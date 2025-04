Gustavo Alessandri: “La izquierda convirtió a la Asociación de Municipalidades en un brazo ideológico del gobierno”

Después de varias semanas de negociaciones y muñequeo, Gustavo Alessandri (ind.-RN), alcalde de Zapallar, logró arrebatarle la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) al oficialismo, que con Karina Delfino (PS) buscaba mantener la testera de la organización. Pero nada de eso ocurrió e incluso con descuelgues de centroizquierda el edil se hizo con un cargo que más o menos sabe de qué trata: hasta hace poco era el mandamás de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la otra entidad que aglutina a municipios.

¿Cómo observa el giro hacia la derecha de la ACHM?

Estos últimos cinco años la asociación no fue transversal y yo estoy convencido de que el municipalismo es algo transversal. Si usted ve, todas las gestiones que se hicieron fueron sesgadas.

La ACHM solía negociarse por periodos y ahora no.

Hoy tenemos una izquierda extrema que peca más por la ideología que por la transversalidad y un proyecto colectivo que teníamos que defender independiente a la persona. No teníamos una contraparte que nos permitiera negociar con la confianza de que prevaleciera un proyecto colectivo.

¿La administración de la izquierda impactó negativamente a la ACHM?

Sí.

¿Por qué?

Por supuesto que a la derecha le importa mucho lo que es seguridad, probidad y transparencia, educación, porque son temas que la derecha ve a diario. La ideología del oficialismo no va con la realidad que tenemos los chilenos. (La izquierda) se basó en administrar sólo la ideología de ellos y despreocupó los problemas del Estado y las necesidades que tenían los 345 municipios del país.

¿Como cuáles?

La situación de seguridad en las regiones, el sistema de admisión escolar, los Servicios Locales de Educación Pública no hicieron dupla con la Asociación de Municipios Rurales y con la AMUCH. Siempre trataron de velar por su ideología con el actual gobierno. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar en equipo a nivel nacional y, sobre todo, plantearnos de igual a igual con el gobierno, con el Poder Legislativo, y plantear desde los territorios las necesidades que tenemos.

¿Carolina Leitao y Karina Delfino fueron condescendientes con el gobierno durante sus presidencias?

Sí. Fueron condescendientes con su ideología y no fueron capaces de plantear puntos de vista distintos, con soluciones distintas a las que estábamos viviendo desde el territorio, y no solo el de ellas. La izquierda convirtió a la asociación en un brazo ideológico del gobierno para seguir planteando el punto de vista del gobierno. Es cosa de ver los recursos que ha recibido la ACHM en los últimos años con los de otras asociaciones, o cómo operó el gobierno en esta última elección.

¿Por qué al gobierno podría interesarle la asociación?

Para no perder el protagonismo político de los alcaldes.

Si el próximo gobierno es de su sector político, ¿mantendrá esa postura que, según critica, no tuvieron Delfino o Leitao?

Por supuesto que tenemos que mantenernos críticos, sin importar quién gobierne.

¿Por qué la DC votó por su lista?

No fue solo la DC. También muchos independientes de izquierda apoyaron, porque están buscando un paraguas político que se vea reflejado en una nueva generación que los represente. También nos respaldó la generación de arriba, la de los años 70, la que construyó la Concertación. Muchos de ellos, hoy independientes, votaron por nosotros, porque les dimos una garantía: la de seguir un proceso que no es individualista, sino ambicioso en lo colectivo, sin la soberbia que ha mostrado la centroizquierda. Y, sobre todo, porque entregamos certeza en términos de gobernabilidad.

¿Cómo evalúa haber logrado reunir a toda la derecha y en paralelo no haya ocurrido lo mismo para la presidencia del Senado?

Aquí hubo un protagonismo compartido, un trabajo en equipo. Se demostró que la derecha sí puede unirse tras un proyecto colectivo. Claramente no pasó en el Congreso y eso es lamentable. En política la ambición individualista es lo peor que le puede pasar a un conglomerado. Si uno representa a un sector político y el otro está dispuesto a votar por fuera solo por intereses personales, termina por liquidar cualquier posibilidad de unidad.

¿En qué materias espera que la asociación tenga un rol protagónico?

Primero, en temas de seguridad. Estamos viviendo la crisis más grande a nivel nacional y la asociación va a cumplir un rol importante desde la transversalidad de los municipios. Todos los municipios tenemos los mismos problemas, aunque con distintas realidades. También queremos tener un rol protagónico en educación, donde hoy aumenta la deserción escolar. La educación pública ya no es de calidad y en los últimos 15 o 20 años no se han hecho reformas que beneficien a los chilenos. En salud, las listas de espera siguen aumentando y la atención primaria ya no da abasto. Además, tenemos que modernizar los municipios.

Entendiendo que fue alcaldesa y presidenta de la ACHM, ¿cómo evalúa el rol de Carolina Leitao en la Subsecretaría de Prevención del Delito?

Es muy prematuro para evaluarlo, pero nos puede fortalecer mucho. Me encantaría que el gobierno tuviese una visión menos ideológica y más práctica. No puedo comprender que estemos todavía en la discusión de la pistola Taser. Me parece una vergüenza que estemos haciendo un plan piloto y no veamos la realidad.

¿Cómo evalúa que otros alcaldes, como Delfino o Vodanovic, impulsen que no exista el uso de armas no letales?

Están en todo su derecho, pero que ellos se pongan en el rol de guardias en un delito.

Esa discusión en particular hoy retiene la Ley de Seguridad Municipal. ¿Es partidario de tratarlo posteriormente?

Lo peor es hacer cosas a medias. Ojalá podamos salir con esa ley, con ese artículo, y también con el financiamiento.

¿Le tiene fe al Ministerio de Seguridad?

Si el ministro Cordero, que tiene la gran posibilidad de revertir la crisis de seguridad, es un ministro de terreno, con conocimiento de causa e implementa políticas prácticas, sería un gran golpe al crimen organizado, al narcotráfico y a todas las bandas.

¿Hará cambios en la orgánica de la asociación?

Lo primero es ver qué rol cumple cada funcionario. He tenido información de que a varios no se les exige el máximo. Vamos a pedir una auditoría para saber en qué estamos. En los últimos años las municipalidades han perdido protagonismo, sabemos que muchos programas no llegaron en beneficio a sus comunas.

¿Considera que este puede ser su trampolín político?

No está en mis planes.

¿Cuándo va a sostener la primera reunión con el Presidente Boric?

Cuando el Presidente esté dispuesto a recibirme.