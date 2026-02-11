Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

Un tema en particular llevará el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (ind.), al próximo concejo municipal de la comuna. S e trata de someter a votación la idea de la máxima autoridad de la comuna, quien busca que el municipio se salga de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) que hoy está en manos de la derecha a través de su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind.-RN).

La decisión venía siendo meditada hace algún tiempo por Toledo, particularmente porque apunta a que el dinero que paga en formato de cuotas Puente Alto para pertenecer a la ACHM no se justifica, especialmente en un contexto donde hay denuncias por presuntos malos usos de los fondos.

De hecho, al jefe comunal puentealtino, dicen en su entorno, le han disgustado sobremanera los últimos antecedentes que han surgido sobre el uso de dineros en la asociación: en noviembre del año pasado La Tercera informaba de críticas al uso de las platas de la entidad, particularmente con despidos de trabajadores y contrataciones que fueron cuestionadas por ser de carácter político, como el exsubsecretario Álvaro Pillado (UDI) y la exdiputada Andrea Molina (UDI). Otros acusaron a Alessandri de usar la ACHM como “vitrina personal” .

El alcalde de Puente Alto. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

En medio de estos cuestionamientos, este medio también dio a conocer que la Contraloría General de la República, en un preinforme de auditoría, reveló presuntas irregularidades en la ACHM, entre ellas malos usos de viáticos y talleres en La Habana (Cuba). También se recuerda la denuncia que hubo por cobrar a funcionarios municipales por capacitaciones laborales.

“ La plata de los puentealtinos no puede terminar en bolsillos de operadores políticos. Cada peso que aporta nuestra comuna tiene que transformarse en gestión, en soluciones y en beneficios concretos para nuestros vecinos”, dice Toledo.

En esa línea, el alcalde cuestiona el sueldo de algunos funcionarios como el de Carlos Andrade, hijo del expresidente del PS, Osvaldo Andrade, que según dio a conocer Radio Biobío tuvo un alza de su remuneración desde $4,6 millones a $7,1 millones. En el municipio de Puente Alto dicen tener identificados a otros tres funcionarios de la ACHM que, acusan, tendrían “sobresueldos”.

Toledo añade que “lo que está en juego es cómo administran los recursos públicos que provienen del esfuerzo de millones de chilenos, y en particular de nuestros vecinos de Puente Alto”.

Para concretar el retiro, el alcalde debe conseguir la mayoría simple del concejo municipal. En su entorno aseveran que ya cuentan con los votos y posterior a ello una salida de la ACHM se concretaría vía decreto alcaldicio .

El presidente de la ACHM. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Los estatutos de la ACHM establecen cuotas ordinarias anuales del 0,2% de los ingresos del municipio y los obtenidos por el Fondo Común Municipal. La idea de Toledo es usar esos recursos para ayudas sociales. En el municipio sostienen que ello ha implicado que el 2025 pagaron $65.847.101, el 2024 $62.145.110 y el 2023 $44.988.659 .

Otros cuestionamientos de Puente Alto apuntan a que la ACHM habría adoptado posiciones públicas sin acuerdos del directorio. Sin ir más lejos, hace pocos días The Clinic difundió un video donde Toledo le cuestionaba directamente a Alessandri haber planteado al presidente electo José Antonio Kast, en representación de la ACHM, la idea de que los colegios municipales no sean traspasados a los SLEP. En el registro, el edil puentealtino le dice a su par de Zapallar “fuiste súper irresponsable” y que “es una falta de respeto para los demás alcaldes”.

Por otra parte, Toledo ha calificado de “débil” la presencia de la ACHM en el debate sobre el Fondo Común Municipal, que interesa mucho a Puente Alto pues gran parte de los recursos provienen de ahí.

La arremetida de Toledo además se da en un contexto en que los alcaldes de lo que será la futura oposición, Tomás Vodanovic (Maipú). Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal), se agruparon buscando conformar unidad de cara al gobierno de Kast. Y aunque esa postura despertó críticas entre algunos alcaldes como la DC Claudia Pizarro (La Pintana), que acusaron sentirse marginados, otros ven que esa estrategia también podría apuntar contra la ACHM.