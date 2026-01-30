Claudia Pizarro (DC) por articulación de alcaldes oficialistas: “Me parece extraño ese llamado a la unidad solo para algunos”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), tomó con molestia el encuentro que hicieron los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), de Quinta Normal, Karina Delfino (PS) y de Renca, Claudio Castro (ind.) y que buscaba articular la unidad en lo que será la futura oposición .

Los alcaldes Claudio Castro, Karina Delfino y Tomás Vodanovic.

La cita despertó tensión entre varios alcaldes oficialistas -entre ellos Quilicura, Estación Central y varios más- por no haber sido invitados. Parte de esa molestia la expresa Pizarro en esta entrevista.

¿Cuáles son sus impresiones de ese encuentro?

Se supone que era una reunión de alcaldes progresistas, yo soy progresista. Aparecía también en una publicación donde se decía que yo iba a asistir, pero ni (me invitaron) por WhatsApp, no tengo llamadas perdidas. Por lo tanto no fui invitada y me parece extraño ese llamado a la unidad y solo para algunos. Además que hay muy poco alcalde del movimiento cristiano. Yo opiné en el grupo de WhatsApp que no fui invitada y y aparecía mi nombre.

Los alcaldes intentaron contener la tensión convocando a una nueva reunión para el 20 de marzo.

Hay que aclarar por qué una reunión chica y después van a llamar al resto. Esto me suena a tiempos de antaño cuando se hacían las máquinas para un grupo chiquito, y llegamos (después) y está todo cocinado para validar lo que había hecho esa máquina. Entonces, espero que eso no sea porque en política también hay clasismo.

¿De qué forma cree que se expresa ese clasismo?

Sí, puede puede ser porque dice que desde la DC hasta el Partido Comunista. Yo soy una representante de la DC. Además soy presidenta del Departamento Municipal de la Democracia Cristiana y, por supuesto, que si iban a hacer una reunión con representación de los partidos políticos debería haber estado.

¿Se discrimina a la DC?

Al partido. También perdimos la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), deberíamos haber ganado o compartido periodos con la derecha. Justamente fueron estos alcaldes que nos cerraron la puerta y nos excluyeron de participar de forma activa. Estos mismos alcaldes fueron los que se opusieron hasta a que la DC ingresara como alcalde social. como alcalde progresista para participar también en el directorio de la ACHM. Entonces, siempre en la pelea es con nosotros. Y de verdad que si estamos hablando de unidad, no sé por qué no estamos.

¿Este grupo nació muerto? Hay desconfianza de usted y de varios alcaldes.

No sé quién filtró esto a la prensa. Pero está demostrado que es una gran mentira la unidad, porque ya comenzó mal esta posible reunión de unidad. Y la gente está cansada también de estas peleas chicas. Estos problemas no son los problemas de la gente. Ni siquiera son urgentes por resolver. A mí me extraña que esto siga pasando y que den explicaciones, porque igual se agrava mucho más el tema. Castro es un destacable gestor en Renca, admiro la gestión de Vodanovic en Maipú. Le tengo buena. Pero por eso me llama la atención de ellos, que sean tres, que se convoquen a un cónclave y el resto quede marginado.

¿Le parece contradictorio que Vodanovic hable de unidad, pero que no haya tenido un rol protagónico apoyando a la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC)?

Exacto. Yo estuve ahí. Yo pedí vacaciones. Estoy pasando un proceso crítico de de salud y en primera vuelta estaba en un tratamiento. En segunda vuelta ya había terminado el tratamiento, pero salí a la calle a reconquistar votos por Jeannette Jara. Pero no fueron todos. No todos tuvieron la misma actitud. Me parece como algo ridículo lo que hicieron y además (se llama) “Alcaldes por la unidad”. Y realmente no se está privilegiando esa unidad. Y siento que hay que ser súper transparentes. Todo el mundo sabe cuál fue mi voto, por quien trabajé. Y no me voy a amarrar cuatro años porque no ganó mi candidata. Sigo pensando que era una muy buena candidata y tengo que trabajar por mis vecinos y eso significa trabajar y coordinar con este gobierno (de José Antonio Kast), aunque no me guste. Y por eso invito al Presidente Kast a que visite la comuna.

¿Cómo funcionará esto de tener a la oposición dividida en el futuro gobierno?

Espero que podamos hacer consenso. Yo llamo al diálogo y a no cerrar las puertas. Yo siento que la pelea no le importa al vecino de pie, al ciudadano, sino que le importa avanzar. Creo que antes de de cerrar la puerta, antes de comenzar, es importante el diálogo, y el consenso y no declararse opositor porque sí. Yo siento que no podemos amurrarnos. Yo tengo la obligación de avanzar, de trabajar, de coordinar y es por eso que yo llamo también a mis colegas a ser abiertos.