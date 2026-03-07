SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras encuentro: alcaldes progresistas enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

    El encuentro, convocado por una serie de fundaciones y centros de pensamiento del sector, se gestó como una instancia de coordinación frente al próximo ciclo político y la posición que asumirán los jefes comunales frente a la administración de Kast.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Alcaldes progresistas sostienen encuentro en Santiago, enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

    Un grupo de alcaldes ligados a la centroizquierda y el progresismo sostuvieron durante la mañana de este sábado un encuentro que tuvo como objetivo la coordinación municipal y el realizar una evaluación que permita desarrollar una agenda común frente al próximo ciclo político, con cambios en el poder legislativo y un nuevo presidente.

    La instancia, organizada por una serie de fundaciones y centros de pensamiento vinculados a la izquierda, se desarrolló en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, en la Región Metropolitana. Durante el encuentro, los convocantes realizaron una serie de talleres de trabajo con los alcaldes.

    El encuentro reunió a los jefes comunales de las siguientes comunas: Copiapó, Los Vilos, Monte Patria, El Monte, El Bosque, Estación Central, La Cisterna, Lampa, Llanquihue, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Ramón, Malloa, Talcahuano, Valparaíso y San Francisco de Mostazal.

    También durante la jornada se evaluó la pertinencia de la participación de los alcaldes en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), actualmente encabezada por el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. RN).

    “Estamos pronto a comenzar un cambio de gobierno, y al gobierno que comienza este 11 de marzo, le queremos decir que vamos a trabajar de forma institucional, pero como alcaldes vamos a estar súper pendientes también, porque somos los garantes en el territorio, somos los garantes de los ciudadanos, y le vamos a decir que vamos a estar súper atentos también a los retrocesos, que son los derechos que hemos conquistado durante años y años de gobiernos anteriores”, señaló sobre la instancia la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC).

    La alcaldesa Claudia Pizarro JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Por su parte, la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), resaltó la variedad de participantes en el encuentro. “Yo primero quiero destacar la unidad, porque acá hay una diversidad de alcaldes y alcaldesas de todo el espectro político de izquierda, centro izquierda y progresista, también alcaldes y alcaldesas independientes”, resaltó.

    La alcaldesa Karina Delfino

    Para Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, el encuentro “refleja la unidad de los alcaldes, que fuimos convocados transversalmente por distintos centros de pensamiento y donde participamos representantes de distintos sectores“.

    “Los alcaldes progresistas estamos dispuestos a avanzar unitariamente y en fortalecer, como se ha hecho hasta entonces, nuestra Asociación Chilena de Municipalidades, pero también vemos con mucha preocupación liderazgos que se están ejerciendo en contra de esta voluntad. Creo que es importante que reflexionemos al respecto, que tomemos decisiones y que veamos cómo los alcaldes progresistas vamos a contribuir a una unidad más amplia de los alcaldes y alcaldesas de todo Chile”, agregó Vodanovic sobre la ACHM.

    El alcalde Tomás Vodanovic

    Finalmente, Matías Toledo (Ind.), representante de Puente Alto, descartó las versiones que hablaban de una falta de unidad en el sector. “Hoy día nos encontramos acá porque creemos que es muy importante construir la unidad que necesitan los ciudadanos, los vecinos y las vecinas que votaron por nosotros y que esperan que durante nuestra gestión y también la gestión de este gobierno que está entrante, ocurran cosas positivas en el país y que no haya retrocesos”.

    Creo que existen profundas apreciaciones respecto al rol que ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por eso hoy nos estamos encontrando por si todos quieren seguir trabajando en ese espacio. Creo que también es legítimo plantearlo, conversarlo, cuando hay una asociación que, por ejemplo, está representada por una persona que sí está a favor de eliminar parte de las contribuciones en lo que afecta a varias municipalidades de Chile, no solamente a un segmento político o un segmento de clase”, agregó Toledo sobre la situación de la ACHM.

    El alcalde Matías Toledo Pablo Vásquez R.

    Lee también:

    Más sobre:MunicipalismoAlcaldesClaudia PizarroKarina DelfinoTomás VodanovicMatías Toledo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso

    RN anuncia indicaciones a proyecto de conmutación de penas y advierte errores en texto aprobado en el Senado

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Mujeres lideran participación electoral pero aún son minoría en liderazgos políticos según estudio de Servel

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    2.
    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    3.
    Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

    Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

    4.
    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    5.
    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso
    Chile

    Encarcelan a imputado por homicidio en Coquimbo: otros tres sujetos son buscados por el caso

    Tras encuentro: alcaldes progresistas enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

    RN anuncia indicaciones a proyecto de conmutación de penas y advierte errores en texto aprobado en el Senado

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong
    El Deportivo

    Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong

    Con cinco medallas en Finlandia: la delegación femenina de natación brilla en el Mundial de Aguas Gélidas

    Recuperación milagrosa: Jayson Tatum vuelve tras la lesión en el tendón de Aquiles y brilla con los Boston Celtics

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    Matías Catalán, la nueva revelación del cine chileno: “Esperaba vivir todo esto en unos 15 o 20 años más”

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical
    Mundo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual