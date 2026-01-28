Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

Para el 20 de marzo quedó fijada una nueva reunión de coordinación entre los alcaldes oficialistas, luego de que un encuentro entre los jefes comunales Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca) despertara molestia entre sus pares del actual oficialismo.

Tal como publicó La Tercera, Vodanovic, Castro y Delfino reunieron a 12 alcaldes del sector hace unos días para hablar del rol político que tendrán los jefes comunales de cara al ciclo político que se inicia con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. A los alcaldes les preocupa la fisuras del SD con el PC y el FA y la idea era realizar un primer encuentro y luego ir ampliando a otros jefes comunales, pero la señal no fue bien recibida entre sus pares.

A la cita del sábado pasado en la casa de Delfino no acudieron los alcaldes de Recoleta, Estación Central, Quilicura, Puente Alto, Pudahuel, Lo Espejo, entre otros. De ahí que varios alcaldes hicieran ver sus críticas.

En respuesta, la alcaldesa Delfino sostiene a La Tercera que “efectivamente habrá un encuentro en marzo. La reunión que tuvimos fue una reunión más bien informal, representativa de los partidos, con alcaldes independientes también, alrededor de 12 alcaldes desde la DC al PC, pero en marzo se está programando una reunión más grande, en la que estarán todos y todas convocados”.

En el chat que reúne a los alcaldes del sector -llamado “Alcaldes x la unidad”- varios de ellos hicieron sus descargos. “Lamento mucho no ser considerada. Es un mal gesto para la unidad del nuestro sector (...). Considero que son parte del problema quienes son sectarios e invisibilizan sin sentido otras y otros que abogamos con sinceridad por la unidad. Es una ofensa”, reclamó la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (independiente).

Consultada por este medio, la misma jefa comunal afirmó que “es lamentable que hagamos noticia con este tipo de contenidos en tiempos en que debiésemos buscar la unidad y construir juntos desde la experiencia y aprendizajes”.

“Es momento de unidad. En ese sentido, es un error plantear que solo algunos serán la voz del municipalismo. Más allá de no estar considerado, pido ampliar el margen (...)”, escribió en el mismo chat el jefe comunal de Pudahuel, Ítalo Bravo (independiente, cercano al PC). “Me sumo a una convocatoria que amplíe” , complementó Fares Jadue (PC), de Recoleta.

“Era de suponer que el triunfo de Kast sería un retroceso, lo que no se sabía es que íbamos al tiempo de los primus inter pares”, cuestionó Felipe Muñoz (independiente, cercano al FA).

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), sostuvo: “Me parece impresentable la actitud de 10 alcaldes que deciden autoconvocarse para un cónclave (...). Hay un sectarismo desmedido en los mismos de siempre. Perdimos la ACHM por lo mismo”.

La tríada de alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú-FA), Karina Delfino (Quinta Normal-PS) y Claudio Castro (Renca- ExDC), tendrán un rol clave en la campaña de segunda vuelta.

La respuesta de Vodanovic

Ante los reclamos, Vodanovic intentó aclarar las cosas a través de un audio de dos minutos y 38 segundos de extensión. “Buena, buena, colegas. Buenas tardes a todos, a todas”, dijo al inicio. “Lo único que hay, para que ustedes sepan, es una reu como media informal que vamos a hacer unos poquitos alcaldes, en la casa de la Karina (Delfino). Pero que tiene como propósito ser una primera conversación donde intentamos invitar como a un grupo de alcaldes que representara como distintos partidos , sectores, con el ánimo de cachar más o menos como el ánimo en el que están los distintos partidos y sectores (...) de cara al próximo gobierno”, explicó.

15/01/2026 - TOMAS VODANOVIC - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Además, adelantó que ese primer hito permitiría “organizar un cónclave de alcaldes como de todo el progresismo , bien amplio, donde podamos convocar a todos (...). La idea es que puedan ir todos”.

Consultado por este medio, el jefe comunal de Maipú complementó: “Este encuentro se trató de una primera coordinación, de carácter acotado, en el que participaron alcaldías representantes de la DC, el PPD, el PS, el FA y el PC, junto a distintos referentes del mundo independiente. Sin embargo, nuestro objetivo es que este espacio avance hacia una coordinación amplia de todas las alcaldías progresistas, sin exclusiones, en el marco de un proceso que contempla la realización de un encuentro mayor con una amplia convocatoria”.

Castro, en tanto, no respondió al ser requerido por este diario.