    Nacional

    Gustavo Alessandri: el líder de la asociación de alcaldes que tensiona al mundo municipal

    El presidente de la ACHM se ha enfrentado a varios de sus pares en menos de un año de gestión por temas como las contrataciones de su asociación, el debate por los SLEP y también por quienes lo acusan de un excesivo protagonismo.

    Luciano Jiménez
    No lleva ni un año como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), pero el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind.-RN), ya ha dado de qué hablar. Y es que luego de haber derrotado a la izquierda y haberse impuesto en la plataforma más relevante del mundo municipal, su gestión no ha estado exenta de tensiones.

    En un año marcado por la llegada de José Antonio Kast a La Moneda a partir del 11 de marzo, los alcaldes apuestan por tener un rol de protagonismo. Con un Congreso Nacional fragmentado y sin ninguna mayoría clara, los jefes comunales han visto una oportunidad también marcada por las prioridades que tiene la opinión pública en temas que les son más cercanos como la seguridad ciudadana. De ahí que tanto en la futura oposición como en el futuro oficialismo los alcaldes se han articulado y comenzado a preparar para tener mayor protagonismo.

    En eso Alessandri ha tenido un rol relevante como presidente de la ACHM. Creada en mayo de 1993, la asociación es conocida como una asociación más transversal al ser integrada por alcaldes tanto de izquierda como de derecha, a diferencia de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), integrada mayormente por dirigentes de derecha.

    Concejal de Puente Alto a los 26 años entre el 2012 y el 2014, y alcalde de Zapallar desde el 2016 luego de haber ganado las primarias del sector. Alessandri también ya estuvo metido en las labores dirigenciales habiendo sido presidente de la AMUCH el 2021.

    Además, tuvo un paso por la UDI donde fue más cercano a su histórico líder, Pablo Longueira, pero luego se acercó a RN que lo apoyó en su candidatura a la reelección por Zapallar.

    Cuando apuntó para liderar la ACHM además logró que su tío Felipe Alessandri (RN), alcalde de Lo Barnechea, quedara fuera de la carrera, pues también estaba interesado. Luego le asestó un golpe a la izquierda cuando en abril pasado les arrebató la asociación en ese entonces liderada por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), interina tras el paso de Carolina Leitao (exDC) a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    Lo que siguió hacia adelante fueron diversos episodios de tensión, especialmente con alcaldes adversarios. El tono de Alessandri fue confrontacional cuando asumió. En una entrevista a La Tercera en abril del 2025, dijo que “la izquierda convirtió a la Asociación de Municipalidades en un brazo ideológico del gobierno”. Ahí marcó el tono de lo que vendría.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), se ha enfrentado a él.

    A eso luego se sumó que Alessandri encargó auditorías para revisar las platas de la gestión de Leitao, mientras la Contraloría General de la República indaga el uso de recursos públicos que se dio durante esa administración. Sin embargo, ello no evitó que desde la izquierda se apuntara con la propia gestión de Alessandri por los dineros de la ACHM. Puntualmente se le acusa de despidos masivos, así como de contrataciones de figuras políticas como el exsubsecretario Álvaro Pillado (UDI), la exdiputada Andrea Molina (UDI) y el hijo del expresidente del PS, Osvaldo Andrade, entre otros. En eso es que algunos como el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), lo han acusado de usar la plataforma como una “vitrina personal”.

    Sus detractores también le recuerdan que en el pasado fue formalizado por el caso SQM. Él mismo ha reconocido esta infracción y ha dicho que colaboró con la investigación y aceptó la suspensión condicional.

    Pero las tensiones también se han dado por el debate de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), luego de que en una reunión con el presidente electo Kast, Alessandri le propusiera frenar el proceso de traspaso de los colegios de los municipios al gobierno. Ello generó que el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, lo encarara públicamente en un video que se viralizó, acusando que para su comuna de menos recursos la situación era más cuesta arriba. Por ello, el jefe comunal de Puente Alto amenazó con salirse de la ACHM. Ese hecho sumó varios capítulos, con declaraciones cruzadas no sólo entre ellos, sino otros ediles que salieron a cuadrarse con Toledo, acusando a Alessandri de instalar un discurso que no los representa a todos.

    A todo eso además se suma que el actual timonel de la ACHM tiene el flanco abierto de un grupo de alcaldes oficialistas -encabezados por Delfino, Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca)- que se articularon para buscar la| unidad en la futura oposición, y que podrían arremeter en su contra.

    Estilo “campechano”

    Quienes lo conocen lo describen como un “animal político” y que tiene un estilo cercano al del senador Manuel José Ossandón (RN), es decir más informal, pero que apuesta a ser directo y sencillo. Es “campechano”, como lo describe un amigo. En eso, dicen, ha influido su vida asociada al campo y el mundo agrícola, que lo ha puesto en contacto con gente más vulnerable. Otros dicen que su estilo es muy de escuchar, pero “no necesariamente” hacer caso.

    No por nada quienes lo conocen destacan su apellido marcado por la historia presidencial chilena, y recuerdan que su padre tuvo un paso por la entonces Cámara de Diputados.

    Entre sus cercanos se encuentran especialmente referentes de la Región de Valparaíso pero también de otras comunas. Por ejemplo, es cercano al alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, a la jefa comunal de Papudo, Claudia Adasme y a los de Estación Central y Padre Hurtado, ambos llamados Felipe Muñoz, entre otros.

    En lo político dicen que además ha sido hábil para aunar a fuerzas transversales dentro del municipio. Por ejemplo se destaca que dentro de las contrataciones políticas que hay al interior de la ACHM hay figuras de todo el arco, como por ejemplo además de Molina y Pillado, figuran la exdiputada UDI, Claudia Nogueira, el exdiputado RN Sebastián Torrealba, pero además está el conocido laguista Eduardo Jara, y el exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez.

    Dentro de su legado en la ACHM se destacan temas como redefinir una estructura organizacional fortaleciendo temas como seguridad municipal, estudios, capacitación territorial y seguimiento legislativo.

    Además creó un equipo asesor estratégico integrado por expresidentes de la ACHM el cual participan referentes como el exalcalde de Santiago, Jaime Ravinet, el exjefe comunal de Puente Alto, Germán Codina, y el extitular de Huechuraba, Carlos Cuadrado, entre otros.

    También se destacan visitas a cerca de 70 comunas en lo que va del periodo, la suscripción de alrededor de 40 convenios, además de talleres por compras públicas, transparencia municipal, Ley Karin, y transformación digital, entre otros.

    El alcalde Olave dice que “su legado ha sido incorporar los municipios a la gestión que no eran visibles, los rurales, pequeños y más pobres. Municipios de poco presupuesto, su principal legado es llegar a esos rincones”.

