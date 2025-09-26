SUSCRÍBETE
"Fascist Yoga": el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

“El yoga moderno occidental es gimnasia europea del siglo XIX con un toque de polvo de hadas orientalista”, señaló el autor del libro Stewart Home.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Stewart Home (63 años) no es un escritor londinense cualquiera.

Dramaturgo, activista y autor de novelas pulp que retrataron la crudeza del Londres de los setenta, se ha ganado fama por hablar sin rodeos y por desarmar, con ironía y crítica, los relatos culturales dominantes.

Ahora lo vuelve a hacer con Fascist Yoga, un libro cuyo título ya anticipa polémica y que el medio español El País ha analizado en uno de sus artículos.

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas la-tercera

El origen del yoga

El ensayo parte de una premisa provocadora: lo que en Occidente se entiende hoy como yoga no tiene tanto de milenario ni de espiritual, sino que hunde sus raíces en la gimnasia europea del siglo XIX.

“El yoga moderno occidental es gimnasia europea del siglo XIX con un toque de polvo de hadas orientalista. Tiene unos 120 años y es muy diferente del yoga meditativo practicado en la antigua India”, explicó Home en entrevista con El País.

Desde esa base, el autor conecta la historia de la práctica postural con figuras y movimientos extremistas que ayudaron a difundirla en la primera mitad del siglo XX.

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas la-tercera

“Sabía de fascistas interesados en el tarot y otras formas de espiritualidad y religión (...). Me sorprendió descubrir que no solo había más yoguis fascistas y supremacistas blancos, sino que algunos de ellos habían desempeñado un papel clave en la difusión del yoga moderno”, añadió.

En sus páginas aparecen personajes como la francesa Maximiani Julia Portas, conocida como Savitri Devi, que llegó a sostener que Hitler era una encarnación divina, mezclando ocultismo, ecología y nacionalismo.

Recorrido del yoga

También se revisa cómo el yoga fue reapropiado en la India contemporánea bajo el liderazgo de Narendra Modi, donde se entrelazan tradición, política y nacionalismo religioso.

La investigación de Home sigue un recorrido que arranca en California a principios del siglo XX, pasa por el nazismo y se extiende hasta la alt-right estadounidense actual.

Incluso llega al presente político norteamericano, donde sitúa al secretario de Salud Robert F. Kennedy hijo y su entorno antivacunas como ejemplo de cómo ciertos discursos de “bienestar” se han cruzado con posiciones conspirativas y radicales.

El libro no ha dejado indiferente a nadie: ha molestado a practicantes de yoga que creen que el autor acusa a toda la disciplina de ser fascista, y ha fascinado a quienes ven en su relato una invitación a repensar la historia cultural de Occidente.

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Home responde con claridad: “No estoy diciendo que todo el yoga sea fascista ni que todos los yoguis lo sean, pero hay aficionados que quieren fingir que eso es lo que digo para proteger su subcultura de cualquier aproximación crítica”.

Más allá del debate sobre posturas y mantras, el escritor insiste en un punto: la desinformación en torno a la salud está saturada de ocultismo y eso, asegura, resulta más peligroso que los vínculos históricos entre yoga y extrema derecha.

