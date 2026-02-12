Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

“Para pelear se necesitan dos, y yo no voy a pelear”. Con esas palabras le respondió el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind RN), a su par de Puente Alto, Matías Toledo (ind.), luego de que este jueves La Tercera diera a conocer que este último llevará a votación en el concejo municipal de su comuna la decisión de salirse de la ACHM.

Pero este es sólo uno más de los varios episodios de tensión que se han dado entre alcaldes de ambos lados, pero también dentro de las mismas trincheras que suponen el oficialismo y la oposición. Ningún sector se salva.

Y es que muchos de los jefes comunales que asumieron en diciembre del 2024 apuestan a tener un rol protagónico -opositor u oficialista- , especialmente de cara al futuro gobierno de José Antonio Kast cuando asuma el 11 de marzo.

Los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú-FA), Karina Delfino (Quinta Normal-PS) y Claudio Castro (Renca- ExDC).

El quiebre en el oficialismo

Una de las disputas más duras del último tiempo fue en el actual oficialismo, protagonizado por los alcaldes Tomás Vodanovic (FA, Maipú), Claudio Castro (ind., Renca) y Karina Delfino (PS, Quinta Normal). Los tres hicieron una reunión con otros diez alcaldes para buscar rearticular a lo que será la futura oposición, luego de un quiebre entre las dos almas -el Socialismo Democrático y el Frente Amplio- por recriminaciones internas luego de conocido que el excarabinero Claudio Crespo fuera absuelto del caso Gustavo Gatica. No pocos señalaron que el fallo fue favorecido por la Ley Naím Retamal, que fue apoyada por sectores del PS, lo que provocó recriminaciones desde el Frente Amplio.

Así las cosas, la iniciativa de Vodanovic, Castro y Delfino buscaba la unidad, pero terminó provocando todo lo contrario después de que varios alcaldes se sintieran marginados por no haber sido invitados al encuentro, convocando a su vez un encuentro paralelo. La Tercera reveló el quiebre que se produjo en el grupo de WhatsApp de los ediles, donde algunos calificaron el hecho de “impresentable”. En eso además ahondó en una entrevista a este medio la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien afirmó que “me parece extraño ese llamado a la unidad solo para algunos”, acusando a Delfino de ser “sectaria”.

De todas maneras, los aludidos intentaron contener la crisis y convocaron a otro encuentro que se realizará a mediados de marzo , en el cual esperan continuar con la unidad, pero otros jefes comunales -como los de Recoleta (Fares Jadue, PC) y Estación Central (Felipe Muñoz, ind.-FA- también hicieron ver su molestia.

El alcalde de Puente Alto y el jefe comunal de Zapallar.

Ruido en la ACHM

Esta semana además estuvo marcada por la arremetida de Toledo buscando salirse de la ACHM. Su crítica apunta directamente a Alessandri, a quien acusa de hacer un mal uso de recursos públicos dentro de la asociación, que ya está siendo invesigada por situaciones de la época en que Carolina Leitao era presidenta. Ahora, particularmente el jefe comunal de Puente Alto cuestionó algunas contrataciones de funcionarios, entre ellos el hijo del expresidente del PS, Osvaldo Andrade, de quien se dio a conocer que su sueldo aumentó de $4,6 millones mensuales a $7,1 millones. Además, desde Puente Alto dicen tener identificados a otros tres funcionarios a quienes cuestionan por supuestamente tener “sobresueldos”.

Cabe destacar que Puente Alto y las comunas adscritas a la ACHM pagan una cuota. Solamente el 2025 fueron $65.847.101 desde el municipio liderado por Toledo. El alcalde busca utilizar esos recursos para otros fines y ha dicho que cuenta con la mayoría requerida para que en su concejo se apruebe la decisión de salirse de la ACHM .

“ La plata de los puentealtinos no puede terminar en bolsillos de operadores políticos. Cada peso que aporta nuestra comuna tiene que transformarse en gestión, en soluciones y en beneficios concretos para nuestros vecinos”, dijo Toledo este miércoles.

Durante este jueves Alessandri le respondió a través de una entrevista a la radio de CNN Chile. “No tengo ningún problema con el alcalde Toledo, si él tiene uno conmigo que lo subsane”, dijo.

El tema es que la interna de la ACHM ya viene enrarecida desde ocurridas las elecciones donde Alessandri se quedó con la testera de la agrupación por sobre Delfino. De ahí en adelante, diversas voces -republicanas, frenteamplistas y socialdemócratas- han acusado que la asociación se ha usado como “vitrina personal”, así como que se han producido despidos y contrataciones políticas, como el exsubsecretario de Bienes Nacionales Álvaro Pillado(UDI) y la exdiputada y rostro televisivo Andrea Molina (UDI). Parte de esos hechos fueron advertido por las alcaldesas Pizarro y Delfino en sesiones de directorio de la ACHM.

El lío por los SLEP

Otro foco de tensiones entre alcaldes ocurrió cuando Alessandri, en representación de la ACHM, se reunió con el presidente electo José Antonio Kast y le transparentó su postura respecto de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), los que están en proceso de hacerse cargo de la educación municipal.

Alessandri le propuso al futuro mandatario frenar el proceso en una reunión del pasado 14 de enero. Sin embargo, esto generó discrepancias entre diversos alcaldes. El pasado 30 de enero Toledo y Alessandri coincidieron públicamente en una actividad en Penco en ayuda a los damnificados por los incendios, y tras ello se viralizó un video en que el edil puentealtino encara a su par diciéndole “fuiste súper irresponsable. Para ti es sencillo porque tienes una comuna con un ingreso per cápita súper elevado, donde vive mucha gente de plata. Puente Alto no tiene esa realidad”.

Esa vez, el municipalismo vio surgir aliados inesperados. Tras la viralización del video del encontrón entre Toledo y Alessandri, en The Clinic la alcaldesa Pizarro señaló que “el alcalde Toledo prácticamente hizo una encerrona, porque él estaba con micrófono, él estaba con su equipo y, en política, eso trasciende los códigos de ética”.

Eso, al mismo tiempo, llevó al alcalde de Puente alto a responderle a su par de La Pintana a través de sus redes sociales justo en medio de la tensión oficialista por la cita de alcaldes que la misma Pizarro había criticado: “La DC siendo bisagra. De todos modos, para que se vaya enterando la alcaldesa Claudia Pizarro, el alcalde Alessandri andaba con cinco alcaldes más y fue él quien se acercó a nosotros, que estábamos retirados del punto de prensa que estaba haciendo”. Y agregó: “Vayamos hablando con la verdad o, por último, vayamos preguntando antes de opinar”.

Particularmente, l os jefes comunales le han criticado a Alessandri que en su calidad de presidente de la ACHM haya promovido esa postura sin consultar a los otros alcaldes .

Y tras ello, una serie de ediles salieron a respaldar a Toledo. Uno de ellos fue Joel Olmos (AH, La Cisterna) y otro Vodanovic, quien escribió extensamente en sus redes que el edil de Puente Alto “transmite con mucho respeto algo muy sentido por un grupo amplio de alcaldes. Históricamente la ACHM se ha caracterizado por ser un órgano representativo de la transversalidad del municipalismo en Chile, buscando siempre acuerdos y agendas comunes. Vemos con preocupación que la conducción actual reiteradamente empuja agendas propias de un sector político, sin consultar ni considerar la realidad de las distintas comunas. Si se quiere hablar a nombre de los municipios de Chile se requiere mayor diálogo y responsabilidad, para lo otro están las vocerías partidarias”.

Desde Renca, en tanto, Castro retrucó a Alessandri que “para representar al municipalismo se requiere mesura y responsabilidad. Proponer pausar los SLEP es una posición ideológica, no basada en evidencia. (...) En el municipalismo no hay una sola voz. Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión de Estado”.

Pero el contrapunto a Alessandri vino incluso desde alcaldes de la propia derecha. Uno de ellos fue Daniel Reyes (ind.-UDI). “Frente a esta polémica nuestra postura es clara. El traspaso de los colegios municipales al SLEP La Quebrada, a la que pertenece nuestra comuna, ya se encuentra en pleno desarrollo”, dijo, sumando que “somos respetuosos de la institucionalidad vigente, por lo que apoyamos firmemente que este proceso siga adelante”.

Este jueves en CNN Alessandri defendió su postura diciendo que “lo único que estoy pidiendo es que se evalúe cómo están funcionando. Tenemos conocimiento de causa, distintos informes que lo que queremos es una educación pública y de calidad. Que se paralice, se haga una auditoría y se mejoren las cosas negativas. No tiene que ver con una cosa política”.