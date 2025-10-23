Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner
La cantante británica y el actor inglés se conocieron gracias a una obra de ficción escrita por un argentino.
¿Crees en el destino? Dua Lipa y Callum Turner sí podrían hacerlo. Según reveló el actor británico en una entrevista con The Times, la historia de amor entre ambos comenzó gracias a un libro: Trust.
“Fortuna”, como se conoce el título en español, es una novela ganadora del Premio Pulitzer 2023 escrita por el argentino radicado en Nueva York, Hernán Díaz.
En Chile, Fortuna puede encontrarse en la Feria Chilena del Libro y Librería Antártica, con un precio cercano a los $23.000.
¿Cómo se conocieron Callum Turner y Dua Lipa?
La anécdota –que Billboard calificó como digna de una comedia romántica– ocurrió una noche en Los Ángeles, antes del cumpleaños de un amigo en común.
“Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo cual es una locura”, contó Turner.
“Se llama Trust y yo acababa de terminar el primer capítulo. Se lo conté y ella me miró y dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Así que estamos en la misma página’”.
El actor, conocido por su papel en Masters of the Air, recordó el momento con humor: “En la versión cinematográfica, miro al cielo y pienso: ‘Te escucho. Te entiendo. Las señales son fuertes, no te preocupes’. Y ese fue realmente el primer (momento)”.
¿De qué trata Fortuna?
Publicada en 2022, Trust está dividida en cuatro partes: Bonds, My Life, A Memoir, Remembered y Futures.
La novela explora temas como la riqueza, el poder y la verdad a través de cuatro relatos distintos que giran en torno a un magnate financiero y su esposa en el Nueva York de los años 20.
Más allá de ser el libro que unió a la pareja, Trust también se ha convertido en uno de los mayores éxitos literarios de los últimos años.
Además del Premio Pulitzer, obtuvo el Premio Kirkus de Ficción en 2022 y fue elegido como uno de los 10 Mejores Libros del Año por The New York Times, The Washington Post, NPR y la revista Time.
Y la historia no termina ahí: según Variety, HBO prepara una miniserie protagonizada por Kate Winslet y dirigida por Todd Haynes, aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada.
