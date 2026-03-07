Tras encuentro: alcaldes progresistas enfatizan unidad del sector y necesidad de revisar liderazgo de la ACHM

Un grupo de alcaldes ligados a la centroizquierda y el progresismo sostuvieron durante la mañana de este sábado un encuentro que tuvo como objetivo la coordinación municipal y el realizar una evaluación que permita desarrollar una agenda común frente al próximo ciclo político, con cambios en el poder legislativo y un nuevo presidente.

La instancia, organizada por una serie de fundaciones y centros de pensamiento vinculados a la izquierda, se desarrolló en el Centro Comunitario Santiago en Compañía, en la Región Metropolitana. Durante el encuentro, los convocantes realizaron una serie de talleres de trabajo con los alcaldes.

El encuentro reunió a los jefes comunales de las siguientes comunas: Copiapó, Los Vilos, Monte Patria, El Monte, El Bosque, Estación Central, La Cisterna, Lampa, Llanquihue, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Ramón, Malloa, Talcahuano, Valparaíso y San Francisco de Mostazal.

También durante la jornada se evaluó la pertinencia de la participación de los alcaldes en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), actualmente encabezada por el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. RN).

“Estamos pronto a comenzar un cambio de gobierno, y al gobierno que comienza este 11 de marzo, le queremos decir que vamos a trabajar de forma institucional, pero como alcaldes vamos a estar súper pendientes también, porque somos los garantes en el territorio, somos los garantes de los ciudadanos, y le vamos a decir que vamos a estar súper atentos también a los retrocesos, que son los derechos que hemos conquistado durante años y años de gobiernos anteriores”, señaló sobre la instancia la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC).

La alcaldesa Claudia Pizarro JAVIER SALVO/ ATON CHILE

Por su parte, la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), resaltó la variedad de participantes en el encuentro. “Yo primero quiero destacar la unidad, porque acá hay una diversidad de alcaldes y alcaldesas de todo el espectro político de izquierda, centro izquierda y progresista, también alcaldes y alcaldesas independientes”, resaltó.

La alcaldesa Karina Delfino

Para Tomás Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, el encuentro “refleja la unidad de los alcaldes, que fuimos convocados transversalmente por distintos centros de pensamiento y donde participamos representantes de distintos sectores“.

“Los alcaldes progresistas estamos dispuestos a avanzar unitariamente y en fortalecer, como se ha hecho hasta entonces, nuestra Asociación Chilena de Municipalidades, pero también vemos con mucha preocupación liderazgos que se están ejerciendo en contra de esta voluntad. Creo que es importante que reflexionemos al respecto, que tomemos decisiones y que veamos cómo los alcaldes progresistas vamos a contribuir a una unidad más amplia de los alcaldes y alcaldesas de todo Chile”, agregó Vodanovic sobre la ACHM.

El alcalde Tomás Vodanovic

Finalmente, Matías Toledo (Ind.), representante de Puente Alto, descartó las versiones que hablaban de una falta de unidad en el sector. “Hoy día nos encontramos acá porque creemos que es muy importante construir la unidad que necesitan los ciudadanos, los vecinos y las vecinas que votaron por nosotros y que esperan que durante nuestra gestión y también la gestión de este gobierno que está entrante, ocurran cosas positivas en el país y que no haya retrocesos”.

“Creo que existen profundas apreciaciones respecto al rol que ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por eso hoy nos estamos encontrando por si todos quieren seguir trabajando en ese espacio. Creo que también es legítimo plantearlo, conversarlo, cuando hay una asociación que, por ejemplo, está representada por una persona que sí está a favor de eliminar parte de las contribuciones en lo que afecta a varias municipalidades de Chile, no solamente a un segmento político o un segmento de clase”, agregó Toledo sobre la situación de la ACHM.