2000 ;-;

